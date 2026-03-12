Sylvester Stallone sarà il produttore esecutivo del prequel di Rambo

La notizia rappresenta una svolta importante nella storia della saga cinematografica. Per la prima volta, l'interprete del mitico personaggio John Rambo sarà coinvolto in un progetto legato al franchise non come attore davanti alla macchina da presa, ma nel ruolo di produttore esecutivo. Una posizione che evidenzia il forte legame tra il divo di Hollywood e il personaggio che ha segnato più di quarant’anni della sua carriera cinematografica, quello per cui è diventato il suddetto divo
Il ritorno all’origine di uno dei personaggi più iconici del cinema d’azione passa anche attraverso la partecipazione diretta del suo interprete storico: Sylvester Stallone sarà infatti coinvolto come produttore esecutivo nel progetto del prequel di Rambo.
La notizia segna un passaggio significativo nella storia della saga cinematografica. Per la prima volta, Stallone prenderà parte a un progetto legato al franchise non come protagonista davanti alla macchina da presa, ma come produttore esecutivo. Un ruolo che sottolinea il legame profondo tra l’attore e il personaggio che lo ha accompagnato per oltre quarant’anni di carriera cinematografica.
Ricordiamo che nel corso degli anni, Sylvester Stallone non si è limitato a interpretare il celebre reduce di guerra: ha contribuito anche alla scrittura e alla regia del capitolo del franchise arrivato nelle sale nel 2008, consolidando ulteriormente la propria impronta creativa sulla saga.
Le parole di Stallone
L’annuncio è stato accompagnato da un videomessaggio (che potete guardare in fondo a questo articolo) pubblicato dallo stesso Sylvester Stallone sui social. Nel post su Instagram, l’attore ha espresso il significato personale che il personaggio ha avuto nel corso della sua vita artistica e professionale.
"Sly” ha scritto: “Rambo ha fatto parte della mia vita per davvero tanto tempo. Un personaggio costruito sulla resilienza, sulla sopravvivenza e sulle cicatrici della guerra. Ha significato così tanto per me e per gli spettatori di tutto il mondo per decenni”.
Nel medesimo messaggio, Stallone ha sottolineato l’entusiasmo per il nuovo progetto dedicato alle origini del personaggio: “Ora ritorneremo dove è iniziata la sua storia. Sono entusiasta di produrre John Rambo, esplorando i primi capitoli della storia dell'uomo prima della leggenda”.
Il nuovo volto di John Rambo
Il prequel John Rambo racconterà dunque le fasi iniziali della vita del personaggio, prima che la sua figura diventasse una leggenda del cinema d’azione. La sceneggiatura del film porta la firma di Rory Haines e Sohrab Noshirvani, mentre la regia è affidata a Jalmari Helander.
Nel nuovo capitolo sarà Noah Centineo a raccogliere l’eredità del ruolo che per decenni è stato interpretato da Sylvester Stallone. L’attore è noto al grande pubblico soprattutto per la sua partecipazione alla commedia romantica Netflix Tutte le volte che ho scritto ti amo.
Le riprese del film sono attualmente in corso a Bangkok, in Thailandia.
Le reazioni della produzione
La partecipazione di Sylvester Stallone al progetto è stata accolta con entusiasmo anche dalla produzione. Adam Fogelson, presidente del Lionsgate Motion Picture Group, ha sottolineato il valore simbolico della presenza dell’attore all’interno del film.
Fogelson ha dichiarato: “Sylvester Stallone conosce John Rambo meglio di chiunque altro. La sua partecipazione è l'ultimo tassello fondamentale per questo film, e siamo entusiasti di averlo con noi”.
Il cast del film
Oltre a Noah Centineo, il cast del lungometraggio include anche diversi interpreti già noti al pubblico. Tra questi figurano Yao, conosciuto per I peccatori, Jason Tobin, visto in A Thousand Blows, Quincy Isaiah, protagonista della serie Winning Time - L'ascesa della dinastia dei Lakers, Jefferson White di Yellowstone e Tayme Thapthimthong, apparso in The White Lotus.
Con il coinvolgimento diretto di Sylvester Stallone e un nuovo interprete chiamato a vestire i panni del celebre reduce, John Rambo punta a raccontare la fase iniziale della vita di un personaggio che, attraverso decenni di cinema, è diventato uno dei simboli più riconoscibili del genere d’azione.
Di seguito trovate il videomessaggio condiviso nelle scorse ore da Sylvester Stallone sul suo profilo di Instagram.
