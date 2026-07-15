Spider-Man: Brand New Day, ecco quanto durerà il nuovo film Marvel

La conferma della durata ufficiale smentisce le voci che avevano parlato della possibilità di un nuovo record per il personaggio, con un film destinato a diventare il più lungo mai realizzato nella storia cinematografica di Spider-Man Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Dopo settimane di indiscrezioni, anticipazioni non confermate e voci che ipotizzavano persino un film dalla durata vicina alle tre ore, è arrivata finalmente la conferma definitiva sul minutaggio di Spider-Man: Brand New Day. Il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe con protagonista Tom Holland ha infatti una durata ufficiale, mettendo fine alle speculazioni che si erano susseguite nelle ultime settimane intorno alla lunghezza della pellicola. Il film, atteso nelle sale il 29 luglio 2026, avrà una durata complessiva di 2 ore e 24 minuti. Un dato che inserisce il nuovo progetto targato Marvel Studios e Sony in continuità con i precedenti capitoli dedicati all’Uomo Ragno, mantenendosi su una durata simile a quella già vista nei film precedenti della saga. Il nuovo episodio sarà infatti leggermente più breve rispetto a Spider-Man: No Way Home, arrivato a 2 ore e 28 minuti, ma resterà comunque uno dei capitoli più lunghi della serie cinematografica dedicata a Peter Parker.

Il confronto con i precedenti film della saga La durata ufficiale di Spider-Man: Brand New Day consente di mettere a confronto il nuovo film con gli altri titoli della saga Marvel Studios e Sony. Il percorso cinematografico dell’Uomo Ragno interpretato da Tom Holland ha infatti visto alternarsi pellicole con minutaggi differenti, pur mantenendo una struttura generalmente vicina alle due ore. Spider-Man: Homecoming aveva una durata di 2 ore e 13 minuti, mentre Spider-Man: Far From Home arrivava a 2 ore e 9 minuti. Il capitolo successivo, Spider-Man: No Way Home, aveva invece raggiunto il minutaggio più elevato della trilogia con 2 ore e 28 minuti. Con i suoi 2 ore e 24 minuti, Spider-Man: Brand New Day si colloca quindi immediatamente sotto il precedente film. La conferma della durata ufficiale smentisce dunque le voci che avevano parlato della possibilità di un nuovo record per il personaggio, con un film destinato a diventare il più lungo mai realizzato nella storia cinematografica di Spider-Man. Approfondimento Spider-Man incontra Messi nello spot del film “Brand New Day”. VIDEO

Un cast ricco e nuove possibili connessioni nell’MCU L’annuncio arriva in un momento in cui l’attenzione nei confronti di Spider-Man: Brand New Day continua a crescere, anche per la presenza di numerosi personaggi e per le possibili connessioni con diverse storyline dell’universo Marvel. Nel cast sono presenti Jon Bernthal, che interpreterà The Punisher, e Mark Ruffalo, chiamato a vestire nuovamente i panni di Bruce Banner. Tra gli ingressi più discussi figura anche Sadie Sink, il cui ruolo non è stato ancora rivelato ufficialmente e resta quindi circondato dal mistero. Secondo numerose indiscrezioni circolate negli ultimi tempi, l’attrice potrebbe interpretare Jean Grey, un personaggio di grande rilievo legato agli X-Men. Un’eventuale introduzione di Jean Grey rappresenterebbe un ulteriore collegamento tra il mondo dei mutanti e il Marvel Cinematic Universe. Approfondimento Spider-Man: Brand New Day, il nuovo trailer del film con Tom Holland

Una durata che potrebbe essere sufficiente per raccontare la storia Nonostante il numero elevato di personaggi coinvolti e le numerose trame potenzialmente presenti nel film, una durata di 2 ore e 24 minuti potrebbe rivelarsi una scelta equilibrata per il nuovo capitolo. Un precedente importante arriva proprio da Spider-Man: No Way Home, che riuscì a sviluppare una storia con tre Spider-Man e diversi villain avendo soltanto quattro minuti in più rispetto al minutaggio annunciato per Spider-Man: Brand New Day. Quel risultato aveva dimostrato come la riuscita di una pellicola non dipenda esclusivamente dalla durata, ma soprattutto dalla capacità della sceneggiatura di gestire personaggi, intrecci e sviluppo narrativo. La stessa considerazione viene confermata anche da altri titoli di successo del Marvel Cinematic Universe. Captain America: The Winter Soldier, considerato da molti uno dei film più riusciti dell’MCU, aveva infatti una durata di appena 2 ore e 16 minuti, dimostrando che anche racconti complessi possono essere sviluppati senza necessariamente ricorrere a tempi molto estesi. Approfondimento Spider-Man: Brand New Day, il trailer è il più visto della storia