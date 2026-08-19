MTV Video Music Awards 2026, tutte le nomination

La Regina del Pop ha conquistato ben undici candidature divenendo l’artista più nominata dell’edizione 2026. Al secondo posto Taylor Swift con nove nomination. Seguono Ariana Grande e Sabrina Carpenter a quota sette. Sette candidature per Bruno Mars, PinkPantheress e Zara Larsson. Tra gli artisti nominati anche Raye, i BTS, Shakira e Burna Boy.