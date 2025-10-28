Only What We Carry, Quentin Tarantino reciterà nel film

Quentin Tarantino è pronto a tornare, ma non dietro la macchina da presa, bensì come attore nel film Only What We Carry, diretto dal regista gallese Jamie Adams, in un ruolo vero e proprio, cosa che non ricopriva in una pellicola dal lontano 1996. Il film è ambientato in Normandia ed è descritto come una “meditazione sull’amore, la perdita e il coraggio tranquillo necessario per andare avanti”.

Accanto a Tarantino, a completare il cast ci saranno anche Simon Pegg, Sofia Boutella, Liam Hellmann e la cantautrice Lizzy McAlpine. “Pegg interpreta Julian Johns, un istruttore un tempo formidabile la cui ex allieva Charlotte Levant (Boutella) torna a casa per affrontare i fantasmi del suo passato. Insieme a loro c’è John Percy, interpretato proprio da Tarantino, un vecchio amico di Julian il cui arrivo improvviso risveglia verità sepolte da tempo” fanno sapere alcuni rumors sul film.

TARANTINO REGISTA E…

È risaputo che ci sono alcuni nomi del grande cinema che non hanno bisogno di presentazioni, e Tarantino è uno di questi. Autore di film diventati cardini del cinema mondiale come Pulp Fiction, Le Iene e Kill Bill, il filmmaker ha vinto l’Oscar alla miglior sceneggiatura nel 1995 e nel 2013. Il suo ritorno è attesissimo, dopo aver stuzzicato i fan dichiarando che il prossimo sarà il suo ultimo film da regista (e aver iniziato The Movie Critic, di cui aveva svelato importanti dettagli ma poi interrotto). È lecito chiedersi su cosa sarà incentrato il racconto e soprattutto quando arriverà questo ritorno.

Nel frattempo, Tarantino sta lavorando alla scrittura e alla produzione di Le avventure di Cliff Booth, lo spin-off diretto da David Fincher per Netflix del celeberrimo C’era una volta a… Hollywood del 2019, che vedrà nuovamente Brad Pitt nei panni dello stuntman più famoso di tutti i tempi e Leonardo DiCaprio, che avevamo lasciato con il lanciafiamme in mano a bordo piscina della sua villa.