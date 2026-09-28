A distanza di sette anni dall'uscita originale, il film dei Marvel Studios è tornato nelle sale conquistando 86 milioni di dollari nel mondo nel fine settimana: 26 milioni in Nord America e 60 milioni nei mercati internazionali. Non smette di attirare pubblico, in attesa dell'arrivo del prossimo capitolo della saga dei supereroi di casa grande M... Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Avengers: Endgame è tornato al cinema e ha incassato la bellezzs di 86 milioni di dollari nel mondo. Il film Marvel del 2019 è tornato nelle sale con nuovo materiale inedito e ha raggiunto quota 2,88 miliardi di dollari al box office globale. Non vuole proprio smettere di attirare pubblico Avengers: Endgame: a distanza di sette anni dall'uscita originale, conquistare 86 milioni di dollari nel mondo nel fine settimana non è cosa da poco... Si parla di 26 milioni in Nord America e 60 milioni nei mercati internazionali.

Il ritorno di Endgame La riedizione del film diretto da Anthony e Joe Russo porta il totale degli incassi di Avengers: Endgame a 2,88 miliardi di dollari, riducendo ulteriormente la distanza da Avatar, che con circa 2,9 miliardi mantiene il primato mondiale indicato dalla fonte. Il ritorno nelle sale è stato pensato anche per accompagnare il pubblico verso il prossimo capitolo della saga, Avengers: Doomsday, atteso a dicembre. La nuova versione di Endgame propone inoltre materiale aggiuntivo e introduce la certificazione Infinity Vision, pensata da Disney per identificare le sale dotate di determinati standard tecnici per la proiezione. Approfondimento Il ritorno di Avengers Endgame: 10 cose sulla Versione Extra

Un nuovo record internazionale Con gli incassi della riedizione, Avengers: Endgame ha superato un'altra soglia significativa: è diventato, secondo i dati riportati dal magazine statunitense Variety, il secondo film nella storia a oltrepassare i 2 miliardi di dollari di incassi internazionali. Il risultato rafforza anche la posizione del film tra i maggiori successi della storia del cinema nordamericano, con un totale di circa 884 milioni di dollari. Un punto di svolta per il franchise Avengers: Endgame, diretto da Anthony e Joe Russo, è il film del 2019 che chiude il primo grande arco narrativo del Marvel Cinematic Universe. La storia riprende dopo gli eventi di Avengers: Infinity War, quando Thanos ha utilizzato le Gemme dell’Infinito per cancellare metà degli esseri viventi dell’universo. Gli Avengers rimasti devono fare i conti con la sconfitta e con le conseguenze delle loro scelte, mentre cercano una possibilità per invertire quanto accaduto. Nel film tornano alcuni dei principali protagonisti della saga, tra cui Robert Downey Jr. nel ruolo di Tony Stark/Iron Man, Chris Evans in quello di Steve Rogers/Capitan America, Mark Ruffalo come Bruce Banner/Hulk, Chris Hemsworth nei panni di Thor e Scarlett Johansson in quelli di Natasha Romanoff/Vedova Nera. Il film rappresenta un punto di svolta per il franchise, riunendo personaggi e linee narrative sviluppate nei capitoli precedenti dell'universo Marvel. La vicenda si concentra sul tentativo degli eroi di trovare una soluzione alla situazione provocata da Thanos e conduce verso una resa dei conti definitiva. Endgame è inoltre il quarto film dei fratelli Russo all'interno del MCU, dopo Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War. La nuova riedizione cinematografica, arrivata nelle sale nel 2026, ha riportato il titolo sul grande schermo in vista di Avengers: Doomsday. Approfondimento Avengers: Endgame Extra dal 24 settembre al cinema. Ecco cosa cambia

Brad Pitt debutta con The Heart of the Beast Alle spalle di Endgame si è mosso uno dei nuovi titoli del fine settimana. The Heart of the Beast, thriller ambientato nella natura selvaggia con protagonista Brad Pitt, ha raccolto 50,1 milioni di dollari nel mondo, di cui 30,1 milioni provenienti da 63 mercati internazionali e circa 20 milioni dal Nord America. Diretto da David Ayer, il film racconta la lotta per la sopravvivenza di un veterano che, dopo un incidente aereo in Alaska, affronta insieme al proprio cane da combattimento un lungo e difficile percorso verso la salvezza. Il film ha un budget produttivo di 82 milioni di dollari. Approfondimento Heart of the Beast, trama e cast del film con Brad Pitt