Marvel Studios riporta Avengers: Endgame nelle sale con Avengers: Endgame Extra, una versione estesa che dura circa 185 minuti e contiene nuove sequenze legate a Avengers: Doomsday. La riedizione, in programma in Italia dal 24 settembre 2026, includerà anche un nuovo contenuto dopo i titoli di coda e un'anteprima esclusiva di Doomsday per alcune proiezioni Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Il viaggio degli Avengers attraverso la Saga dell'Infinito torna sul grande schermo. Marvel Studios ha deciso di riportare nei cinema italiani Avengers: Endgame, ma non nella sua versione originale: il film del 2019 sarà infatti riproposto come Avengers: Endgame Extra, un'edizione arricchita da immagini esclusive e nuovi contenuti in vista del prossimo appuntamento cinematografico della squadra di supereroi. La riedizione arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 24 settembre 2026, con le prevendite al via il 1° settembre. Il film sarà proiettato anche in IMAX® e in Infinity Vision, una nuova certificazione per le sale Premium Large Format (PLF), dotate di schermi di grandi dimensioni, immagini luminose e un audio straordinario. Avengers: Doomsday, che sarà anticipato da contenuti esclusivi all'interno della riedizione, arriverà nei cinema italiani il 16 dicembre 2026. Il ritorno di Avengers: Endgame nelle sale italiane si inserisce nel percorso che condurrà all'uscita del nuovo attesissimo capitolo, Avengers: Doomsday appunto.

Immagini esclusive e contenuti in anteprima La principale novità di Avengers: Endgame Extra sarà l'inclusione di immagini esclusive dell'attesissimo lungometraggio Marvel Studios Avengers: Doomsday. Il pubblico potrà inoltre assistere a un ulteriore contenuto in anteprima nelle sale IMAX e in quelle certificate Infinity Vision che proietteranno la riedizione. Il ritorno in sala non rappresenterà quindi soltanto un'occasione per rivedere uno dei film più importanti della storia del Marvel Cinematic Universe, ma anche un primo collegamento con il prossimo capitolo della saga. Approfondimento Avengers Doomsday, il trailer: Doctor Doom contro Avengers e X-Men

L'esperienza nelle sale IMAX e Infinity Vision Avengers: Endgame Extra sarà disponibile anche in IMAX e nelle sale certificate Infinity Vision. Quest'ultima è una nuova certificazione dedicata ai cinema Premium Large Format, pensata per garantire un'esperienza visiva e sonora di alto livello grazie a schermi più grandi, immagini più luminose e un audio straordinario. Gli spettatori che sceglieranno le proiezioni IMAX o Infinity Vision potranno inoltre assistere a un contenuto aggiuntivo in anteprima dedicato ad Avengers: Doomsday. Approfondimento Avengers: Doomsday, le foto del cast del film al San Diego Comic-Con