Daniel Craig, l'attore di 007 non lascerà eredità ai suoi figli

L'interprete di James Bond ha dichiarato durante un'intervista di essere contrario all'idea di lasciare il proprio patrimonio alla prole. "La mia filosofia è quella di godersi i soldi finché si è in vita oppure darli via poco prima di morire", ha affermato il divo. La sua ricchezza è di circa 160 milioni di dollari, che non verranno toccati dalle due figlie. Non è l'unico a pensarla così a Hollywood e dintorni: da Ashton Kutcher a Sting, sono tanti i padri famosi e milionari contrari alle eredità materiali

Daniel Craig non vuole lasciare in eredità il suo ingente patrimonio ai suoi figli, così avrebbe dichiarato durante un'intervista.

A riportarlo è Candis Magazine, una rivista mensile britannica dedicata alle famiglie e al vivere sano a cui l'attore avrebbe rilasciato le dichiarazioni relative alla scelta di dire no al passaggio di testimone della sua ricchezza.



Niente "di padre in figlio" per lui, almeno per quanto riguarda cose materiali come i soldi. Le motivazioni addotte dal famoso interprete di James Bond risultano infatti relative a beni materiali, non banali e molto profonde, per questo diciamo che i suoi figli non erediteranno cose materiali ma senz'altro una lezione di vita.



"Un vecchio adagio sostiene che chi muore ricco ha fallito nella propria vita. Io non voglio lasciare grosse somme di denaro in eredità ai miei figli. Credo che le eredità siano di cattivo gusto. La mia filosofia è quella di godersi i soldi finché si è in vita oppure darli via poco prima di morire", queste le parole di Daniel Craig a Candis Magazine.



C'è tanta buona filosofia intrisa in queste affermazioni, di certo però rinunciare a un patrimonio paterno così ricco non sarebbe ben accetto da molti... Chissà come la pensano le due figlie dell'attore.