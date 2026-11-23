Come ha rivelato in esclusiva una fonte alla rivista People, la coppia ha accolto un maschietto dopo Leo, 6 anni, e Adriana, 4 anni

Quentin Tarantino, 63 anni, e la moglie Daniella Pick Tarantino, 43 anni, hanno avuto il terzo figlio dopo Leo, 6 anni, e Adriana, 4 anni. “Sono felicissimi di annunciare la nascita del loro terzo figlio, un maschietto”, ha dichiarato in esclusiva alla rivista People un portavoce del regista e della cantante e modella.