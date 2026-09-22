MTV Video Music Awards 2026, Taylor Swift riceverà il primo premio Artist Director HonorsMusica
Il 27 settembre 2026, durante la cerimonia condotta da Snoop Dogg a Los Angeles, la popstar riceverà il premio MTV VMA Artist Director Honors, un riconoscimento di nuova istituzione destinato agli artisti che dirigono in tutto o in parte i propri videoclip. Intanto, i fan sospettano l'annuncio di un nuovo album
Il 27 settembre 2026, agli MTV Video Music Awards condotti da Snoop Dogg, Taylor Swift riceverà il primo premio MTV VMA Artist Director Honors, un riconoscimento di nuova istituzione destinato agli artisti che dirigono in tutto o in parte i propri videoclip. Nello specifico, le emittenti televisive CBS e MTV hanno dichiarato che il premio sarà consegnato agli artisti “il cui lavoro dietro la macchina da presa ha ampliato le possibilità del videoclip musicale e fatto progredire l’arte della narrazione visiva”, e che “celebra un corpus di opere duraturo e influente di artisti che hanno spinto i confini della creatività e sviluppato una chiara voce registica”. Negli ultimi anni, Taylor Swift ha diretto tutti i suoi videoclip, ha ricevuto sette nomination come Miglior regista e ha vinto quattro volte il riconoscimento agli MTV Video Music Awards. Le sue opere da regista includono The Fate of Ophelia, Opalite, The Man, Cardigan, Willow, All Too Well: The Short Film, Anti-Hero, Bejeweled, Fortnight (feat. Post Malone), I Can See You (Taylor’s Version) (From the Vault), Karma (feat. Ice Spice) e Lavender Haze. Nonostante il fatto che l’annuncio della premiazione della popstar non menzioni la sua effettiva partecipazione alla cerimonia al Peacock Theatre di Los Angeles, la sua presenza sarebbe comunque quasi certa. Attesissima invece Madonna, che aprirà lo spettacolo con la sua prima esibizione agli MTV Video Music Awards dopo 23 anni.
NUOVO ALBUM IN ARRIVO?
La probabile presenza di Taylor Swift agli MTV Video Music Awards 2026 sta alimentando i sospetti dei fan su una possibile nuova uscita discografica della popstar, della quale si vocifera da tempo. Del resto, durante l’edizione 2022, l’artista aveva annunciato l’album Midnights. Le attuali indiscrezioni, finora non confermate, riguardano invece la pubblicazione in autunno di una probabile versione deluxe dell’album di debutto del 2006, Taylor Swift. Nel maggio 2025, quando aveva acquistato i master delle registrazioni dell’era Big Machine, la cantante aveva detto ai fan che, dei due dischi ancora privi della Taylor’s Version, non aveva ancora registrato ex novo Reputation (2017), cosa della quale non sentiva peraltro la necessità, ma aveva invece realizzato una nuova versione di Taylor Swift, che prima o poi avrebbe voluto pubblicare. Dal momento che sono trascorsi 20 anni dall’uscita di quel primo album, i fan sospettano che un eventuale annuncio di Taylor Swift potrebbe riguardare proprio quel progetto.
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LE NOMINATION
Le nomination agli MTV Video Music Awards 2026 vedono in testa alla classifica la regina del pop Madonna con 11 candidature, molte delle quali relative al cortometraggio realizzato per il suo nuovo album Confessions II. Seguono Taylor Swift con nove nomination e Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Bruno Mars, PinkPantheress e Zara Larsson con sette. I candidati includono anche Raye, i BTS, Shakira e Burna Boy. In particolare, per il premio di Video dell’anno si contendono la vittoria Confessions II – The Film di Madonna, The Fate of Ophelia di Taylor Swift, Hate That I Made You Love Me di Ariana Grande, I Just Might di Bruno Mars, Storm di Genere8ion e Yung Lean e Tears di Sabrina Carpenter. Finora, Taylor Swift detiene il record di vittorie con ben 30 statuette, mentre Beyoncé è l’artista più nominata di sempre in poco più di 20 anni.
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