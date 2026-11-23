Come ha rivelato in esclusiva una fonte alla rivista People, la coppia ha accolto un maschietto dopo Leo, 6 anni, e Adriana, 4 anni
Quentin Tarantino, 63 anni, e la moglie Daniella Pick Tarantino, 43 anni, hanno avuto il terzo figlio dopo Leo, 6 anni, e Adriana, 4 anni. “Sono felicissimi di annunciare la nascita del loro terzo figlio, un maschietto”, ha dichiarato in esclusiva alla rivista People un portavoce del regista e della cantante e modella.
LA STORIA D'AMORE
Quentin Tarantino aveva incontrato per la prima volta Daniella Pick Tarantino in Israele nel 2009, mentre promuoveva uno dei suoi progetti. I due avevano iniziato una relazione che, però, era terminata dopo qualche anno. Intorno al 2016 la coppia si era riunita, per poi fidanzarsi nel 2017 e sposarsi nel 2018 in una cerimonia intima nella loro casa di Los Angeles. Nel febbraio 2020 è nato il loro primogenito, Leo, mentre nel luglio 2022 è arrivata la secondogenita, Adriana.
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LA COPPIA
- Nato il 27 marzo 1963 a Knoxville, nel Tennessee, Quentin Tarantino ha diretto film iconici come Le iene (1992), Pulp Fiction (1994) con John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson, Bruce Willis e Harvey Keitel (la pellicola ha vinto la Palma d’Oro al Festival di Cannes nel 1994 e il Premio Oscar per la Miglior sceneggiatura originale nel 1995), Jackie Brown (1997), Kill Bill: Vol. 1 (2003) e Kill Bill: Vol. 2 (2004) con Uma Thurman, Bastardi senza gloria (2009) con Brad Pitt, Michael Fassbender e Diane Kruger, Django Unchained (2012) con Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio e Samuel L. Jackson (la pellicola ha vinto il Premio Oscar per la Miglior sceneggiatura originale nel 2013 e il David di Donatello per il Miglior film straniero nel 2013), The Hateful Eight (2015) con Samuel L. Jackson e C’era una volta a Hollywood (2019) con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie. Nel 2004 è stato presidente della giuria alla 57ª edizione del Festival di Cannes e nel 2010 ha ricoperto lo stesso ruolo alla 67ª edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Dal 2015 è presente tra le celebrità della Hollywood Walk of Fame.
- Nata il 21 novembre 1983 a Ramat Ha-Sharon, in Israele, Daniella Pick Tarantino è una cantante, modella e attrice. Figlia del cantautore e compositore Svika Pick, all’inizio degli anni Duemila ha iniziato la carriera di cantante insieme alla sorella Sharona nel duo The Pick Sisters, che è arrivato all’11º posto all’Eurovision Song Contest 2005 con la canzone Hello Hello. L’anno successivo il duo si è sciolto, e Pick ha intrapreso la carriera solista. Nel 2009 ha debuttato con l’album Sometimes Dreams Come True. Ha inoltre lavorato come modella e gli scatti sono stati pubblicati sulle copertine di diverse riviste israeliane, compreso il quotidiano Yedi’ot Aharonot. Nel 2007 ha partecipato alla versione israeliana di Ballando con le stelle, mentre nel 2009 ha partecipato insieme alla sorella Sharone alla prima stagione del Grande Fratello VIP. Ha anche recitato nei film C’era una volta a Hollywood (2019) in un ruolo secondario e nelle pellicola The Perfect Gamble (2025) e Frequency of Fear (2025). Nel 2018 ha sposato il regista Quentin Tarantino, dal quale ha avuto i tre figli Leo, Adriana e l’ultimo arrivato.
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