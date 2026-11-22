Si è concluso a Sanremo il secondo e ultimo weekend di audizioni live di Sanremo Giovani 2026, il percorso che accompagna il pubblico alla scoperta delle nuove voci della musica italiana e che quest'anno introduce un'importante novità: al termine della competizione sarà proclamato un unico vincitore che accederà direttamente alla categoria dei Campioni del Festival di Sanremo 2027

Si è concluso a Sanremo ( LO SPECIALE ) il secondo e ultimo weekend di audizioni live di Sanremo Giovani 2026, il percorso che accompagna il pubblico alla scoperta delle nuove voci della musica italiana e che quest'anno introduce un'importante novità: al termine della competizione sarà proclamato un unico vincitore che accederà direttamente alla categoria dei Campioni del Festival di Sanremo 2027. Dopo una lunga selezione che ha preso il via con l'ascolto di tutte le candidature pervenute, la Commissione Musicale ha individuato prima i 15 artisti di Sanremo Giovani e i 15 artisti provenienti da Area Sanremo, per un totale di 30 giovani talenti.

Chi sono i sei finalisti

I concorrenti sono quindi approdati alle nuove audizioni live, articolate in due weekend a Sanremo alla presenza del Direttore Artistico Stefano De Martino. Al termine di questo percorso sono stati scelti i sei finalisti che accederanno alla fase decisiva della manifestazione, equamente suddivisi tra i due percorsi di selezione: tre provenienti da Sanremo Giovani e tre da Area Sanremo.

I sei finalisti sono: FLORINDA - Sanremo Giovani · PETIT - Sanremo Giovani · SANTAMAREA - Sanremo Giovani · LENS - Area Sanremo · NAUSICA E L'INGANNO - Area Sanremo · PRIMOGENITO - Area Sanremo. Per i sei giovani artisti si apre ora una nuova e prestigiosa opportunità: saranno infatti protagonisti di "Sarà Sanremo", lo speciale appuntamento in prima serata su Rai 1 in programma l'11 dicembre, dal Teatro del Casinò di Sanremo, occasione unica per presentare la propria musica al grande pubblico nazionale e conquistare il solo posto in palio per entrare tra i Campioni del Festival di Sanremo 2027. Durante la serata, inoltre, saranno svelati i 23 Campioni in gara a Sanremo 77. A giudicarli, la Commissione Musicale, presieduta dal Direttore Artistico Stefano De Martino, e composta da Noemi, Fabio Volo, Carlo Pastore, il Maestro Pino Perris, Ema Stokholma e Claudio Fasulo, vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time Rai.



«Sanremo Giovani si conferma un osservatorio privilegiato sulla creatività e sull'energia della musica italiana. Il percorso di selezione ha messo in luce artisti capaci di unire talento, una forte impronta identitaria e originalità, portando alla scelta dei sei artisti che si contenderanno la finale. Ora per loro inizia la sfida più bella: esibirsi davanti al pubblico di Rai1», dichiara il Direttore Artistico Stefano De Martino. Con la nuova formula, Sanremo Giovani rafforza il proprio ruolo di laboratorio, offrendo ai giovani talenti un percorso sempre più strutturato, meritocratico e orientato al grande palcoscenico del Festival della Canzone Italiana.