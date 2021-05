1/12 ©Getty

Barbagia - Sardegna. Non solo mare in Sardegna. L'entroterra, infatti, regala grandi emozioni e natura incontaminata. Si va in canoa sul lago di Gusana, in provincia di Nuoro, e nei suoi dintorni si esplorano siti archeologici importanti, come s'Iscritzola, con menhir, tombe dei giganti e un villaggio nuragico.

Aspettando "Sky Uno Vacanze Italiane", dal 30 maggio al 20 giugno