Anemone, trama e cast del film con Daniel Day-Lewis al cinema da oggi

Introduzione
Dopo otto anni di silenzio, Daniel Day-Lewis torna sul grande schermo con Anemone, un intenso dramma psicologico che segna anche l’esordio alla regia del figlio Ronan Day-Lewis. La pellicola, scritta a quattro mani dai due, esce nelle sale italiane a partire da oggi, giovedì 6 novembre 2025, e rappresenta una delle uscite cinematografiche più attese dell’anno, ponendosi al crocevia tra eredità familiare e riflessione interiore.
Il ritorno di Daniel Day-Lewis con Anemone segna una rinascita artistica.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere del film, dalla trama al cast. Nel frattempo potete guardare il trailer ufficiale di Anemone nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Un racconto di isolamento e riconciliazione
Il film Anemone narra la vicenda di Ray Stoker, un uomo solitario e tormentato, la cui esistenza viene sconvolta dall’arrivo dell’amato ma distante fratello Jem, deciso a riportarlo a casa e a ricucire i legami familiari spezzati.
La pellicola si muove su registri intimi e tesi, alternando introspezione e tensione emotiva, con un’ambientazione che amplifica il senso di alienazione del protagonista.
Un cast d’eccezione
Nel film Anemone, nel ruolo di Ray Stoker si cala magistralmente Daniel Day-Lewis, firmando un ritorno che molti considerano un vero e proprio evento cinematografico.
Accanto a lui recitano Sean Bean nei panni di Jem Stoker e Samantha Morton in quelli di Nessa Stoker, con Samuel Bottomley e Safia Oakley-Green rispettivamente nei ruoli di Brian e Hattie. Una compagine attoriale britannica che rafforza il tono drammatico e realistico del racconto.
Una produzione anglo-americana
La notizia del ritorno di Daniel Day-Lewis nel film Anemone, dopo l’addio annunciato nel 2017 in seguito a Phantom Thread, è stata resa pubblica nel settembre 2024.
L’attore non solo ha accettato di tornare davanti alla macchina da presa, ma ha anche partecipato alla stesura della sceneggiatura insieme al figlio Ronan, che con Anemone firma il suo debutto alla regia di un lungometraggio.
Jane Petrie si è occupata dei costumi e Chris Oddy della scenografia. Nel settembre 2025 è stato confermato che Bobby Krlic avrebbe composto la colonna sonora originale del film.
Riprese e imprevisti
Le riprese principali del film Anemone hanno avuto inizio il 1° ottobre 2024 a Manchester, in Inghilterra. Durante il mese successivo, la produzione ha subito un curioso imprevisto a Handbridge, quartiere di Chester, quando alcune auto d’epoca usate come oggetti di scena sono state multate per divieto di sosta.
Un portavoce del Cheshire West and Chester Council ha chiarito che, sebbene fosse stata concessa un’autorizzazione per parcheggiare i veicoli tecnici, le auto di scena non rientravano nei permessi e la richiesta di chiudere completamente la strada era stata respinta in quanto “troppo invasiva” per i residenti.
Dalla première americana all’uscita europea
La prima mondiale del film Anemone si è tenuta il 28 settembre 2025 al New York Film Festival. Successivamente, Focus Features ha distribuito il film negli Stati Uniti con un’uscita limitata il 3 ottobre, seguita da un’espansione nazionale il 10 ottobre.
La distribuzione nel Regno Unito, affidata a Universal Pictures, è prevista per il 7 novembre 2025. Inoltre, il film sarà presentato nella sezione Icon del Stockholm International Film Festival il 10 novembre 2025.
In Italia, esce da oggi, 6 novembre 2025, distribuito da Universal Pictures.
L’accoglienza della critica
Le recensioni della critica sul conto del film Anemone si sono rivelate contrastanti. Sul sito Rotten Tomatoes, il 55% delle 109 recensioni registrate risulta positivo. Il consenso del sito recita: “Il ritorno di Daniel Day-Lewis sullo schermo, con tutto il suo straordinario talento intatto, fa di Anemone più un brillante ritratto del suo protagonista e della visione stilistica del regista Ronan Day-Lewis che un dramma pienamente coeso.”
Anche Metacritic assegna al film un punteggio di 55 su 100, basato su 37 recensioni, indicando un’accoglienza “mista o nella media”.
Nonostante le perplessità sullo sviluppo narrativo, la performance di Daniel Day-Lewis è stata ampiamente lodata. Damon Wise, di Deadline, ha sottolineato come il film “potrebbe essere un po’ troppo lungo”, mentre David Rooney, per The Hollywood Reporter, ha descritto Anemone come “una magnifica riemersione dopo otto anni di ritiro per il grande Daniel Day-Lewis”.
Premi e riconoscimenti
Anemone è candidato ai British Independent Film Awards del 30 novembre 2025, dove concorre per il premio alla Miglior Musica Originale, firmata da Bobby Krlic, e per il Miglior Suono, a cura di Steve Fanagan e Stevie Haywood. Inoltre, il direttore della fotografia Ben Fordesman è in lizza per la prestigiosa Rana d’Oro al festival Camerimage del 22 novembre 2025.
Con Anemone, Daniel Day-Lewis non solo ritorna davanti alla macchina da presa, ma riafferma la sua capacità di incarnare personaggi complessi con una potenza espressiva rara. Un film che, pur diviso nei giudizi, segna un momento di forte intensità artistica e familiare, intrecciando il talento di due generazioni nel nome del cinema.