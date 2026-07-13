I fan possono finalmente concedersi uno sguardo inedito a uno dei personaggi più attesi del prossimo grande capitolo del Marvel Cinematic Universe. A rivelare il primo aspetto chiaro della maschera di Doctor Doom interpretato da Robert Downey Jr. è stata una concept art condivisa da una figura storica dell’universo creativo Marvel, offrendo anche un’anticipazione sui design di alcuni personaggi che torneranno sul grande schermo Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Una nuova immagine legata a Avengers: Doomsday ha permesso di dare uno sguardo inedito a uno dei personaggi più attesi del prossimo grande capitolo del Marvel Cinematic Universe. A rivelare il primo aspetto chiaro della maschera di Doctor Doom interpretato da Robert Downey Jr. è stata una concept art condivisa da una figura storica dell’universo creativo Marvel, offrendo anche un’anticipazione sui design di alcuni personaggi che torneranno sul grande schermo. L’illustrazione (che potete guardare in fondo a questo articolo), pubblicata il 11 luglio 2026, non si limita infatti a mostrare il nuovo volto del celebre antagonista, ma presenta anche le prime immagini di alcuni protagonisti appartenenti agli X-Men che non erano ancora comparsi nei materiali promozionali del film. Tra questi figurano Nightcrawler, interpretato da Alan Cumming, Beast, interpretato da Kelsey Grammer, e Mystique, interpretata da Rebecca Romijn. Al centro dell’opera compare inoltre un’immagine misteriosa di Loki, interpretato da Tom Hiddleston.

La rivelazione attraverso la concept art di Andy Park La pubblicazione è arrivata grazie ad Andy Park, ex direttore del dipartimento di sviluppo visivo dei Marvel Studios, che ha condiviso l’illustrazione sulla piattaforma social X. Park ha spiegato che si tratta dell’ultimo film completo al quale ha lavorato nel ruolo di Director of Visual Development presso Marvel Studios. Nel suo messaggio pubblicato sul social network, Andy Park ha scritto: “AVENGERS: DOOMSDAY – the final full film I had the honor of leading as Director of Visual Development at Marvel Studios” (in italiano: "l'ultimo film completo che ho avuto l'onore di guidare in qualità di Director of Visual Development presso i Marvel Studios). L’artista ha poi aggiunto: “This illustration commemorates that journey & reveals the characters & their looks for the first time” (in italiano: "Questa illustrazione celebra quel viaggio e svela per la prima volta i personaggi e il loro aspetto"). L’immagine diffusa da Andy Park rappresenta quindi un momento significativo nel percorso produttivo di Avengers: Doomsday, mostrando per la prima volta l’aspetto dei personaggi raffigurati nella concept art e celebrando il lavoro svolto durante lo sviluppo visivo della pellicola. Approfondimento Avengers: Doomsday, il Dottor Doom di Downey Jr.

Il ritorno degli X-Men e la presenza enigmatica di Loki La concept art ha attirato particolare attenzione anche per la presenza di diversi personaggi degli X-Men destinati a tornare nel film. Nightcrawler, Beast e Mystique erano infatti rimasti assenti dai materiali promozionali precedenti, rendendo questa pubblicazione la prima occasione per osservare il loro nuovo aspetto all’interno del progetto. Accanto ai mutanti compare anche Loki, interpretato da Tom Hiddleston, la cui rappresentazione nell’immagine resta avvolta nel mistero. La sua presenza contribuisce ad alimentare l’attesa intorno a una pellicola che si preannuncia come uno dei progetti più ambiziosi realizzati da Marvel Studios. Approfondimento Avengers: Doomsday, tornano Robert Downey Jr e Chris Evans

L’addio di Andy Park dopo sedici anni nei Marvel Studios La condivisione della concept art arriva dopo l’uscita di Andy Park da Marvel Studios. L’artista era stato coinvolto nei licenziamenti annunciati da Disney ad aprile e aveva successivamente comunicato la propria partenza attraverso X. Nel messaggio pubblicato sulla piattaforma, Andy Park aveva scritto: “Marvel Studios Visual Development: 2010–2026. End of an era. I was there at the start of a team that broke the mold. 16 years, 40+ films, and 15 films led as Director of Visual Development, I couldn’t be prouder of the history we made" (in italiano: "Marvel Studios Visual Development: 2010–2026. La fine di un'era. Ero presente agli inizi di un team capace di rompere gli schemi. Sedici anni, oltre 40 film e 15 pellicole guidate nel ruolo di Director of Visual Development: non potrei essere più orgoglioso della storia che abbiamo scritto"). Le sue parole hanno segnato la conclusione di un percorso durato 16 anni, durante il quale Andy Park ha partecipato alla costruzione dell’identità visiva di numerosi film Marvel. Nel suo intervento, l’artista ha ricordato il ruolo avuto nella nascita di un team creativo che ha contribuito a definire l’immaginario cinematografico dello studio. Approfondimento Avengers: Doomsday, i wakandiani incontrano i Fantastici 4. VIDEO

Un cast esteso per il nuovo capitolo degli Avengers Avengers: Doomsday si prepara a essere uno dei film Marvel più imponenti mai realizzati anche per la presenza di un cast particolarmente ampio, composto da numerosi interpreti legati ai precedenti capitoli dell’universo cinematografico. Tra gli attori coinvolti figurano Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Wyatt Russell, Channing Tatum, Simu Liu, Ian McKellen, James Marsden, Patrick Stewart, Joseph Quinn, Sebastian Stan, David Harbour, Letitia Wright e molti altri. La quantità di personaggi coinvolti conferma il carattere corale del progetto, mentre la nuova concept art di Andy Park offre il primo sguardo a elementi visivi destinati a caratterizzare il film, compresa la versione di Doctor Doom interpretata da Robert Downey Jr. e il ritorno di alcuni volti degli X-Men. Approfondimento Avengers: Doomsday, è uscito il nuovo teaser del film