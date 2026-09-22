Il 27 settembre 2026, agli MTV Video Music Awards condotti da Snoop Dogg, Taylor Swift riceverà il primo premio MTV VMA Artist Director Honors, un riconoscimento di nuova istituzione destinato agli artisti che dirigono in tutto o in parte i propri videoclip. Nello specifico, le emittenti televisive CBS e MTV hanno dichiarato che il premio sarà consegnato agli artisti “il cui lavoro dietro la macchina da presa ha ampliato le possibilità del videoclip musicale e fatto progredire l’arte della narrazione visiva”, e che “celebra un corpus di opere duraturo e influente di artisti che hanno spinto i confini della creatività e sviluppato una chiara voce registica”. Negli ultimi anni, Taylor Swift ha diretto tutti i suoi videoclip, ha ricevuto sette nomination come Miglior regista e ha vinto quattro volte il riconoscimento agli MTV Video Music Awards. Le sue opere da regista includono The Fate of Ophelia, Opalite, The Man, Cardigan, Willow, All Too Well: The Short Film, Anti-Hero, Bejeweled, Fortnight (feat. Post Malone), I Can See You (Taylor’s Version) (From the Vault), Karma (feat. Ice Spice) e Lavender Haze. Nonostante il fatto che l’annuncio della premiazione della popstar non menzioni la sua effettiva partecipazione alla cerimonia al Peacock Theatre di Los Angeles, la sua presenza sarebbe comunque quasi certa. Attesissima invece Madonna, che aprirà lo spettacolo con la sua prima esibizione agli MTV Video Music Awards dopo 23 anni.