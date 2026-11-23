Il nuovo montaggio svela i momenti salienti dell'incontro tra Steve Rogers e Mister Fantastic e nuove scene della discesa in battaglia dei gruppi di supereroi uniti contro Doom Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

A meno di quattro settimane dal debutto nelle sale internazionali, dopo la diffusione di numerose anticipazioni, tra trailer estesi e brevi teaser, arriva l'ora del nuovo e ultimo trailer ufficiale di Avengers: Doomsday, la attesa 39esima pellicola del Marvel Cinematic Universe, che vedrà uniti sullo stesso fronte gli storici Vendicatori, gli X-Men, i Fantastici Quattro, i Wakandiani, i New Avenges e gli eroi dell'ultimissima generazione, come prova la recentissima conferma della presenza nel cast di Hailee Steinfeld nei panni di Kate Bishop.

In attesa di ulteriori rivelazioni dell'ultimo minuto, Disney e Marvel lanciano in rete un trailer lungo oltre tre minuti che riprende alcune scene viste solo in parte in precedenza, con l'aggunta di nuove sequenze.

Il film debutterà in Italia il 16 dicembre.

La più grande reunion di sempre Disney e Marvel richiamano il pubblico del MCU per la battaglia decisiva contro il Dottor Destino, una nuova avventura che richiama alla memoria lo scontro all'ultimo sangue di Endgame per epicità e, probabilmente, conseguenze.

"Voi tutti avete vissuto vite rubate", dice il villain mascherato, interpretato da Robert Downey Jr. e la prima parte del trailer ci mostra una delle più felici, quella vissuta da Steve Rogers, Captain America (Chris Evans) e Peggy Carter (Hayley Hatwell).

Nella loro dimensione, hanno costruito la famiglia che hanno sempre desiderato. Hanno un figlio piccolo a cui non possono nascondere più la loro vera identità di eroi. "Eravamo in sei, ci chiamavamo Avengers", dice l'uomo al bambino quando riceve la visita dei Fantastici Quattro, introdotti sul grande schermo nel 2025.

Mister Fantastic (Pedro Pascal) è il messo che richiama Cap alla battaglia.

Lì, l'eroe si ricongiungerà con i vecchi amici, primo fra tutti Thor (Chris Hemsworth).

Vediamo brevemente gli storici Vendicatori, mescolati ai New Avengers, capitanati da Vedova Nera/Florence Pugh.

Rogers riabbraccia Bucky Barnes (Sebastian Stan) ma il montaggio si fa sempre più concitato, fino a mostrare tutti sullo stesso terreno di scontro.

Ciclope/Scott Summers (James Marsden) lancia i suoi raggi ottici.

Lo scontro inizierà il 16 dicembre. Leggi anche Avengers: Doomsday, a Roma evento fan Marvel il 6 dicembre

Il press tour globale e l'evento a Roma I fan della grande epopea targata Marvel sanno che da questo momento in poi ogni occasione è buona per scovare nuove anticipazioni sul film, molte delle quali potrebbero avvenire nel corso del press tour globale della pellicola, avviato ufficialmente con l'apparizione (e un photocall) a Las Vegas con tre volti amatissimi del cast: Chris Evans, Anthony Mackie e Simu Liu.

Marvel ha mandato in rete un breve video con protagonista Hailey Steinfield (in questi giorni impegnata con la promozione di un altro titolo Disney, Hexe - Il regno delle streghe), per confermare la presenza dell'attrice nella nuova e attesissima produzione dello studio.

Il press tour globale di Avengers: Doomsday toccherà vari continenti e si fermerà in nove città incluse San Paolo, Londra, Seoul, Shanghai, Toronto, Los Angeles e Roma.

Il 6 dicembre la Capitale ospiterà una giornata evento dedicata al film dove i presenti potranno vedere un footage. I biglietti sono stati resi disponibili la scorsa settimana. Vedi anche Avengers: Doomsday, le foto del cast del film al San Diego Comic-Con