Dopo aver diretto Avengers: Endgame, Avengers: Infinity War, Captain America: The Winter Soldier e Captain America: Civil War, Anthony e Joe Russo sono tornati dietro la macchina da presa per firmare la regia di Avengers: Doomsday, in uscita nelle sale cinematografiche italiane il 16 dicembre 2026

Intervistati da Associated Press , i fratelli Russo hanno parlato di Avengers: Doomsday, in arrivo nelle sale cinematografiche italiane il 16 dicembre. Joe Russo ha raccontato di aver girato il film basandosi su una sceneggiatura in evoluzione: "Consideriamo sempre la sceneggiatura come un organismo vivente. Siamo registi che si basano sull'improvvisazione e sulle prove".

Joe Russo ha raccontato di aver girato il film basandosi su una sceneggiatura in evoluzione: "Consideriamo sempre la sceneggiatura come un organismo vivente. Siamo registi che si basano sull'improvvisazione e sulle prove. Ci piace vedere cosa gli attori danno ai personaggi, e a volte non li incontriamo fino a pochi giorni o poche settimane prima delle riprese. E spesso è proprio in quei momenti che accade la magia”.

Dopo aver diretto Avengers: Endgame , Avengers: Infinity War ( FOTO ), Captain America: The Winter Soldier e Captain America: Civil War, Anthony e Joe Russo sono tornati dietro la macchina da presa per firmare la regia di Avengers: Doomsday , in uscita nelle sale cinematografiche italiane tra pochi mesi, più precisamente il 16 dicembre 2026. In attesa della distribuzione della pellicola, Associated Press ha intervistato i due registi.

Anthony Russo ha aggiunto: "L’universo MCU è un esperimento mastodontico su quanto vasto e ampio possa essere un cast corale. Se abbiamo gusto e talento per la narrazione corale, ci stiamo sicuramente spingendo oltre ogni limite". In seguito, il regista ha dichiarato: "Il nostro lavoro non è quello di dare una risposta per l'intero universo MCU. Lo analizziamo in un modo molto specifico. È proprio in quell'intersezione che riusciamo a dare un senso alle cose".

Questa la sinossi di Avengers: Doomsday: “Gli amati eroi di tre universi distinti si troveranno su una rotta di collisione mortale e dovranno affrontare una minaccia esistenziale diversa da qualsiasi altra abbiano mai incontrato”. Dopo l’uscita della pellicola, Anthony e Joe Russo torneranno al cinema con l’atteso Avengers: Secret Wars, in arrivo il 17 dicembre 2027 nelle sale statunitensi.