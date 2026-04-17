Il primo trailer della nuova pellicola Marvel, mostrato in esclusiva al CinemaCon di Las Vegas, conferma il ritorno di dei due attori rispettivamente nel ruolo del Dottor Destino e in quello di Steve Rogers. Nel cast anche Patrick Stewart, Channing Tatum e Simu Liu. L'uscita negli Stati Uniti è fissata per il 18 dicembre di quest'anno
La Disney ha scelto la cornice del CinemaCon per presentare, in via esclusiva al pubblico presente al Colosseum del Caesars Palace, le prime immagini di Avengers: Doomsday. Il trailer ha mostrato il debutto di Robert Downey Jr. nelle vesti del Dottor Destino, segnando il suo ritorno ufficiale nel franchise Marvel dopo la conclusione del ciclo di Iron Man nel 2019. L'attore è apparso sul palco insieme ai registi Joe e Anthony Russo per introdurre la pellicola.
Un crossover globale tra multiversi
Avengers: Doomsday punta a superare la portata epica di Endgame, agendo come punto di convergenza per diversi universi narrativi. Il film integra per la prima volta in un unico scontro corale i personaggi degli X-Men, dei Fantastici Quattro e i volti noti degli Avengers, spingendo il concetto di multiverso alle sue estreme conseguenze. Il trailer ha mostrato interazioni tra eroi precedentemente separati, tra cui il Professor Xavier (Patrick Stewart), Gambit (Channing Tatum) e Shang-Chi (Simu Liu).
Approfondimento
Avengers: Doomsday, i wakandiani incontrano i Fantastici 4. VIDEO
Regia e prospettive future
Dietro la macchina da presa tornano i fratelli Anthony e Joe Russo, già registi dei capitoli di maggior successo del franchise. La pellicola non rappresenta una conclusione, ma lo snodo centrale di un arco narrativo che culminerà nel 2027 con Avengers: Secret Wars. L'uscita è fissata per il 18 dicembre 2026, posizionando il titolo come il principale evento cinematografico dell'anno in diretta competizione con il terzo capitolo di Dune.
Approfondimento
Mark Ruffalo spiega come mai non è nel teaser di Avengers: Doomsday
Marvel: in quale ordine cronologico guardare i film del MCU
Con 27 lungometraggi è piuttosto facile perdere l'orientamento all'interno di una storia resa particolarmente ingarbugliata da uscite in sala che non hanno necessariamente seguito lo stesso ordine della continuty narrativa. Ecco dunque una guida per capire tutto, ma proprio tutto, dell'universo Marvel sul grande schermo Gallery a cura di Gabriele Lippi