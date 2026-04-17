Il primo trailer della nuova pellicola Marvel, mostrato in esclusiva al CinemaCon di Las Vegas, conferma il ritorno di dei due attori rispettivamente nel ruolo del Dottor Destino e in quello di Steve Rogers. Nel cast anche Patrick Stewart, Channing Tatum e Simu Liu. L'uscita negli Stati Uniti è fissata per il 18 dicembre di quest'anno

La Disney ha scelto la cornice del CinemaCon per presentare, in via esclusiva al pubblico presente al Colosseum del Caesars Palace, le prime immagini di Avengers: Doomsday. Il trailer ha mostrato il debutto di Robert Downey Jr. nelle vesti del Dottor Destino, segnando il suo ritorno ufficiale nel franchise Marvel dopo la conclusione del ciclo di Iron Man nel 2019. L'attore è apparso sul palco insieme ai registi Joe e Anthony Russo per introdurre la pellicola.