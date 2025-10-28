Only What We Carry, Quentin Tarantino reciterà nel film

Trent'anni dopo 'Dal tramonto all'alba' di Rodriguez il regista due volte premio Oscar torna a recitare in un film che è una "meditazione sull’amore, la perdita e il coraggio necessario per andare avanti"
Quentin Tarantino è pronto a tornare, ma non dietro la macchina da presa, bensì come attore nel film Only What We Carry, diretto dal regista gallese Jamie Adams, in un ruolo vero e proprio, cosa che non ricopriva in una pellicola dal lontano 1996. Il film è ambientato in Normandia ed è descritto come una “meditazione sull’amore, la perdita e il coraggio tranquillo necessario per andare avanti”.
LA TRAMA E IL CAST
Accanto a Tarantino, a completare il cast ci saranno anche Simon Pegg, Sofia Boutella, Liam Hellmann e la cantautrice Lizzy McAlpine. “Pegg interpreta Julian Johns, un istruttore un tempo formidabile la cui ex allieva Charlotte Levant (Boutella) torna a casa per affrontare i fantasmi del suo passato. Insieme a loro c’è John Percy, interpretato proprio da Tarantino, un vecchio amico di Julian il cui arrivo improvviso risveglia verità sepolte da tempo” fanno sapere alcuni rumors sul film.
TARANTINO REGISTA E…
È risaputo che ci sono alcuni nomi del grande cinema che non hanno bisogno di presentazioni, e Tarantino è uno di questi. Autore di film diventati cardini del cinema mondiale come Pulp Fiction, Le Iene e Kill Bill, il filmmaker ha vinto l’Oscar alla miglior sceneggiatura nel 1995 e nel 2013. Il suo ritorno è attesissimo, dopo aver stuzzicato i fan dichiarando che il prossimo sarà il suo ultimo film da regista (e aver iniziato The Movie Critic, di cui aveva svelato importanti dettagli ma poi interrotto). È lecito chiedersi su cosa sarà incentrato il racconto e soprattutto quando arriverà questo ritorno.
Nel frattempo, Tarantino sta lavorando alla scrittura e alla produzione di Le avventure di Cliff Booth, lo spin-off diretto da David Fincher per Netflix del celeberrimo C’era una volta a… Hollywood del 2019, che vedrà nuovamente Brad Pitt nei panni dello stuntman più famoso di tutti i tempi e Leonardo DiCaprio, che avevamo lasciato con il lanciafiamme in mano a bordo piscina della sua villa.
Leggi anche
C'era una volta a... Hollywood, cosa sapere sul sequel con Brad Pitt
…ATTORE
Tarantino ha recitato ed apparso in cameo in diversi film (FOTO), sia propri che di altri registi, ma per ritrovare l’ultimo importante ruolo ricoperto dal premio Oscar dobbiamo tornare indietro al 1996 in Dal tramonto all’alba, diretto da Robert Rodriguez. Nei suoi film, ha interpretato Mr. Brown in Reservoir Dogs (1992), Jimmie Dimmick in Pulp Fiction (1994), il barman Warren in Death Proof (2007) e un minatore australiano in Django Unchained (2012). Tra i film diretti da altri, è noto oltre al ruolo di Richard Gecko in From Dusk Till Dawn (1996) di Robert Rodriguez anche per un’altra apparizione in Desperado (1995), sempre di Rodriguez.
Ipa/WebPhoto
Pulp Fiction compie 30 anni, il cast ieri e oggi. FOTO
Il film scritto e diretto da Quentin Tarantino uscì nelle sale americane il 14 ottobre 1994. Vinse la Palma d’oro a Cannes e l’Oscar alla sceneggiatura (unica statuetta su 7 nomination). La pellicola lanciò (o in molti casi rilanciò) le carriere di gran parte degli interpreti: da John Travolta a Samuel L. Jackson, da Uma Thurman a Bruce Willis, passando per Tim Roth e Harvey Keitel. Ecco che ruoli interpretavano e come sono diventati a distanza di tre decenni