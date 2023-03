Blanco, è Innamorato il titolo del suo nuovo album

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



L’artista multiplatino Blanco annuncia il suo attesissimo secondo album in studio Innamorato, in uscita venerdì 14 aprile in formato CD, vinile, CD e vinile autografato e in digitale su tutte le piattaforme per Island Records / Universal Music Italia. Il disco conterrà la sensazionale collaborazione con Mina, la voce che ha segnato indelebilmente l’immaginario del panorama musicale italiano e internazionale- nel brano Un Briciolo Di Allegria, singolo che sarà all’interno di entrambi gli album degli artisti. Svelata la cover di Innamorato, l’album scritto e composto da Blanco e Michelangelo, realizzata da uno scatto di Chilldays nel deserto boliviano Salar de Uyuni.