Quentin Tarantino, i 10 film del XXI secolo preferiti del regista

Commedie horror, film d'animazione, pellicole di guerra e molto altro tra le opere predilette dal cineasta premio Oscar, che apprezza colleghi come Ridley Scott, Christopher Nolan, Woody Allen, David Fincher e Sofia Coppola
In precedenza, il regista premio Oscar aveva già svelato le posizioni dall'11 alla 20, rispettivamente occupate da Battle Royale di Kinji Fukasaku, Big Bad Wolves - I lupi cattivi di Aharon Keshales e Navot Papushado, Jackass: The Movie di Jeff Tremaine, School of Rock di Richard Linklater, La passione di Cristo di Mel Gibson, La casa del diavolo di Rob Zombie, Chocolate di Prachya Pinkaew, L'arte di vincere di Bennett Miller, Cabin Fever di Eli Roth e West Side Story di Steven Spielberg.
Il regista aveva notato somiglianze tra il numero 11, Battle Royale, e il franchise di Hunger Games. "Non capisco come la scrittrice giapponese non abbia fatto causa a Suzanne Collins per ogni f*****a cosa. Hanno semplicemente copiato il f*****o libro!", aveva detto. "Quegli stupidi critici letterari non vedranno un film giapponese chiamato Battle Royale. Hanno parlato di come fosse la cosa più originale che avessero mai letto. Quando i critici cinematografici hanno visto il film hanno detto: "Questo è Battle Royale, solo che è vietato ai minori di 17 anni!"".
Nella nuova classifica, il regista ha collocato al decimo posto il film Midnight in Paris di Woody Allen. Ambientato a Parigi, racconta la storia di una famiglia e di due giovani fidanzati prossimi alle nozze, tutti alle prese con esperienze che cambieranno per sempre le loro vite. Gli interpreti sono Kathy Bates, Adrien Brody, Carla Bruni, Marillon Cotillard, Rachel McAdams, Michael Sheen e Owen Wilson. Acclamata dalla critica, la pellicola ha ricevuto quattro candidature ai Premi Oscar 2012 e ha vinto nella categoria Miglior sceneggiatura originale.
Al nono posto c'è la commedia horror L'alba dei morti dementi di Edgar Wright. Shaun è un trentenne che conduce un'esistenza particolarmente noiosa e che lavora in un negozio di apparecchiature elettroniche. Il giovane vive in un appartamento condiviso con l'amico Ed, nella periferia di Londra. L'unico elemento di imprevedibilità deriva dalla propria ragazza Liz, la quale spera con tutto il cuore che il fidanzato cresca e maturi. Le loro vite vengono però sconvolte da un'orda di zombie.
All'ottavo posto c'è il quarto capitolo del franchise di Mad Max, intitolato Mad Max: Fury Road di George Miller e ambientato in un futuro distopico post-apocalittico dove benzina e acqua sono risorse quasi esaurite. Il protagonista Max Rockatansky (Tom Hardy) unisce le forze con l'Imperatrice Furiosa (Charlize Theron) per sfuggire al leader di un culto, Immortan Joe, e al suo esercito. Nel cast anche Nicholas Hoult, Riley Keough e Zoë Kravitz. Ha ricevuto 10 candidature ai Premi Oscar 2016 e ne ha vintisei.
Al settimo posto c'è il film Unstoppable - Fuori controllo di Tony Scott. Al suo primo giorno di lavoro come capotreno, il giovane Will Colson (Chriss Pine) è affiancato all'attempato macchinista Frank Barnes (Denzel Washington), ormai poco disponibile nei confronti delle nuove leve. Nonostante i due risultino poco affini, sono costretti a collaborare per scongiurare un grave incidente: un treno carico di sostanze nocive e senza conducente viaggia a velocità elevata e deve essere fermato a tutti i costi.
Al sesto posto c'è il film Zodiac di David Fincher. Estate 1968. Nell'area di San Francisco inizia a colpire un serial killer che rivendica i propri omicidi con lettere inviate ai principali quotidiani locali. Dopo aver assunto un nome riconoscibile, Zodiac, l'assassino sfida la polizia. Il cast include Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr., Brian Cox e Chloë Sevigny.
Al quinto posto c'è il film Il petroliere di Paul Thomas Anderson. Ambientato in Texas nei primi anni del commercio petrolifero, una storia che tratta di famiglia, avidità, religione ed oro nero. Ha ricevuto otto candidature ai Premi Oscar 2008, dove ha vinto le statuette per il Miglior attore a Daniel Day-Lewis e per la Miglior fotografia.
Al quarto posto c'è il film Dunkirk di Christopher Nolan sull'evacuazione di Dunkerque nel 1940. "Quello che amo di questo film è che sento di avere una vera padronanza di sé, e ci sono arrivato dopo averlo guardato e riguardato", ha detto Tarantino. "La prima volta, non è che mi abbia lasciato indifferente: è stato così sbalorditivo, non sapevo davvero cosa stessi vedendo, era quasi troppo, e poi la seconda volta che l'ho visto, il mio cervello è riuscito ad assimilarlo un po' di più, e poi la terza e la quarta volta, è stato wow, mi ha sbalordito".
Al terzo posto c'è Lost In Translation di Sofia Coppola. Bob (Bill Murray), star in declino di Hollywood, è a Tokyo per fare un pubblicità ad un whisky e, rinchiuso nel lussuoso hotel dove soggiorna, fa amicizia con Charlotte (Scarlett Johansson), di molti anni più giovane di lui. Candidato a quattro Premi Oscar, ha vinto la statuetta per la Miglior sceneggiatura originale.
Al secondo posto c'è il film d'animazione Toy Story 3 di Lee Unkrich, che segue le avventure nel mondo dei giocattoli di Woody e di Buzz Lightyear. Per Tarantino è un "film quasi perfetto", tanto che "quegli ultimi cinque minuti mi hanno spezzato il cuore, e se solo provassi a descrivere il finale, inizierei a piangere e mi commuoverei […] È semplicemente straordinario".
Il primo posto è del film Black Hawk Down di Ridley Scott, vincitore di due premi Oscar nel 2002. Nel 1993, un gruppo scelto di Ranger americani e soldati della Delta Force viene inviato in Somalia per una difficile missione, la Restore Hope, che ha come obiettivo la cattura di un violento signore della guerra, responsabile di aver fatto morire di fame centinaia di migliaia di Somali. La missione volge rapidamente al peggio e i soldati si ritrovano accerchiati dai nemici e costretti a lottare per la propria vita. Nel cast Josh Hartnett, Ewan McGregor ed Eric Bana.
"Mi è piaciuto quando l'ho visto per la prima volta, ma penso fosse così intenso che ha smesso di funzionare, e non l'ho portato con me come avrei dovuto", ha detto Tarantino. "Da allora, l'ho visto un paio di volte, ma penso che sia un capolavoro, è l'unico film che punta sullo scopo, sugli effetti visivi e sulle emozioni di Apocalypse Now. Mantiene l'intensità per 2 ore e 45 minuti, e l'ho rivisto di recente, il mio cuore ha attraversato l'intera durata del film; mi ha preso e non mi ha mai lasciato andare. L'impresa della regia è oltremodo straordinaria".