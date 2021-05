4/12 ©Ansa

Ulteriori conferme sul buon andamento della campagna vaccinale sono arrivate dal presidente del Consiglio Mario Draghi che, il 25 maggio, in conferenza stampa dopo il Consiglio Ue ha espresso “soddisfazione sul modo in cui procedono le vaccinazioni un po' dappertutto, e la campagna deve accelerare anche in estate. Le forniture continueranno ad arrivare in modo sufficiente”

Vaccino Covid, dati e grafici sulle somministrazioni in Italia