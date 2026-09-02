Avengers: Secret Wars, Noah Jupe nel cast del film

Stando a quanto recentemente rivelato in esclusiva da Deadline , Noah Jupe farà parte del cast di Avengers: Secret Wars. Dietro la macchina da presa Anthony e Joe Russo. La pellicola farà il suo debutto nelle sale cinematografiche statunitensi il 17 dicembre 2027.

Nuovi dettagli sull’attesa pellicola diretta da Anthony e Joe Russo . Secondo quanto annunciato, Noah Jupe, classe 2005, farà parte del cast del film. Nonostante la giovane età, l’attore britannico ha già preso parte a produzioni importanti, tra i suoi film più recenti ricordiamo Robin Hood - Il prezzo del sangue e Hamnet - Nel nome del figlio. Come rilanciato da Variety , Avengers: Secret Wars vedrà nel cast anche Chris Evans, Robert Downey Jr. ( FOTO ), Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Channing Tatum, Simu Liu, Patrick Stewart, Ian McKellen, Tom Hiddleston e Sadie Sink. Massimo riserbo sui dettagli della sinossi della pellicola.

Dopo aver firmato la regia di Avengers: Endgame, Avengers: Infinity War, Captain America: The Winter Soldier e Captain America: Civil War, nel dicembre di quest’anno Anthony e Joe Russo torneranno sul grande schermo con Avengers: Doomsday. Intervistato da Deadline, Joe Russo ha raccontato: “Abbiamo realizzato alcuni dei nostri lavori migliori con la Marvel. Apprezziamo molto questa collaborazione e credo che anche loro apprezzino il contributo che abbiamo dato all'MCU”. Il regista ha proseguito: “Apprezziamo molto il fatto che il pubblico viva l'esperienza di questi film, e alcuni amici ci hanno raccontato quanto sia stato importante per loro poter assistere alla prima proiezione in sala, tra gli applausi della folla”.

In seguito, Joe Russo ha dichiarato: “Credo che la narrazione sia l'ultimo elemento unificante che ci rimanga, e dobbiamo preservarla. È importante dare voce a tutte le storie e sostenerle tutte. Perché potrebbe esserci un futuro senza storie. Vogliamo semplicemente creare un altro grande spazio di aggregazione".