È la prima volta che Elisa Toffoli parla in pubblico di una ferita, enorme, che porta con sé da quasi quarant’anni. “Da piccola ho subito un abuso sessuale. Avevo otto anni. Non piccola abbastanza da poterlo dimenticare, ammesso sia mai possibile”, ha raccontato la cantautrice triestina, 48 anni, nell’intervista uscita sul Corriere della Sera martedì 3 novembre. Non è facile, ha spiegato, nemmeno trovare le parole per descrivere quello che ha vissuto: “Il tipo di esperienza umana che segna la vita di chi ha vissuto la violazione del corpo è qualcosa di molto difficile da nominare. Mi ha segnata per sempre”.

Elisa ha anche raccontato cosa resta dentro, a chi subisce una violenza quando è così piccolo. Ha parlato di una fiducia negli altri che si incrina, e della convinzione che gli adulti non siano più in grado di proteggerti. “Chi, come me, l’abuso l’ha conosciuto da bambina, perde fiducia nel prossimo, smette di pensare che gli adulti ti proteggano, il mondo si popola di mostri e di pericoli”, ha detto.

Il lungo silenzio e la scelta della terapia

L’artista ha parlato anche degli anni in cui non è riuscita a dirlo a nessuno, nemmeno ai suoi familiari più stretti. Per questo il suo invito è a non lasciar passare troppo tempo: “Io vorrei che nessuno aspettasse a parlarne, io ho atteso molti anni prima di confessarlo a mia mamma e sono dovuta arrivare a 48 anni per cercare l’aiuto di un terapeuta”. Solo di recente, infatti, Elisa ha iniziato un percorso di terapia. Un percorso che descrive così: “Sto facendo un lavoro di pulizia, certi ingombri non si rimuovono, ma si può sistemarli nel posto giusto, cambiare loro posizione e destinazione”. Le parole la stanno aiutando. A non cambiare i ricordi, a capire meglio anche i suoi figli. Persino, a ritrovare la danza, una passione che non vuole più nascondere e che le ha fatto quasi da cura.

“Una persona abusata non ha mai nessuna colpa”

Uno dei temi su cui Elisa insiste di più è il senso di colpa che spesso accompagna chi ha subito violenza. “Il dolore si deve nominare per processarlo. Una persona abusata non ha mai nessuna colpa”, ha detto. La cantante ha spiegato di aver scelto di parlare pensando anche agli altri, alle ragazze, alle donne e ai ragazzi che hanno vissuto quella stessa, terribile, esperienza. Liberarsi da quel senso di colpa, secondo lei, “è una missione collettiva”. La porta avanti con la musica e con il suo impegno in Una, nessuna, centomila, il movimento di donne contro la violenza di genere che ha contribuito a fondare.