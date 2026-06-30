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Spider-Man incontra Messi nello spot del film “Brand New Day”. VIDEO

Cinema
Da instagram

Spider-Man e Lionel Messi sono protagonisti di un nuovo spot Sony-Marvel che anticipa “Spider-Man: Brand New Day”, in uscita il 29 luglio. Nel video l’attaccante argentino incontra Peter Parker in un bar di New York, poi vola con il supereroe tra i grattacieli

Un nuovo spot promozionale Sony-Marvel anticipa l’uscita di “Spider-Man: Brand New Day”, prossimo capitolo della saga dedicata all’Uomo Ragno. Il video mette insieme Tom Holland e Lionel Messi in una sequenza ambientata a New York.

Nel filmato, il calciatore argentino entra in una caffetteria con il telefono in mano. Sta cercando Spider-Man utilizzando un’app che ne segnala la posizione. Peter Parker lo nota e gli si avvicina con entusiasmo. Messi spiega che è alla ricerca del supereroe. Parker si allontana per qualche istante, poi torna nei panni dell’Uomo Ragno.

L’incontro e la sequenza d’azione

Dopo un breve scambio, Spider-Man e Messi si lanciano insieme tra i grattacieli della città. La scena include acrobazie e sequenze con le ragnatele, costruite come un’azione improvvisata. Il video punta sulla combinazione tra universo Marvel e icone dello sport.

Approfondimento

Spider-Man Brand New Day, nuovo backstage e poster ufficiale

Il film e l’operazione promozionale

“Spider-Man: Brand New Day”, diretto da Destin Daniel Cretton, arriva nelle sale il 29 luglio con Sony Pictures. Il progetto segue “Spider-Man: No Way Home” del 2021 e vede ancora Tom Holland affiancato da Zendaya.

Lo spot rientra nella promozione del film e segna una nuova collaborazione tra intrattenimento e sport. Lionel Messi, impegnato ai Mondiali di calcio, è tra i protagonisti di campagne pubblicitarie internazionali ed è indicato tra le figure più riconoscibili del torneo insieme a Cristiano Ronaldo.

FOTOGALLERY

Getty Images - Ipa Fotogramma

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Cinema

Zendaya e Tom Holland a Roma per Spider-Man: Brand New Day. FOTO

La coppia d'oro di Hollywood, protagonista del quarto cinecomic dedicato all'Uomo Ragno interpretato da Holland, ha trascorso un'intera giornata nella Capitale per scattare scenografiche foto promozionali del film che arriva nelle sale il 29 luglio. L'incontro con i fan a Castel Sant'Angelo, illuminato per l'occasione da luci rosse e blu. In linea con l'estetica della pellicola, naturalmente, Zendaya, regina dei look a tema, ancora una volta vestita col motivo della ragnatela A cura di Vittoria Romagnuolo

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