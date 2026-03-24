Quentin Tarantino dirigerà una serie tv assieme a Sylvester Stallone

Secondo quanto riportato dalla stampa internazionale, il nuovo progetto televisivo firmato dal regista di film cult come Pulp Fiction e Le iene si configurerebbe come una storia ambientata nel mondo del crimine degli anni ’30. A sorprendere è soprattutto il coinvolgimento dell'attore italo-americano passato alla storia per Rocky e Rambo, che affiancherebbe Tarantino nel ruolo di co-regista

Dopo anni di attesa e interrogativi sul futuro artistico di Quentin Tarantino, emergono nuovi sviluppi che sembrano ridefinire le priorità del regista. A distanza di tempo dall’uscita di C’era una volta a… Hollywood nel 2019, il cineasta ha rallentato il ritmo della sua produzione cinematografica, alimentando dubbi e curiosità intorno al suo annunciato decimo e ultimo film. Tuttavia, più che abbandonare la scena, Tarantino appare impegnato in una fase di esplorazione creativa che lo sta portando verso territori inediti, tra cui una serie televisiva che dovrebbe dirigere a quattro mani assieme a niente po' po' di meno che... Sylvester Stallone!

Negli ultimi mesi, il regista di pellicole cult come Pulp Fiction e Le iene ha dedicato energie a un progetto teatrale previsto per il 2027 e, parallelamente, starebbe sviluppando una serie televisiva, segnando così un possibile debutto come ideatore nel formato seriale. Una svolta significativa, resa ancora più interessante dalla presenza di un collaboratore inatteso.