Avengers: Secret Wars, Noah Jupe nel cast del film

Secondo quanto riportato in esclusiva da Deadline, Noah Jupe farà parte del cast della pellicola. Presenti anche Chris Evans, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Channing Tatum, Simu Liu, Patrick Stewart, Ian McKellen, Tom Hiddleston e Sadie Sink
Stando a quanto recentemente rivelato in esclusiva da Deadline, Noah Jupe farà parte del cast di Avengers: Secret Wars. Dietro la macchina da presa Anthony e Joe Russo. La pellicola farà il suo debutto nelle sale cinematografiche statunitensi il 17 dicembre 2027.
Avengers: Secret Wars, il cast del film
Nuovi dettagli sull’attesa pellicola diretta da Anthony e Joe Russo. Secondo quanto annunciato, Noah Jupe, classe 2005, farà parte del cast del film. Nonostante la giovane età, l’attore britannico ha già preso parte a produzioni importanti, tra i suoi film più recenti ricordiamo Robin Hood - Il prezzo del sangue e Hamnet - Nel nome del figlio. Come rilanciato da Variety, Avengers: Secret Wars vedrà nel cast anche Chris Evans, Robert Downey Jr. (FOTO), Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Channing Tatum, Simu Liu, Patrick Stewart, Ian McKellen, Tom Hiddleston e Sadie Sink. Massimo riserbo sui dettagli della sinossi della pellicola.
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Dopo aver firmato la regia di Avengers: Endgame, Avengers: Infinity War, Captain America: The Winter Soldier e Captain America: Civil War, nel dicembre di quest’anno Anthony e Joe Russo torneranno sul grande schermo con Avengers: Doomsday. Intervistato da Deadline, Joe Russo ha raccontato: “Abbiamo realizzato alcuni dei nostri lavori migliori con la Marvel. Apprezziamo molto questa collaborazione e credo che anche loro apprezzino il contributo che abbiamo dato all'MCU”. Il regista ha proseguito: “Apprezziamo molto il fatto che il pubblico viva l'esperienza di questi film, e alcuni amici ci hanno raccontato quanto sia stato importante per loro poter assistere alla prima proiezione in sala, tra gli applausi della folla”.
In seguito, Joe Russo ha dichiarato: “Credo che la narrazione sia l'ultimo elemento unificante che ci rimanga, e dobbiamo preservarla. È importante dare voce a tutte le storie e sostenerle tutte. Perché potrebbe esserci un futuro senza storie. Vogliamo semplicemente creare un altro grande spazio di aggregazione".
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