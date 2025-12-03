Quentin Tarantino, i 10 film del XXI secolo preferiti del regista

11/15 ©Webphoto

Al quarto posto c'è il film Dunkirk di Christopher Nolan sull'evacuazione di Dunkerque nel 1940. "Quello che amo di questo film è che sento di avere una vera padronanza di sé, e ci sono arrivato dopo averlo guardato e riguardato", ha detto Tarantino. "La prima volta, non è che mi abbia lasciato indifferente: è stato così sbalorditivo, non sapevo davvero cosa stessi vedendo, era quasi troppo, e poi la seconda volta che l'ho visto, il mio cervello è riuscito ad assimilarlo un po' di più, e poi la terza e la quarta volta, è stato wow, mi ha sbalordito".

