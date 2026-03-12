Sylvester Stallone sarà il produttore esecutivo del prequel di Rambo

La notizia rappresenta una svolta importante nella storia della saga cinematografica. Per la prima volta, l'interprete del mitico personaggio John Rambo sarà coinvolto in un progetto legato al franchise non come attore davanti alla macchina da presa, ma nel ruolo di produttore esecutivo. Una posizione che evidenzia il forte legame tra il divo di Hollywood e il personaggio che ha segnato più di quarant’anni della sua carriera cinematografica, quello per cui è diventato il suddetto divo

Ricordiamo che nel corso degli anni, Sylvester Stallone non si è limitato a interpretare il celebre reduce di guerra: ha contribuito anche alla scrittura e alla regia del capitolo del franchise arrivato nelle sale nel 2008, consolidando ulteriormente la propria impronta creativa sulla saga.

Le parole di Stallone

L’annuncio è stato accompagnato da un videomessaggio (che potete guardare in fondo a questo articolo) pubblicato dallo stesso Sylvester Stallone sui social. Nel post su Instagram, l’attore ha espresso il significato personale che il personaggio ha avuto nel corso della sua vita artistica e professionale.

"Sly” ha scritto: “Rambo ha fatto parte della mia vita per davvero tanto tempo. Un personaggio costruito sulla resilienza, sulla sopravvivenza e sulle cicatrici della guerra. Ha significato così tanto per me e per gli spettatori di tutto il mondo per decenni”.

Nel medesimo messaggio, Stallone ha sottolineato l’entusiasmo per il nuovo progetto dedicato alle origini del personaggio: “Ora ritorneremo dove è iniziata la sua storia. Sono entusiasta di produrre John Rambo, esplorando i primi capitoli della storia dell'uomo prima della leggenda”.