Quentin Tarantino su Toy Story: "Il 3 era la conclusione perfetta"

Il regista ha espresso tutta la sua stima per la trilogia del dollaro di Clint Eastwood, "la migliore di sempre". E ha spiegato che, secondo lui, a quel livello si sarebbe potuta avvicinare la trilogia dI Toy Story, se solo non avesse messo in cantiere i capitoli 4 e 5

Secondo Quentin Tarantino, Toy Story 3 è uno dei film più belli di sempre. Per questo motivo, si rifiuta di guardare Toy Story 4. A dirlo è stato lui stesso, nel corso di un'intervista per il podcast Club Random.

La trilogia più bella di sempre

"Non guardo tutti i film animati e roba del genere, ma sono un grande fan della trilogia di Toy Story', ha spiegato il regista. "Penso che ci sia solo una trilogia che funziona completamente, ed è la trilogia del dollaro di Clint Eastwood". "Fa ciò che nessun'altra trilogia è mai stata in grado di fare", ha continuato. "Il primo film è fantastico, ma il secondo è grandioso, al punto da cancellare il primo. E poi il terzo fa la stessa cosa col secondo, e questo non succede mai. In genere si assiste a un grande salto dal primo al secondo film, mentre il terzo non convince".

Basti pensare a Mad Max, con Mad Max oltre la sfera del tuono che è stato visto dai critici come un passo indietro rispetto a Interceptor - Il guerriero della strada.

"Nel caso di Toy Story, il terzo film è semplicemente magnifico", ha detto Quentin Tarantino. "È uno dei migliori film che abbia mai visto. E se hai visto gli altri due, è semplicemente devastante. Ma il fatto è che, tre anni dopo o qualcosa del genere, hanno fatto un quarto film. Non ho alcun desiderio di vederlo. Hai letteralmente concluso la storia nel modo più perfetto possibile, quindi no, non mi interessa se è bello. Per me è finita così".

Peraltro, Toy Story non si è concluso neppuro col capitolo numero 4. Woody e Buzz si apprestano a tornare in Toy Story 5, scritto e diretto dal regista di Alla ricerca di Nemo e Wall-E Andrew Stanton. Toy Story 4 è uscito al cinema nel 2019 con recensioni entusiastiche, incassando oltre 1 miliardo di dollari al botteghino e vincendo l'Oscar come miglior film d'animazione. Il quinto film ha dunque sulle spalle aspettative pesanti.