Non c’è solo l’India a preoccupare il mondo per i suoi numeri legati a contagi e morti da Covid-19: se il gigante asiatico è in crisi, non stanno meglio altri Paesi vicini e che stanno subendo un’altra ondata di nuovi casi. Dalla Malesia alla Thailandia ma anche Cambogia, Filippine e Indonesia. Ma non solo: anche fuori dal sudest asiatico ci sono diversi stati dove i contagi non sembrano diminuire, come in Argentina

