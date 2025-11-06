Anemone, trama e cast del film con Daniel Day-Lewis al cinema da oggi

Le riprese principali del film Anemone hanno avuto inizio il 1° ottobre 2024 a Manchester, in Inghilterra. Durante il mese successivo, la produzione ha subito un curioso imprevisto a Handbridge, quartiere di Chester, quando alcune auto d’epoca usate come oggetti di scena sono state multate per divieto di sosta.

Un portavoce del Cheshire West and Chester Council ha chiarito che, sebbene fosse stata concessa un’autorizzazione per parcheggiare i veicoli tecnici, le auto di scena non rientravano nei permessi e la richiesta di chiudere completamente la strada era stata respinta in quanto “troppo invasiva” per i residenti.