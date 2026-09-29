Dal 5 ottobre aprono in Italia le prevendite di Avengers: Doomsday, il nuovo film Marvel Studios diretto da Anthony e Joe Russo, nelle sale dal 16 dicembre. Nel cast Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Tom Hiddleston, Ian McKellen e Patrick Stewart. Tre universi entrano in rotta di collisione davanti a una minaccia senza precedenti, in un kolossal che riunisce Avengers, Fantastici Quattro e X-Men. I biglietti saranno acquistabili sul sito ufficiale del film Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Avengers: Doomsday, dal 5 ottobre aperte le prevendite Il conto alla rovescia per Avengers: Doomsday entra nella sua fase decisiva. Dal 5 ottobre saranno aperte in Italia le prevendite per il nuovo film Marvel Studios, che arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 16 dicembre 2026. Data e regia di Anthony e Joe Russo sono confermate anche dalla scheda ufficiale Disney Italia. Per acquistare i biglietti sarà possibile accedere anche al sito ufficiale avengersdoomsdayfilm.it, in continuo aggiornamento con le informazioni relative alle sale e alle proiezioni. L'annuncio delle prevendite arriva pochi giorni dopo il successo del ritorno nelle sale di Avengers: Endgame. Riproposto dal 24 settembre in versione Extra, il film di Anthony e Joe Russo ha conquistato il primo posto del box office italiano nel weekend dal 24 al 27 settembre, con 2.308.618 euro incassati in quattro giorni. Un risultato significativo per un titolo uscito originariamente nel 2019 e che, sette anni più tardi, continua a richiamare il pubblico in sala proprio alla vigilia di un nuovo capitolo della saga. La versione Extra è stata inoltre concepita come un ponte verso Avengers: Doomsday, con materiale aggiuntivo collegato al prossimo film corale dei Marvel Studios.

Avengers: Doomsday, il ritorno dei fratelli Russo A dirigere Avengers: Doomsday sono Anthony e Joe Russo, già dietro la macchina da presa per Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Per i due filmmaker si tratta dunque di un ritorno nel cuore del Marvel Cinematic Universe dopo aver firmato alcuni dei suoi capitoli più importanti. Il film è prodotto da Kevin Feige, Louis D'Esposito e Jonathan Schwartz, mentre la sceneggiatura è firmata da Stephen McFeely. Approfondimento Avengers Endgame torna al cinema e incassa 86 milioni di $ nel mondo

Robert Downey Jr. torna nell'universo Marvel Uno degli elementi che hanno alimentato maggiormente l'attesa riguarda Robert Downey Jr.. L'attore, per oltre un decennio volto di Tony Stark/Iron Man, torna nell'universo Marvel in un ruolo completamente diverso: quello di Victor von Doom, Doctor Doom. Un ritorno dal forte valore simbolico, considerando quanto il volto di Downey Jr. sia legato alla nascita e alla crescita del Marvel Cinematic Universe, cominciato nel 2008 proprio con Iron Man. L'operazione stabilisce così un nuovo e inevitabile cortocircuito con la memoria degli spettatori che hanno seguito la saga fin dalle sue origini. Approfondimento Avengers Doomsday è stato girato senza una sceneggiatura definitiva

Un cast tra Avengers, Fantastici Quattro e X-Men Imponente il cast annunciato per Avengers: Doomsday. Accanto a Robert Downey Jr. figurano Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Wyatt Russell, Channing Tatum, Simu Liu, Ian McKellen, Hayley Atwell, Tom Hiddleston, James Marsden, Patrick Stewart, Joseph Quinn, Sebastian Stan, David Harbour e Letitia Wright. Completano il lungo elenco Lewis Pullman, Kelsey Grammer, Kathryn Newton, Danny Ramirez, Winston Duke, Alan Cumming, Hannah John-Kamen, Rebecca Romijn, Mabel Cadena e Tenoch Huerta Mejía. La formazione mette dunque insieme personaggi e interpreti provenienti da differenti stagioni del cinema Marvel, dagli Avengers ai Fantastici Quattro fino agli X-Men. Approfondimento Avengers Doomsday, il trailer: Doctor Doom contro Avengers e X-Men