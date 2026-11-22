La popstar ha pronunciato il fatidico sì convolando a nozze con Maxx Morando. La cerimonia intima si è svolta a Palm Springs, in California. Le fotografie del matrimonio, celebrato sabato 21 novembre, mostrano la coppia, che sta insieme da quattro anni, sotto un arco ricoperto di fiori bianchi

Classe 1992, Miley Cyrus, prima artista a ricevere la stella della sua generazione, ha sposato Maxx Morando, in una cerimonia intima a Palm Springs, in California. Le fotografie del matrimonio, celebrato sabato, mostrano la coppia, che sta insieme da quattro anni, sotto un arco ricoperto di fiori bianchi. Cyrus aveva confermato il fidanzamento con il batterista ventottenne durante un'intervista al programma televisivo "Good Morning America", l'anno scorso. Per la pop star 33enne è il secondo matrimonio dopo quello con l'attore australiano Liam Hemsworth, finito nel 2019. Le nozze sono state officiate da Wayne Coyne dei Flaming Lips.

la storia d'amore

La popstar e Maxx Morando iniziano a frequentarsi nel 2021, hanno posato insieme per la prima volta alla sfilata evento di Gucci dell'autunno di quello stesso anno. Sucessivamente nel 2022 sono stati avvistati in pubblico, mentre si scambiavano tenere effusioni, nonostante lui abbia sempre cercato di difendere la propria privacy cercando di stare lontano da eventi pubblici. La coppia convive dal 2024, peraltro il loro fidanzamento uffciale arriva a breve distanza dall'annuncio del fidanzamento dell'ex marito della cantante Liam Hemsworth con Gabriella Brooks.

chi è Maxx Morando

Il neo sposo è un musicista e un produttore musicale, legato alla scena indie americana. Nato e cresciuto a Los Angeles, Morando ha fatto parte del gruppo punk-rock The Regrettes fino al 2018. Suona la batteria e il basso ed è uno dei produttori dietro al successo di Endless Summer Vacation, l'album che ha infiammato negli ultimi anni la carriera musicale di Miley Cyrus.