Mark Ruffalo spiega come mai non è nel teaser di Avengers: Doomsday

Mark Ruffalo ha commentato con ironia la sua assenza dal teaser di Avengers: Doomsday. L’attore ha rassicurato i fan: Hulk resterà nel MCU e tornerà nei prossimi progetti, incluso Spider-Man: Brand New Day atteso nel 2026
Mark Ruffalo, il possente Hulk del Marvel Cinematic Universe (MCU) dal 2012, ha recentemente commentato con ironia la sua assenza nel teaser di Avengers: Doomsday. “Hanno deciso che era meglio sbarazzarsi di me piuttosto che raccontare la fine del prossimo film” ha dichiarato l'attore, noto per la sua capacità di scherzare anche su temi delicati, che ha scelto di affrontare la questione durante un'apparizione al Tonight Show con Jimmy Fallon.
L’ironia di Ruffalo e le gaffe da spoiler
La battuta sulla sua esclusione non è solo un momento di leggerezza: l’attore è infatti noto per aver involontariamente rivelato dettagli importanti su film come Avengers: Infinity War e Thor: Ragnarok. "Questi episodi hanno portato Marvel Studios a prendere precauzioni limitando la mia presenza nei trailer promozionali per evitare fughe di notizie indesiderate” ha dichiarando scherzosamente l’attore a Jimmy Fallon. L’assenza nel teaser potrebbe apparire dunque più come una scelta strategica per preservare sorprese e colpi di scena che un segnale di allontanamento definitivo dal franchise.
Oltre a sottolineare la sua importanza all’interno del MCU, Ruffalo con la sua ironia ricorda ai fan che la presenza di Hulk nei film futuri non è affatto compromessa. Il personaggio, infatti, resta uno dei più amati e iconici, capace di attirare l’attenzione sia per la sua forza intrinseca del personaggio sia per la complessità emotiva che Ruffalo ha saputo infondere negli anni.
Hulk nel futuro del MCU
L’assenza di Hulk nel teaser ha inevitabilmente alimentato le speculazioni sul ruolo che il personaggio avrà nei prossimi film. I fan si interrogano su come verrà integrato nella trama di Avengers: Doomsday perché si pensa che il gigante verde sarà comunque presente nel film e su quali sorprese riserverà la Marvel Studios. Nonostante la sua mancata apparizione nel materiale promozionale, Ruffalo è confermato in progetti futuri legati al MCU, come Spider-Man: Brand New Day previsto per il 31 luglio 2026 senza così lasciare i fan a mani vuote.
AVENGERS: DOOMSDAY CHI INVECE CI SARÀ
Il cast di Avengers: Doomsday è tra i più ambiziosi del MCU. Confermati Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Captain America), Vanessa Kirby (Sue Storm) e Sebastian Stan (Bucky Barnes), insieme a Florence Pugh (Yelena Belova), Simu Liu (Shang-Chi) e Paul Rudd (Ant-Man).
Non mancheranno i ritorni iconici degli X-Men: Patrick Stewart (Professor X), Ian McKellen (Magneto), Kelsey Grammer (Beast) e Rebecca Romijn (Mystique). Tra le new entry spiccano Pedro Pascal come Mister Fantastic e Channing Tatum come Gambit, insieme a Joseph Quinn, David Harbour e Winston Duke.
