Avengers: Doomsday sarà il secondo film più lungo del MCU

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, il cinecomic diretto dai fratelli Russo avrà una durata di 165 minuti, ovvero 2 ore e 45: nella classifica del Marvel Cinematic Universe si piazzerebbe alle spalle del solo Avengers: Endgame. Il minutaggio non è ancora definitivo ma difficilmente cambierà, visto che le prevendite dei biglietti partono il 20 luglio, con cinque mesi di anticipo sull'uscita fissata al 18 dicembre

Avengers: Doomsday si candida a essere un evento cinematografico anche in termini di minutaggio.

Secondo le informazioni raccolte da The Hollywood Reporter, il nuovo capitolo corale del Marvel Cinematic Universe avrà una durata di 165 minuti, pari a 2 ore e 45: un dato che lo renderebbe il secondo film più lungo dell'intera saga, superato soltanto dai 181 minuti di Avengers: Endgame.

La testata precisa che il montaggio non è ancora bloccato e che qualche minimo aggiustamento resta possibile, ma variazioni significative appaiono improbabili: le sale stanno già organizzando la programmazione sulla base di questo minutaggio, dato che le prevendite dei biglietti apriranno il 20 luglio, con cinque mesi di anticipo rispetto al debutto nelle sale previsto per il 18 dicembre 2026.

I confronti con gli altri film della saga

Con 2 ore e 45 minuti, Doomsday supererebbe tutti i precedenti capitoli dedicati ai Vendicatori a eccezione di Endgame. Avengers: Infinity War si fermava a 149 minuti, mentre i primi due film del gruppo, The Avengers e Age of Ultron, restavano sotto la soglia delle 2 ore e 25. Nella classifica generale del MCU, il nuovo titolo scavalcherebbe anche Black Panther: Wakanda Forever, finora il film non-Avengers più lungo con i suoi 161 minuti.

Una durata monumentale ma coerente con l'ambizione del progetto: il film è la prima parte del gran finale in due atti della Saga del Multiverso, che si chiuderà nel dicembre 2027 con Avengers: Secret Wars, e dovrà dare spazio a un cast sterminato. La scelta di non spingersi oltre le tre ore, osservano gli analisti, consente inoltre un maggior numero di proiezioni giornaliere, a tutto vantaggio del botteghino.