Roma ospita un evento speciale dedicato a Avengers: Doomsday, con la proiezione di immagini inedite e uno show esclusivo per i fan. L'appuntamento è per il 6 dicembre, tra il The Space Cinema Moderno e le Terme di Caracalla

Roma si prepara ad accogliere un evento dedicato all'universo Marvel in vista dell'uscita di Avengers: Doomsday . Domenica 6 dicembre i fan potranno vivere una giornata speciale articolata in due appuntamenti: il primo al The Space Cinema Moderno, con una presentazione e la proiezione di alcune immagini inedite del film, il secondo alle Terme di Caracalla, dove è previsto uno show ispirato alla nuova avventura degli Avengers, accompagnato da una sorpresa speciale. L'iniziativa è gratuita, ma i posti sono limitati. L'iscrizione comprende entrambi gli appuntamenti e dà diritto anche al servizio di trasporto dedicato tra le due location.

L'esperienzA

L'evento prenderà il via presso The Space Cinema Moderno, dove i partecipanti potranno assistere a una presentazione e alla proiezione di alcune immagini inedite di Avengers: Doomsday. Al termine della proiezione del footage, gli ospiti riceveranno un pass ufficiale che consentirà loro di:

- Accedere al servizio di trasporto dedicato, andata e ritorno, tra il cinema e le Terme di Caracalla;

- Accedere all'esclusivo Fan Event di Avengers: Doomsday alle Terme di Caracalla.

La registrazione sul sito di The Space Cinema Moderno include la visione del footage e automaticamente anche l'accesso alle Terme di Caracalla.

gli eroi di tre universi contro Doctor Doom

Diretto da Anthony e Joe Russo, Avengers: Doomsday riunisce alcuni dei personaggi più amati del Marvel Cinematic Universe e porta sullo schermo uno scontro su scala multiversale. Secondo la sinossi ufficiale, gli eroi provenienti da tre universi distinti finiranno su una rotta di collisione e dovranno affrontare una minaccia capace di mettere in pericolo l'esistenza stessa. Il trailer ufficiale mostra il ritorno di Robert Downey Jr. in una nuova veste, quella del temibile Victor von Doom, e anticipa l'incontro tra Avengers, Fantastici Quattro e X-Men. Nel cast figurano anche Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Anthony Mackie, Florence Pugh, Paul Rudd, Ian McKellen e Patrick Stewart. Il film arriverà nelle sale italiane il 16 dicembre 2026.