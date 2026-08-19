MTV Video Music Awards 2026, tutte le nomination: da Madonna ad Ariana GrandeMusica
Introduzione
Gli MTV Video Music Awards 2026 si svolgeranno domenica 27 settembre a Los Angeles. L'organizzazione dell’evento ha svelato tutte le nomination. Madonna ha conquistato undici candidature divenendo l’artista più nominata dell'anno. Al secondo posto Taylor Swift con nove nomination. Seguono Ariana Grande e Sabrina Carpenter a quota sette
Quello che devi sapere
MTV VMAs 2026, la cerimonia
Gli MTV Video Music Awards 2026 si svolgeranno domenica 27 settembre. La cerimonia di premiazione si terrà a Los Angeles. L'organizzazione dell’evento ha svelato tutte le nomination di questa edizione. Nel corso degli anni numerosi volti del mondo dello spettacolo hanno guidato gli MTV Video Music Awards, tra i quali Doja Cat, Katy Perry, Keke Palmer e Miley Cyrus. Al momento massimo riserbo sul nome del conduttore dell’edizione 2026.
Gli artisti più nominati
La Regina del Pop ha conquistato ben undici candidature divenendo l’artista più nominata dell’edizione 2026. Al secondo posto Taylor Swift con nove nomination. Seguono Ariana Grande e Sabrina Carpenter a quota sette. Sette candidature per Bruno Mars, PinkPantheress e Zara Larsson. Tra gli artisti nominati anche Raye, i BTS, Shakira e Burna Boy.
Il record di vittorie
Attualmente Taylor Swift detiene il record di vittorie con ben trenta statuette. Beyoncé è l’artista più nominata di sempre in poco più di venti anni.
Video of the Year
- Ariana Grande — hate that i made you love me
- Bruno Mars — I Just Might
- GENER8ION — STORM starring Yung Lean
- Madonna — Confessions II - The Film
- Sabrina Carpenter — Tears
- Taylor Swift — The Fate of Ophelia
Artist of the Year
- Ariana Grande
- Bruno Mars
- Madonna
- Morgan Wallen
- Sabrina Carpenter
- Taylor Swift
Song of the Year
- BTS - Swim
- Ella Langley - Choosin’ Texas
- HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI - Golden
- Madonna e Sabrina Carpenter - Bring Your Love
- Olivia Dean - Man I Need
- PinkPantheress - Stateside + Zara Larsson
- RAYE - WHERE IS MY HUSBAND!
Best New Artist
- Bella Kay
- CORTIS
- Magnus Ferrell
- Malcolm Todd
- Myles Smith
- Sienna Spiro
- Stella Lefty
Best Collaboration
- Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T, Malice - Chains & Whips
- French Montana x Max B - Ever Since U Left Me
- Madonna & Sabrina Carpenter - Bring Your Love
- PinkPantheress - Stateside + Zara Larsson
- Shakira & Burna Boy - Dai Dai
- Teyana Taylor & Lucky Daye - Hard Part
Best Pop
- Ariana Grande - hate that i made you love me
- Charli xcx - SS26
- LISA - Dream feat. Kentaro Sakaguchi
- Olivia Rodrigo - drop dead
- Sabrina Carpenter - House Tour
- Tate McRae - Nobody’s Girl
- Taylor Swift - The Fate of Ophelia
Best Hip-Hop
- Cardi B ft. Kehlani — Safe
- Don Toliver — E85
- Drake — Janice STFU
- Megan Thee Stallion — LOVER GIRL
- Travis Scott — DUMBO
- Tyler, The Creator — SUGAR ON MY TONGUE
Best R&B
- Bruno Mars — I Just Might
- Chris Brown — It Depends/Obvious
- Dave & Tems — Raindance
- Justin Bieber — YUKON
- Kehlani — Folded
- Mariah the Scientist & Kali Uchis — Is It a Crime
Best Alternative
- Geese — Taxes
- Mgk & Fred Durst — FIX UR FACE
- Noah Kahan — The Great Divide
- Olivia Rodrigo — the cure
- SOMBR — Homewrecker
- Tame Impala — Dracula
- Twenty One Pilots — Drag Path
Best Dance
- Bebe Rexha & Faithless - New Religion
- Harry Styles - Aperture
- Lady Gaga & Doechii - RUNAWAY
- Madonna - Confessions II - The Film
- PinkPantheress - Stateside + Zara Larsson
- Slayyyter - DANCE…
- Tate McRae - Nobody’s Girl
Best Latin
- Anitta with Shakira - Choka Choka
- Bad Bunny - NUEVAYoL
- Fuerza Regida - TU SANCHO
- KAROL G - Papasito
- Rosalía ft. Yahritza Y Su Esencia - La Perla
- Ryan Castro, Kapo & GANGSTA - LA VILLA
- Shakira e Burna Boy - Dai Dai
Best K-Pop
- BLACKPINK — JUMP
- BTS — SWIM
- CORTIS — REDRED
- KATSEYE — PINKY UP
- LE SSERAFIM (feat. j-hope dei BTS) — SPAGHETTI
- LISA —Dream feat. Kentaro Sakaguchi
Best Country
- Ella Langley — Choosin’ Texas
- Kacey Musgraves — Dry Spell
- Lainey Wilson — Somewhere Over Laredo
- Luke Combs - Back in the Saddle
- Shaboozey — Cowgirl
- Stella Lefty — Boston
- Tucker Wetmore — Brunette
Best Direction
- Ariana Grande — hate that i made you love me
- Bruno Mars — I Just Might
- GENER8ION - STORM starring Yung Lean
- Madonna — Confessions II - The Film
- Sabrina Carpenter — House Tour
- Taylor Swift — Opalite
Best Art Direction
- Charli xcx — SS26
- Lady Gaga & Doechii — RUNAWAY
- Madonna — Confessions II - The Film
- PinkPantheress — Stateside + Zara Larsson
- SOMBR — My Body Isn’t Ready
- Taylor Swift — The Fate of Ophelia
Best Cinematography
- A$AP Rocky — PUNK ROCKY
- Ariana Grande — hate that i made you love me
- LISA — Dream feat. Kentaro Sakaguchi
- Madonna — Confessions II - The Film
- Shaboozey — Cowgirl
- Taylor Swift — The Fate of Ophelia
Best Editing
- Ariana Grande — hate that i made you love me
- Bruno Mars — I Just Might
- LISA — Dream feat. Kentaro Sakaguchi
- Madonna — Confessions II - The Film
- Sabrina Carpenter — House Tour
- Taylor Swift — The Fate of Ophelia
Best Choreography
- GENER8ION — STORM starring Yung Lean
- Harry Styles — Dance No More
- KATSEYE — PINKY UP
- Madonna — Confessions II - The Film
- Tate McRae — Nobody’s Girl
- Taylor Swift — The Fate of Ophelia
Best Visual Effects
- Ariana Grande — hate that i made you love me
- JISOO X ZAYN — Eyes Closed
- Madonna — Confessions II - The Film
- PinkPantheress — Stateside + Zara Larsson
- RAYE ft. Hans Zimmer — Click Clack Symphony.
- Taylor Swift — The Fate of Ophelia