Pedro Pascal porta Mister Fantastic sul campo da baseball nella nuova anteprima di Avengers: Doomsday, diffusa durante gara 1 delle World Series. Accanto alla Torcia Umana di Joseph Quinn, tornano Chris Evans nei panni di Steve Rogers e Anthony Mackie come Captain America, mentre Ant-Man si confonde tra i due. Diretto da Anthony e Joe Russo, il film riunisce Avengers, Fantastici Quattro e X-Men contro il Dottor Destino di Robert Downey Jr. Nei cinema italiani dal 16 dicembre 2026, negli Stati Uniti dal 18 dicembre Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Prima di salvare il multiverso, bisogna scaldare il braccio. La nuova anteprima di Avengers: Doomsday mette Pedro Pascal sul monte di lancio: nella clip, il suo Mister Fantastic effettua il primo lancio cerimoniale verso la Torcia Umana di Joseph Quinn. Il filmato, trasmesso durante gara 1 delle World Series, mostra anche il ritorno di Chris Evans come Steve Rogers. Il film dei fratelli Anthony e Joe Russo arriverà nei cinema italiani il 16 dicembre 202

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Avengers: Doomsday, la nuova anteprima alle World Series Il nuovo filmato promozionale è andato in onda venerdì 23 ottobre negli Stati Uniti, durante la sfida tra Tampa Bay Rays e Milwaukee Brewers che ha aperto le World Series. La partita era trasmessa da Fox e disponibile in streaming su Fox One. Per l’occasione, Major League Baseball e Marvel hanno fatto incontrare i rispettivi campioni, portando i supereroi dentro uno degli appuntamenti più seguiti dello sport americano. L’annuncio della lega aveva già preparato il terreno: un cielo tinto di verde sopra l’American Family Field di Milwaukee, il logo degli Avengers e la promessa di qualcosa in arrivo. Un invito a tenere gli occhi aperti anche lontano dal campo.

Pedro Pascal e Joseph Quinn, primo lancio per i Fantastici 4 La piccola cerimonia di apertura diventa una gag su misura per Reed Richards. Il personaggio capace di allungare il proprio corpo prende posto sul monte di lancio, mentre Johnny Storm, interpretato da Joseph Quinn, lo attende dall’altra parte. Per una volta, la questione è la traiettoria di una pallina: i guai cosmici possono aspettare qualche secondo. La scena si svolge all’Ebbets Field, nell’universo dei Fantastici Quattro; Reed indossa un cappellino dei Brooklyn Dodgers. Chris Evans torna come Steve Rogers e Ant-Man si confonde Lo scudo ha un nuovo proprietario, ma il passato torna a farsi vedere. Le immagini includono Steve Rogers, interpretato da Chris Evans, mentre a portare il titolo di Captain America è Sam Wilson, con il volto di Anthony Mackie. La presenza dei due offre il pretesto per una gag: Scott Lang, l’Ant-Man di Paul Rudd, non sa più a chi rivolgersi chiamandolo Captain America. Il multiverso, evidentemente, può creare problemi anche alle presentazioni. Approfondimento Avengers: Doomsday, prevendite dal 5 ottobre. Uscita il 16 dicembre

Dottor Destino e un cast tra Avengers e X-Men Nel film, eroi provenienti da universi diversi si ritrovano ad affrontare il collasso del multiverso e la minaccia del Dottor Destino, interpretato da Robert Downey Jr. La nuova avventura riunisce Avengers, Fantastici Quattro e X-Men, chiamando a raccolta personaggi che il cinema Marvel ha costruito attraverso saghe e mondi differenti. Il cast comprende Chris Hemsworth come Thor, Letitia Wright come Black Panther, Simu Liu come Shang-Chi, Tenoch Huerta come Namor, Winston Duke come M’Baku e Tom Hiddleston come Loki. Nei panni di Falcon c’è Danny Ramirez. Il fronte mutante schiera Patrick Stewart (Professor X), Ian McKellen (Magneto), James Marsden (Ciclope), Rebecca Romijn (Mystica), Alan Cumming (Nightcrawler) e Kelsey Grammer (Bestia). A loro si aggiunge Channing Tatum nei panni di Gambit. Approfondimento Avengers Doomsday è stato girato senza una sceneggiatura definitiva