Elisa, testo e significato del singolo Ciao che esce oggi

La cantautrice triestina pubblica il singolo che anticipa Kintsugi, il nuovo album in arrivo il 27 novembre 2026. Un brano intimo e malinconico che racconta la crisi di una relazione e il bisogno di lasciarsi andare
Elisa torna con Ciao, il nuovo singolo disponibile da oggi - venerdì 13 novembre 2026 - e destinato ad aprire il percorso verso Kintsugi, il prossimo album della cantautrice, atteso il 27 novembre. Un brano (che potete ascoltare nel videoclip che trovate in fondo a questo articolo) che mette al centro una relazione arrivata a un punto di rottura, tra silenzi, incomunicabilità, solitudine e il tentativo di riconoscersi ancora dentro una storia che sembra essersi consumata.
La stessa Elisa ha presentato la canzone come il cuore del nuovo progetto, scrivendo sui social a riguardo di questa traccia: "È tutto qui dentro". Una frase che restituisce il carattere profondamente personale del brano e il peso emotivo affidato alla musica.
Il testo di “Ciao”
È la resa dei conti te lo vedo negli occhi
E la mezzanotte ne sento i rintocchi
Le parole son botte, le voci sono rotte
Quando il cuore non mente, non ci puoi fare niente
Niente, niente fa più male di essere in due
E sentirci soli
Ma non era meglio contare le stelle
Che tutti gli errori
Ciao, ciao, ciao, ciao
Ciao, ciao, ciao
Ma poi ballare sopra il tetto del mondo
Come fosse normale
E poi, e poi non dirci più niente
Andare in stanze diverse nel silenzio per ore
Per ore
Però, però vorrei fossi tu a chiedermi che cos’è
Cos’è che mi spaventa
E tutto indovinare cos’è, cos’è che mi attraversa
E’ peggio se anche domenica
Con troppo tempo che ci avanza
Per dirci ciao, ciao, ciao, ciao
Ciao, ciao, ciao, ciao
Ci basta così poco per poi non riconoscerci più
Ciao, ciao, ciao, ciao
Ciao, ciao, ciao
Eppure questi non siamo noi
Non sono io, non sei tu
Siamo sempre più stanchi di giocare a scacchi
A sentire discorsi, sembriamo due matti
Se lo sguardo è assente, non ci vedi più niente
Se ci siamo già persi, hai ragione può darsi
Niente, niente fa più male di essere in due
E sentirsi soli
E non era meglio contare due stelle
Che tutti gli errori
Ciao ciao ciao ciao
Ciao ciao ciao
Ma poi ballare sopra il tetto del mondo
Come fosse normale
E poi, e poi non dirci più niente
Andare in stanze diverse
Non parlarci per ore
Per ore
Però, però vorrei fossi tu
A chiedermi che cos’è
Cos’è che mi spaventa
E tu ad abbracciarmi così
Così quando mi sento persa
Peggio se anche domenica
Con troppo tempo che ci avanza
Per dirci ciao, ciao, ciao, ciao
Ciao, ciao, ciao
Ci basta così poco per poi non riconoscerci più
Ciao, ciao, ciao, ciao
Ciao, ciao, ciao
Eppure questi non siamo noi
Non sono io, non sei tu
Ciao, ciao, ciao, ciao
Ciao, ciao, ciao
Ci basta così poco per poi non riconoscerci più
Ciao, ciao, ciao, ciao
Ciao
Approfondimento
Elisa, è uscito il videoclip del nuovo singolo Kintsugi
Il significato di Ciao
Il singolo Ciao racconta una coppia che sembra essere arrivata alla resa dei conti. I due protagonisti vivono ancora insieme, ma appaiono ormai lontani: gli sguardi si perdono, le parole diventano difficili e le giornate trascorrono anche in stanze diverse, nel silenzio.
Il ritornello insiste sulla parola "ciao", che diventa progressivamente il simbolo di un distacco. Non è soltanto un saluto, ma la presa d’atto di una distanza ormai difficile da colmare. Il brano racconta così il dolore di essere in due e, allo stesso tempo, sentirsi soli.
Approfondimento
Elisa Toffoli rivela di aver subito abusi sessuali all’età di 8 anni
Il nuovo album Kintsugi
Ciao anticipa Kintsugi, album in uscita venerdì 27 novembre. Il titolo richiama l'antica arte giapponese del kintsugi, tecnica attraverso cui le ceramiche rotte vengono riparate mettendo in evidenza le fratture con l'oro.
Una metafora che si lega al racconto personale affidato da Elisa al nuovo progetto: le crepe non vengono nascoste, ma diventano parte dell'oggetto e della sua storia. Anche Ciao sembra muoversi nella stessa direzione, trasformando una separazione e una ferita emotiva in materia creativa.
Approfondimento
Elisa ha annunciato il nuovo album Kintsugi in uscita a novembre
Una nuova fase artistica
Con Ciao, Elisa sceglie dunque di aprire il nuovo capitolo musicale partendo da una storia profondamente intima. Il brano mette in musica la fine di un equilibrio e il difficile momento in cui due persone smettono di riconoscersi, lasciando spazio alla possibilità di ricominciare.
Il singolo diventa così il primo tassello di Kintsugi, un progetto che già dal titolo suggerisce l'idea di trasformare le fratture in qualcosa di nuovo.
Approfondimento
Elisa celebra 30 anni di carriera con un concerto a Campovolo nel 2027
Immagine tratta dal profilo Instagram @elisatoffoli
I cantanti di Sanremo 2022, Elisa con la canzone O forse sei tu. FOTO
La storia di Elisa a Sanremo parte col debutto e la vittoria nel 2001 col brano “Luce”, scritto in italiano dopo due album di successo internazionale usciti in inglese. La cantante aveva 23 anni. Oggi, eccola tornare sul palco dell'Ariston