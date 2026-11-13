Elisa, testo e significato del singolo Ciao che esce oggi

La cantautrice triestina pubblica il singolo che anticipa Kintsugi, il nuovo album in arrivo il 27 novembre 2026. Un brano intimo e malinconico che racconta la crisi di una relazione e il bisogno di lasciarsi andare

La stessa Elisa ha presentato la canzone come il cuore del nuovo progetto, scrivendo sui social a riguardo di questa traccia: "È tutto qui dentro". Una frase che restituisce il carattere profondamente personale del brano e il peso emotivo affidato alla musica.

Elisa torna con Ciao, il nuovo singolo disponibile da oggi - venerdì 13 novembre 2026 - e destinato ad aprire il percorso verso Kintsugi, il prossimo album della cantautrice, atteso il 27 novembre. Un brano (che potete ascoltare nel videoclip che trovate in fondo a questo articolo) che mette al centro una relazione arrivata a un punto di rottura, tra silenzi, incomunicabilità, solitudine e il tentativo di riconoscersi ancora dentro una storia che sembra essersi consumata.

Il testo di “Ciao”

È la resa dei conti te lo vedo negli occhi

E la mezzanotte ne sento i rintocchi

Le parole son botte, le voci sono rotte

Quando il cuore non mente, non ci puoi fare niente





Niente, niente fa più male di essere in due

E sentirci soli

Ma non era meglio contare le stelle

Che tutti gli errori

Ciao, ciao, ciao, ciao

Ciao, ciao, ciao

Ma poi ballare sopra il tetto del mondo

Come fosse normale

E poi, e poi non dirci più niente

Andare in stanze diverse nel silenzio per ore

Per ore

Però, però vorrei fossi tu a chiedermi che cos’è

Cos’è che mi spaventa



E tutto indovinare cos’è, cos’è che mi attraversa

E’ peggio se anche domenica

Con troppo tempo che ci avanza

Per dirci ciao, ciao, ciao, ciao

Ciao, ciao, ciao, ciao

Ci basta così poco per poi non riconoscerci più

Ciao, ciao, ciao, ciao

Ciao, ciao, ciao

Eppure questi non siamo noi

Non sono io, non sei tu



Siamo sempre più stanchi di giocare a scacchi

A sentire discorsi, sembriamo due matti

Se lo sguardo è assente, non ci vedi più niente

Se ci siamo già persi, hai ragione può darsi



Niente, niente fa più male di essere in due

E sentirsi soli

E non era meglio contare due stelle

Che tutti gli errori

Ciao ciao ciao ciao

Ciao ciao ciao

Ma poi ballare sopra il tetto del mondo



Come fosse normale

E poi, e poi non dirci più niente

Andare in stanze diverse

Non parlarci per ore

Per ore

Però, però vorrei fossi tu

A chiedermi che cos’è

Cos’è che mi spaventa



E tu ad abbracciarmi così

Così quando mi sento persa

Peggio se anche domenica

Con troppo tempo che ci avanza

Per dirci ciao, ciao, ciao, ciao

Ciao, ciao, ciao

Ci basta così poco per poi non riconoscerci più

Ciao, ciao, ciao, ciao

Ciao, ciao, ciao

Eppure questi non siamo noi

Non sono io, non sei tu

Ciao, ciao, ciao, ciao

Ciao, ciao, ciao

Ci basta così poco per poi non riconoscerci più

Ciao, ciao, ciao, ciao

Ciao