Mark Ruffalo spiega come mai non è nel teaser di Avengers: Doomsday

Mark Ruffalo ha commentato con ironia la sua assenza dal teaser di Avengers: Doomsday. L’attore ha rassicurato i fan: Hulk resterà nel MCU e tornerà nei prossimi progetti, incluso Spider-Man: Brand New Day atteso nel 2026

Mark Ruffalo , il possente Hulk del Marvel Cinematic Universe (MCU) dal 2012, ha recentemente commentato con ironia la sua assenza nel teaser di Avengers: Doomsday . “Hanno deciso che era meglio sbarazzarsi di me piuttosto che raccontare la fine del prossimo film” ha dichiarato l'attore, noto per la sua capacità di scherzare anche su temi delicati, che ha scelto di affrontare la questione durante un'apparizione al Tonight Show con Jimmy Fallon.

L’ironia di Ruffalo e le gaffe da spoiler

La battuta sulla sua esclusione non è solo un momento di leggerezza: l’attore è infatti noto per aver involontariamente rivelato dettagli importanti su film come Avengers: Infinity War e Thor: Ragnarok. "Questi episodi hanno portato Marvel Studios a prendere precauzioni limitando la mia presenza nei trailer promozionali per evitare fughe di notizie indesiderate” ha dichiarando scherzosamente l’attore a Jimmy Fallon. L’assenza nel teaser potrebbe apparire dunque più come una scelta strategica per preservare sorprese e colpi di scena che un segnale di allontanamento definitivo dal franchise.

Oltre a sottolineare la sua importanza all’interno del MCU, Ruffalo con la sua ironia ricorda ai fan che la presenza di Hulk nei film futuri non è affatto compromessa. Il personaggio, infatti, resta uno dei più amati e iconici, capace di attirare l’attenzione sia per la sua forza intrinseca del personaggio sia per la complessità emotiva che Ruffalo ha saputo infondere negli anni.