Avengers: Doomsday, nel nuovo teaser torna il martello di Thor. VIDEO

Marvel ha rilasciato un nuovo breve teaser con immagini inedite del film in arrivo al cinema a dicembre. Al centro, gli storici Vendicatori e Mjölnir, il potente martello del Dio del Tuono Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

L'attesa per Avengers: Doomsday, pellicola che arriverà nelle sale italiane il 16 dicembre, è scandita da nuove anticipazioni, immagini inedite del nuovo film dei fratelli Russo, contenute stavolta in un nuovo teaser trailer lungo trenta secondi.

Il nuovo montaggio è breve ma denso di dettagli e svela alcune linee di dialogo che confermano una sceneggiatura nella quale non manca la tipica ironia delle pellicole targate Marvel Studios.

Le anticipazioni hanno per protagonisti gli storici Vendicatori, tra cui Steve Rogers e Thor col suo martello, e mostrano, inoltre, nuove immagini del Dottor Doom.

Thor, il martello e Steve Rogers Mancano meno di due mesi al debutto di Avengers: Doomsday e i Marvel Studios continuano a tenere alta l'attenzione sulla 39esima pellicola delle storie del MCU , Marvel Cinematic Universe, con piccoli spezzoni del nuovo film, gestendo sempre con grande prudenza i dettagli della trama, per lasciare intatte le sorprese per il pubblico.

Sappiamo che ci sarà un grande scontro per salvare l'umanità e che questa battaglia richiederà gli sforzi congiunti di tutti gli eroi che abbiamo incontrato fino a questo momento, sul grande e sul piccolo schermo, cosa che viene ribadita anche nel nuovo teaser.

"Tre team diventeranno un'unica unità", leggiamo nel teaser che punta sull'epicità della battaglia.

Se nella breve clip dei giorni scorsi c'erano i Fantastici Quattro, qui torniamo agli storici Vendicatori, con una ripresa della sequenza in cui si incontrano Thor (Chris Hemsworth) e Steve Rogers/Captain America (Chris Evans).

Mjölnir, il potentissimo martello del Dio del Tuono, torna nelle mani di Rogers, come era accaduto in Avengers: Endgame. "Non ti dispiace, vero?", dice Captain America. L'altro fa buon viso al compagno prima di sparire con lui attraverso il Bifrost. Leggi anche Avengers Doomsday girato senza una sceneggiatura definitiva

Tre Captain America nella stanza Nelle altre immagini del nuovo montaggio vediamo brevemente il Dottor Doom, sempre introdotto come la minaccia suprema per l'umanità, poi un'incontro tra i Fantastici Quattro e i Wakandiani e (probabilmente) un momento della battaglia in cui Mystica (Rebecca Romijin) muta forma per tramutarsi in Vedova Nera (Florence Pugh).

Sono tanti gli spunti del nuovo teaser che si conclude con un momento in cui è protagonista Paul Rudd, aka Ant-Man, e i dubbi su coem rivolgersi ai tre Captain America presenti nella stanza.

Nella stanza, infatti, ci sono Steve Rogers, Sam Wilson (Anthony Mackie), a cui è passato lo scudo di Cap, ma c'è anche John Walker (interpretato da Wyatt Russell), nuovo Capitan America scelto dal governo dopo il ritiro di Steve.

Il momento crea divertimento ma suscita anche l'irritazione di Thor. Ci sarà da divertirsi, in ogni caso, tra un momento di tensione e l'altro. Leggi anche Avengers: Doomsday, dal 5 ottobre aperte le prevendite