Festival di Sanremo 2027, i The Jackal conduttori del PrimaFestival

I The Jackal saranno i conduttori del PrimaFestival, la striscia quotidiana che anticiperà la 77esima edizione della kermesse canora. Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone e Gianluca Fru avranno il compito di raccontare anticipazioni e retroscena con il loro stile unico e ironico. Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico dell’edizione 2027 del Festival di Sanremo, ha confermato la presenza del gruppo in un video trasmesso durante l’edizione delle 20 del TG1

In un video andato in onda al TG1, Stefano De Martino ha annunciato che i The Jackal saranno i conduttori del PrimaFestival , l’appuntamento che anticiperà la messa in onda della 77esima edizione del Festival di Sanremo, in programma da martedì 16 a sabato 20 febbraio 2027. Il conduttore e direttore artistico della kermesse canora ha scherzosamente dichiarato: “Vi volevo dire che vi ho preso perché siete napoletani”.

I The Jackal saranno i conduttori del PrimaFestival, la striscia quotidiana che anticiperà la 77esima della kermesse canora. Ciro Priello , Fabio Balsamo , Aurora Leone e Gianluca Fru avranno il compito di raccontare anticipazioni e retroscena con il loro stile unico e ironico. Stefano De Martino , conduttore e direttore artistico dell’edizione 2027 del Festival di Sanremo, ha confermato la presenza del gruppo in un video trasmesso durante l’edizione delle 20 del TG1. Il presentatore ha scherzosamente dichiarato: “Vi volevo dire che vi ho preso perché siete napoletani: a me 'sta cosa mi piace tantissimo, che siamo tutti napoletani all'Ariston. Vi ho scelti per questo, mica per il talento”. La 77esima edizione del Festival di Sanremo andrà in onda da martedì 16 a sabato 20 febbraio.

I The Jackal sono un collettivo comico napoletano nato nel 2006. Dopo aver conquistato il web e i social, negli anni il gruppo è diventato tra i protagonisti del piccolo schermo, tra i programmi televisivi più recenti citiamo Stasera a letto tardi.

Ricordiamo l’esordio cinematografico con Addio fottuti musi verdi di Francesco Ebbasta e la serie Pesci piccoli - Un'agenzia. Molte idee. Poco budget targata Prima Video. In passato i The Jackal hanno già avuto un legame con il Festival di Sanremo: Ciro Priello ha condotto il PrimaFestival con Roberta Capua e Paola Di Benedetto nel 2022, Fru è salito a sorpresa sul palco del Teatro Ariston durante l'esibizione dei The Kolors nel 2025 e Aurora Leone ha co-condotto il Dopofestival con Nicola Savino nel 2026.

In occasione del ventesimo anniversario della nascita del gruppo, i The Jackal hanno raccontato su Instagram: “Se ce l’avesse detto qualcuno nel 2006, mentre caricavamo i primi video, l’avremmo preso per pazzo. E invece eccoci qui. Qualche giorno fa abbiamo festeggiato i nostri primi 20 anni ed è stato bellissimo guardarci indietro: da un piccolo gruppo di amici con una passione per il cinema, a tutto questo. Un grazie enorme a tutte le persone della squadra, ai talent, a chi lavora ogni giorno dietro le quinte e ai partner che hanno creduto nella nostra visione. E soprattutto grazie a voi, che ci seguite da vent’anni o anche solo da venti minuti”.