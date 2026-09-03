Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Avengers Doomsday, il film Marvel è stato girato senza una sceneggiatura definitiva

Cinema

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Dopo aver diretto Avengers: Endgame, Avengers: Infinity War, Captain America: The Winter Soldier e Captain America: Civil War, Anthony e Joe Russo sono tornati dietro la macchina da presa per firmare la regia di Avengers: Doomsday, in uscita nelle sale cinematografiche italiane il 16 dicembre 2026

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Intervistati da Associated Press, i fratelli Russo hanno parlato di Avengers: Doomsday, in arrivo nelle sale cinematografiche italiane il 16 dicembre. Joe Russo ha raccontato di aver girato il film basandosi su una sceneggiatura in evoluzione: "Consideriamo sempre la sceneggiatura come un organismo vivente. Siamo registi che si basano sull'improvvisazione e sulle prove".

Avengers: Doomsday, joe russo: “Consideriamo sempre la sceneggiatura come un organismo vivente”

Dopo aver diretto Avengers: Endgame, Avengers: Infinity War (FOTO), Captain America: The Winter Soldier e Captain America: Civil War, Anthony e Joe Russo sono tornati dietro la macchina da presa per firmare la regia di Avengers: Doomsday, in uscita nelle sale cinematografiche italiane tra pochi mesi, più precisamente il 16 dicembre 2026. In attesa della distribuzione della pellicola, Associated Press ha intervistato i due registi.

 

Joe Russo ha raccontato di aver girato il film basandosi su una sceneggiatura in evoluzione: "Consideriamo sempre la sceneggiatura come un organismo vivente. Siamo registi che si basano sull'improvvisazione e sulle prove. Ci piace vedere cosa gli attori danno ai personaggi, e a volte non li incontriamo fino a pochi giorni o poche settimane prima delle riprese. E spesso è proprio in quei momenti che accade la magia”.

Approfondimento

Avengers: Secret Wars, Noah Jupe nel cast del film

Anthony Russo ha aggiunto: "L’universo MCU è un esperimento mastodontico su quanto vasto e ampio possa essere un cast corale. Se abbiamo gusto e talento per la narrazione corale, ci stiamo sicuramente spingendo oltre ogni limite". In seguito, il regista ha dichiarato: "Il nostro lavoro non è quello di dare una risposta per l'intero universo MCU. Lo analizziamo in un modo molto specifico. È proprio in quell'intersezione che riusciamo a dare un senso alle cose".

 

Questa la sinossi di Avengers: Doomsday: “Gli amati eroi di tre universi distinti si troveranno su una rotta di collisione mortale e dovranno affrontare una minaccia esistenziale diversa da qualsiasi altra abbiano mai incontrato”. Dopo l’uscita della pellicola, Anthony e Joe Russo torneranno al cinema con l’atteso Avengers: Secret Wars, in arrivo il 17 dicembre 2027 nelle sale statunitensi.

Approfondimento

Avengers Endgame in sala con nuove scene prima di Avengers Doomsday
FOTOGALLERY

©Webphoto

film-marvel-webphoto - 1
1/38
Cinema

Tutti i film Marvel in ordine cronologico di uscita

Quasi due decenni di avventure incredibili sul grande schermo che hanno appassionato generazioni di spettatori. In attesa della fine della Fase Sei, e della Saga del Multiverso, nel 2027

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Festival di Venezia 2026, ospiti e programma del 3 settembre. DIRETTA

live Cinema

In Concorso sia Bucking Fastard di Werner Herzog e con Kate Mara, Rooney Mara, Orlando Bloom...

Morta a 33 anni Carla Jeffery, volto dei film Disney Zombies

Cinema

Il decesso risale a martedì 1° settembre 2026 ed è stato annunciato dall'agenzia che la...

Morta Ilenia Bazzacco, ex concorrente di Masterchef malata di tumore

Spettacolo

Terza classificata nell'edizione del 2011, aveva trasformato la passione per i fornelli in un...

Tim Curry, svelata la causa di morte dell'attore

Cinema

La star del film The Rocky Horror Picture Show si è spenta il 25 agosto 2026 all’età di...

Emma Marrone, la possibile scaletta del concerto a Trento

Musica

Dopo il concerto sul palco della Trentino Music Arena, mercoledì 9 settembre Emma chiuderà la...

Spettacolo: Per te