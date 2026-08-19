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MTV Video Music Awards 2026, tutte le nomination: da Madonna ad Ariana Grande

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Introduzione

Gli MTV Video Music Awards 2026 si svolgeranno domenica 27 settembre a Los Angeles. L'organizzazione dell’evento ha svelato tutte le nomination. Madonna ha conquistato undici candidature divenendo l’artista più nominata dell'anno. Al secondo posto Taylor Swift con nove nomination. Seguono Ariana Grande e Sabrina Carpenter a quota sette

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Quello che devi sapere

MTV VMAs 2026, la cerimonia

Gli MTV Video Music Awards 2026 si svolgeranno domenica 27 settembre. La cerimonia di premiazione si terrà a Los Angeles. L'organizzazione dell’evento ha svelato tutte le nomination di questa edizione. Nel corso degli anni numerosi volti del mondo dello spettacolo hanno guidato gli MTV Video Music Awards, tra i quali Doja Cat, Katy Perry, Keke Palmer e Miley Cyrus. Al momento massimo riserbo sul nome del conduttore dell’edizione 2026.

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Gli artisti più nominati

La Regina del Pop ha conquistato ben undici candidature divenendo l’artista più nominata dell’edizione 2026. Al secondo posto Taylor Swift con nove nomination. Seguono Ariana Grande e Sabrina Carpenter a quota sette. Sette candidature per Bruno Mars, PinkPantheress e Zara Larsson. Tra gli artisti nominati anche Raye, i BTS, Shakira e Burna Boy.

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Il record di vittorie

Attualmente Taylor Swift detiene il record di vittorie con ben trenta statuette. Beyoncé è l’artista più nominata di sempre in poco più di venti anni.

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Video of the Year

  • Ariana Grande — hate that i made you love me
  • Bruno Mars — I Just Might
  • GENER8ION — STORM starring Yung Lean
  • Madonna — Confessions II - The Film
  • Sabrina Carpenter — Tears
  • Taylor Swift — The Fate of Ophelia

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Artist of the Year

  • Ariana Grande
  • Bruno Mars
  • Madonna
  • Morgan Wallen
  • Sabrina Carpenter
  • Taylor Swift

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Song of the Year

  • BTS - Swim
  • Ella Langley - Choosin’ Texas
  • HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI - Golden
  • Madonna e Sabrina Carpenter - Bring Your Love
  • Olivia Dean - Man I Need
  • PinkPantheress - Stateside + Zara Larsson
  • RAYE - WHERE IS MY HUSBAND!

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Best New Artist

  • Bella Kay
  • CORTIS
  • Magnus Ferrell
  • Malcolm Todd
  • Myles Smith
  • Sienna Spiro
  • Stella Lefty

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Best Collaboration

  • Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T, Malice - Chains & Whips
  • French Montana x Max B - Ever Since U Left Me
  • Madonna & Sabrina Carpenter - Bring Your Love
  • PinkPantheress - Stateside + Zara Larsson
  • Shakira & Burna Boy - Dai Dai
  • Teyana Taylor & Lucky Daye - Hard Part

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Best Pop

  • Ariana Grande - hate that i made you love me
  • Charli xcx - SS26
  • LISA - Dream feat. Kentaro Sakaguchi
  • Olivia Rodrigo - drop dead
  • Sabrina Carpenter - House Tour
  • Tate McRae - Nobody’s Girl
  • Taylor Swift - The Fate of Ophelia

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Best Hip-Hop

  • Cardi B ft. Kehlani — Safe
  • Don Toliver — E85
  • Drake — Janice STFU
  • Megan Thee Stallion — LOVER GIRL
  • Travis Scott — DUMBO
  • Tyler, The Creator — SUGAR ON MY TONGUE

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Best R&B

  • Bruno Mars — I Just Might
  • Chris Brown — It Depends/Obvious
  • Dave & Tems — Raindance
  • Justin Bieber — YUKON
  • Kehlani — Folded
  • Mariah the Scientist & Kali Uchis — Is It a Crime

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Best Alternative

  • Geese — Taxes
  • Mgk & Fred Durst — FIX UR FACE
  • Noah Kahan — The Great Divide
  • Olivia Rodrigo — the cure
  • SOMBR — Homewrecker
  • Tame Impala — Dracula
  • Twenty One Pilots — Drag Path

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Best Dance

  • Bebe Rexha & Faithless - New Religion
  • Harry Styles - Aperture
  • Lady Gaga & Doechii - RUNAWAY
  • Madonna - Confessions II - The Film
  • PinkPantheress - Stateside + Zara Larsson
  • Slayyyter - DANCE…
  • Tate McRae - Nobody’s Girl

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Best Latin

  • Anitta with Shakira - Choka Choka
  • Bad Bunny - NUEVAYoL
  • Fuerza Regida - TU SANCHO
  • KAROL G - Papasito
  • Rosalía ft. Yahritza Y Su Esencia - La Perla
  • Ryan Castro, Kapo & GANGSTA - LA VILLA
  • Shakira e Burna Boy - Dai Dai

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Best K-Pop

  • BLACKPINK — JUMP
  • BTS — SWIM
  • CORTIS — REDRED
  • KATSEYE — PINKY UP
  • LE SSERAFIM (feat. j-hope dei BTS) —  SPAGHETTI
  • LISA —Dream feat. Kentaro Sakaguchi

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Best Country

  • Ella Langley — Choosin’ Texas
  • Kacey Musgraves — Dry Spell
  • Lainey Wilson — Somewhere Over Laredo
  • Luke Combs - Back in the Saddle
  • Shaboozey — Cowgirl
  • Stella Lefty — Boston
  • Tucker Wetmore — Brunette

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Best Direction

  • Ariana Grande — hate that i made you love me
  • Bruno Mars — I Just Might
  • GENER8ION - STORM starring Yung Lean
  • Madonna — Confessions II - The Film
  • Sabrina Carpenter — House Tour
  • Taylor Swift — Opalite

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Best Art Direction

  • Charli xcx — SS26
  • Lady Gaga & Doechii — RUNAWAY
  • Madonna — Confessions II - The Film
  • PinkPantheress — Stateside + Zara Larsson
  • SOMBR —  My Body Isn’t Ready
  • Taylor Swift — The Fate of Ophelia

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Best Cinematography

  • A$AP Rocky — PUNK ROCKY
  • Ariana Grande — hate that i made you love me
  • LISA — Dream feat. Kentaro Sakaguchi
  • Madonna — Confessions II - The Film
  • Shaboozey — Cowgirl
  • Taylor Swift — The Fate of Ophelia

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Best Editing

  • Ariana Grande — hate that i made you love me
  • Bruno Mars — I Just Might
  • LISA — Dream feat. Kentaro Sakaguchi
  • Madonna — Confessions II - The Film
  • Sabrina Carpenter — House Tour
  • Taylor Swift — The Fate of Ophelia

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Best Choreography

  • GENER8ION — STORM starring Yung Lean
  • Harry Styles — Dance No More
  • KATSEYE — PINKY UP
  • Madonna — Confessions II - The Film
  • Tate McRae — Nobody’s Girl
  • Taylor Swift — The Fate of Ophelia

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Best Visual Effects

  • Ariana Grande — hate that i made you love me
  • JISOO X ZAYN — Eyes Closed
  • Madonna — Confessions II - The Film
  • PinkPantheress — Stateside + Zara Larsson
  • RAYE ft. Hans Zimmer — Click Clack Symphony.
  • Taylor Swift — The Fate of Ophelia

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