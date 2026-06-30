Spider-Man incontra Messi nello spot del film “Brand New Day”. VIDEO

Spider-Man e Lionel Messi sono protagonisti di un nuovo spot Sony-Marvel che anticipa “Spider-Man: Brand New Day”, in uscita il 29 luglio. Nel video l’attaccante argentino incontra Peter Parker in un bar di New York, poi vola con il supereroe tra i grattacieli

Un nuovo spot promozionale Sony-Marvel anticipa l’uscita di “Spider-Man: Brand New Day”, prossimo capitolo della saga dedicata all’Uomo Ragno. Il video mette insieme Tom Holland e Lionel Messi in una sequenza ambientata a New York. Nel filmato, il calciatore argentino entra in una caffetteria con il telefono in mano. Sta cercando Spider-Man utilizzando un’app che ne segnala la posizione. Peter Parker lo nota e gli si avvicina con entusiasmo. Messi spiega che è alla ricerca del supereroe. Parker si allontana per qualche istante, poi torna nei panni dell’Uomo Ragno.

L’incontro e la sequenza d’azione Dopo un breve scambio, Spider-Man e Messi si lanciano insieme tra i grattacieli della città. La scena include acrobazie e sequenze con le ragnatele, costruite come un’azione improvvisata. Il video punta sulla combinazione tra universo Marvel e icone dello sport. Approfondimento Spider-Man Brand New Day, nuovo backstage e poster ufficiale