Marvel svela al D23 il nuovo trailer di Avengers: Doomsday, in uscita al cinema il 18 dicembre 2026. Robert Downey Jr. torna nel MCU come Doctor Doom e affronta il Mister Fantastic di Pedro Pascal, Thor e una coalizione che riunisce Avengers, New Avengers, Fantastici Quattro e X-Men. Il villain scatena anche un esercito di Sentinelle. Tornano Chris Evans come Steve Rogers, Hayley Atwell come Peggy Carter, Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden e altri volti della saga mutante.

Un uomo di ferro è morto, un altro uomo dietro una maschera di metallo è pronto a prendere il suo posto. Marvel Studios ha svelato al D23 2026 un nuovo trailer di Avengers: Doomsday, il kolossal diretto da Anthony e Joe Russo che arriverà nei cinema il 18 dicembre 2026 e riporterà Robert Downey Jr. nel Marvel Cinematic Universe, questa volta non come Tony Stark ma nei panni di Victor von Doom, Doctor Doom.

A presentare le nuove immagini sul palco sono stati proprio Robert Downey Jr., Chris Evans e Hayley Atwell, confermando anche il ritorno di Steve Rogers e Peggy Carter. Il film farà convergere eroi provenienti da tre differenti universi e riunirà Avengers, New Avengers, Fantastici Quattro e alcuni dei più celebri X-Men cinematografici contro una minaccia che sembra destinata a mettere in pericolo l'intero Multiverso.

Doctor Doom contro Mister Fantastic

Il trailer mette finalmente Doctor Doom faccia a faccia con Reed Richards.

Il Mister Fantastic interpretato da Pedro Pascal affronta Victor von Doom tra le macerie, mentre Sue Storm, interpretata da Vanessa Kirby, cerca di mettere in guardia gli altri eroi sulla natura dell'uomo nascosto dietro la maschera. La Donna Invisibile sembra conoscere qualcosa del passato del sovrano di Latveria: sapeva che Doom era perduto, ma non aveva compreso fino a che punto fosse spezzato.

È uno dei primi indizi sulla versione del personaggio interpretata da Downey Jr. Il film non sembra voler presentare Doom soltanto come il prossimo grande cattivo del MCU, ma come una figura segnata da una tragedia personale e dotata di un potere sufficiente a costringere personaggi provenienti da universi differenti a combattere insieme.

E soprattutto mette finalmente al centro del MCU una delle rivalità fondamentali dei fumetti Marvel: quella tra Reed Richards e Victor von Doom.

Thor affronta Doom, ma Stormbreaker non basta

A provare sulla propria pelle la potenza di Doctor Doom è anche Thor.

Nel filmato Chris Hemsworth promette battaglia al villain e si scaglia contro di lui con Stormbreaker, ma Doom riesce a fermare l'arma prima di colpire il dio del tuono con un raggio di energia verde. Una dimostrazione di forza che prosegue quanto già anticipato dalle precedenti immagini del film e stabilisce immediatamente il livello della minaccia.

Se Thanos aveva costretto gli Avengers a riunirsi per salvare metà dell'universo, Doctor Doom sembra destinato ad allargare ulteriormente il campo di battaglia: questa volta non basterà chiamare a raccolta una sola squadra.

Serviranno Avengers, Fantastici Quattro, New Avengers e X-Men.

Doctor Doom scatena le Sentinelle

Poi arrivano loro: le Sentinelle.

Il nuovo trailer mostra Doom sollevare un esercito dei giganteschi robot tradizionalmente utilizzati nell'universo degli X-Men per dare la caccia ai mutanti. Una presenza particolarmente significativa in un film che segna il grande ritorno sullo stesso campo di battaglia cinematografico di molti interpreti della saga mutante.

È in questo momento che Doom pronuncia una delle frasi destinate a diventare il biglietto da visita del personaggio: «L'inferno risponde a me, perché io sono Doom».

Il trailer lega così visivamente la minaccia di Victor von Doom al mondo degli X-Men, senza però chiarire ancora chi controlli originariamente le Sentinelle, né quale ruolo preciso abbiano nella guerra tra i diversi universi.

Gli X-Men tornano in Avengers: Doomsday

Ed è proprio il fronte mutante uno degli elementi più attesi di Avengers: Doomsday.

Il film riporta Patrick Stewart come Charles Xavier/Professor X, Ian McKellen come Magneto e James Marsden come Ciclope. Tornano inoltre Kelsey Grammer nei panni di Bestia, Rebecca Romijn come Mystica e Alan Cumming come Nightcrawler.

A loro si aggiunge Channing Tatum come Gambit, personaggio che l'attore ha già interpretato nel MCU.

Più che parlare genericamente di “debutto degli X-Men Fox nel Marvel Cinematic Universe”, è quindi più corretto considerare Doomsday come la grande riunione cinematografica di numerosi interpreti legati alla precedente saga mutante, inseriti ora nel gigantesco crossover costruito dai Marvel Studios. Il confine tra universi, del resto, sembra essere precisamente ciò che il film intende abbattere.

I Fantastici Quattro tornano dopo First Steps

Sul fronte opposto a Doom ritroveremo l'intera famiglia dei Fantastici Quattro.

Dopo The Fantastic Four: First Steps, tornano Pedro Pascal come Reed Richards/Mister Fantastic, Vanessa Kirby come Sue Storm/Donna Invisibile, Joseph Quinn come Johnny Storm/Torcia Umana ed Ebon Moss-Bachrach nei panni di Ben Grimm/La Cosa. Tutti fanno parte del cast ufficiale di Avengers: Doomsday.

La presenza di Doctor Doom porta inevitabilmente Reed Richards al centro dello scontro. Nei fumetti, Victor e Reed sono legati da una rivalità che attraversa decenni di storie Marvel: due intelligenze eccezionali separate da ego, ideologie e da un odio che Doom ha trasformato praticamente in una professione.

Il nuovo trailer suggerisce che questo rapporto diventerà uno degli assi portanti del film.

Tornano anche i New Avengers di Thunderbolts*

Il kolossal dei fratelli Russo riporterà inoltre in scena la squadra nata dagli eventi di Thunderbolts*.

Tornano Florence Pugh come Yelena Belova, Sebastian Stan come Bucky Barnes/Winter Soldier, David Harbour come Red Guardian, Wyatt Russell come U.S. Agent, Hannah John-Kamen come Ghost e Lewis Pullman come Sentry. Gli eventi di Thunderbolts hanno trasformato il gruppo nei New Avengers, e Doomsday li inserirà ora in un conflitto di dimensioni molto più grandi.

La costruzione del film appare così sempre più simile a un gigantesco incrocio tra le diverse famiglie Marvel: non una sola formazione di Avengers, ma squadre e personaggi provenienti da realtà differenti costretti a condividere lo stesso campo di battaglia.

Chris Evans torna come Steve Rogers

Tra i ritorni più sorprendenti c'è naturalmente quello di Chris Evans nei panni di Steve Rogers.

La storia di Captain America sembrava essersi conclusa in Avengers: Endgame, quando Steve aveva scelto di tornare nel passato, vivere la vita che non aveva mai potuto avere e infine consegnare il proprio scudo a Sam Wilson.

Marvel ha però ormai confermato ufficialmente Evans nel cast di Avengers: Doomsday come Steve Rogers, mentre Anthony Mackie rimane il Captain America dell'attuale MCU.

Come le due cose siano destinate a convivere è uno dei misteri ancora aperti del film. Il ritorno sul palco del D23 di Hayley Atwell come Peggy Carter rende inevitabilmente ancora più interessante la domanda.

Da Loki a Shang-Chi, un cast gigantesco

E l'elenco dei ritorni non finisce qui.

Chris Hemsworth sarà ancora Thor, Paul Rudd Ant-Man, Letitia Wright Shuri/Black Panther, Tom Hiddleston Loki e Simu Liu Shang-Chi. Nel cast figurano inoltre Anthony Mackie, Winston Duke, Danny Ramirez, Tenoch Huerta Mejía e numerosi altri volti delle diverse saghe che negli ultimi anni hanno composto il Marvel Cinematic Universe.

È probabilmente il cast corale più ambizioso assemblato dai Marvel Studios dai tempi di Avengers: Endgame, ma con una differenza fondamentale: questa volta non si tratta soltanto di riunire gli eroi di un unico universo.

La premessa ufficiale parla infatti di personaggi provenienti da tre universi distinti destinati a entrare in una collisione mortale davanti a una minaccia esistenziale.

Robert Downey Jr., da Iron Man a Doctor Doom

Al centro di tutto resta però Robert Downey Jr.

Per oltre dieci anni l'attore è stato il volto più riconoscibile del MCU grazie a Tony Stark, dall'Iron Man del 2008 fino alla morte del personaggio in Avengers: Endgame.

Ora torna dalla parte opposta della barricata.

Non Tony Stark resuscitato, almeno per quanto Marvel abbia ufficialmente comunicato finora, ma Victor von Doom, uno dei villain più importanti dell'intera storia dei fumetti Marvel. Lo stesso volto dell'eroe che aveva salvato l'universo sarà quindi nascosto dietro la maschera dell'uomo che potrebbe distruggerlo. Marvel continua infatti a presentare Downey Jr. esplicitamente come Victor von Doom/Doctor Doom.

Ed è forse questo il gioco più semplice e perverso di Doomsday: chiedere agli Avengers — e al pubblico — di guardare negli occhi il loro peggior nemico e riconoscervi inevitabilmente l'uomo che un tempo era Iron Man.

Avengers: Doomsday prepara la strada a Secret Wars

Alla regia tornano Anthony e Joe Russo, già dietro la macchina da presa per Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Marvel ha confermato i due anche per il capitolo successivo, Avengers: Secret Wars.

Avengers: Doomsday arriverà nei cinema il 18 dicembre 2026, mentre Secret Wars è attualmente previsto per il 17 dicembre 2027.

Prima, però, bisognerà sopravvivere a Doom.

Perché il nuovo trailer sembra mettere in chiaro almeno una cosa: se Thanos voleva dimezzare l'universo, Victor von Doom sembra intenzionato a decidere quale universo meriti di esistere.

E per fermarlo, questa volta, gli Avengers da soli potrebbero non bastare.

Avengers: Doomsday arriverà al cinema il 18 dicembre 2026.