Hailee Steinfeld tornerà nel Marvel Cinematic Universe per interpretare Kate Bishop in Avengers: Doomsday. L’annuncio è arrivato attraverso un video pubblicato da Marvel Studios e Disney Animation. L’attrice aveva già vestito i panni dell’eroina nella serie Hawkeye e in The Marvel

Hailee Steinfeld torna nel Marvel Cinematic Universe. L’attrice riprenderà il ruolo di Kate Bishop nel prossimo film Avengers: Doomsday, in uscita nelle sale il 18 dicembre 2026. La conferma è arrivata attraverso un video condiviso sui social da Marvel Studios e Disney Animation, nel quale Steinfeld annuncia il suo ritorno con un curioso riferimento al nuovo film.

Kate Bishop nel Marvel Cinematic Universe

Steinfeld aveva debuttato come Kate Bishop nella serie Disney+ Hawkeye, uscita nel 2021, nella quale aveva recitato accanto a Jeremy Renner, interprete di Clint Barton. Il personaggio era poi comparso brevemente nel 2023 in The Marvels, in una scena post-crediti insieme a Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani.

Parlando in passato del ruolo, Steinfeld aveva definito un privilegio poter interpretare un personaggio potenzialmente capace di ispirare il pubblico. L’attrice aveva descritto Kate Bishop come una figura ambiziosa, determinata e disciplinata, una giovane donna che si impegna personalmente per raggiungere i propri obiettivi.