Dal percorso emotivo al salvataggio, dalla riabilitazione all'adozione di cani abbandonati o in difficoltà

Wicks lavora per il benessere in toto degli animali, alcuni hanno alle spalle esperienze difficili, altri aspettano semplicemente di incontrare la famiglia giusta: per tutti l'obiettivo è ritrovare fiducia e avere una seconda possibilità. La serie racconta così il lavoro, la pazienza e la dedizione di chi ogni giorno si occupa del benessere degli animali, ma anche il legame speciale che può nascere tra persone e cani. Conosciuto dal pubblico britannico grazie a programmi come The Only Way Is Essex e Strictly Come Dancing, Pete Wicks mostra qui un lato più personale e sensibile, mettendo al centro una delle sue più grandi passioni: l’amore per i cani.