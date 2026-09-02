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Avengers: Secret Wars, Noah Jupe nel cast del film

Cinema

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Secondo quanto riportato in esclusiva da Deadline, Noah Jupe farà parte del cast della pellicola. Presenti anche Chris Evans, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Channing Tatum, Simu Liu, Patrick Stewart, Ian McKellen, Tom Hiddleston e Sadie Sink

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Stando a quanto recentemente rivelato in esclusiva da Deadline, Noah Jupe farà parte del cast di Avengers: Secret Wars. Dietro la macchina da presa Anthony e Joe Russo. La pellicola farà il suo debutto nelle sale cinematografiche statunitensi il 17 dicembre 2027.

Avengers: Secret Wars, il cast del film

 

Nuovi dettagli sull’attesa pellicola diretta da Anthony e Joe Russo. Secondo quanto annunciato, Noah Jupe, classe 2005, farà parte del cast del film. Nonostante la giovane età, l’attore britannico ha già preso parte a produzioni importanti, tra i suoi film più recenti ricordiamo Robin Hood - Il prezzo del sangue e Hamnet - Nel nome del figlio. Come rilanciato da Variety, Avengers: Secret Wars vedrà nel cast anche Chris Evans, Robert Downey Jr. (FOTO), Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Channing Tatum, Simu Liu, Patrick Stewart, Ian McKellen, Tom Hiddleston e Sadie Sink. Massimo riserbo sui dettagli della sinossi della pellicola.

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In seguito, Joe Russo ha dichiarato: “Credo che la narrazione sia l'ultimo elemento unificante che ci rimanga, e dobbiamo preservarla. È importante dare voce a tutte le storie e sostenerle tutte. Perché potrebbe esserci un futuro senza storie. Vogliamo semplicemente creare un altro grande spazio di aggregazione".

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