Dal 12 dicembre alle ore 17 arriva su Sky la serie condotta da Pete Wicks dedicata al benessere, alla cura e al salvataggio degli animali, ma anche il legame speciale che può nascere tra persone e cani
Una grande passione per gli animali e tante storie di seconde possibilità. Dal 12 dicembre alle 17 arriva su Sky Pete Wicks - Per amore dei cani, la serie che segue il volto noto della televisione britannica durante un’intensa estate trascorsa al centro Dogs Trust di Basildon. Al fianco dello staff della struttura, Pete entra nella quotidianità del centro, si prende cura dei cani ospitati e ne segue da vicino le storie, accompagnandoli nel delicato percorso verso una nuova casa.
Dal percorso emotivo al salvataggio, dalla riabilitazione all'adozione di cani abbandonati o in difficoltà
Wicks lavora per il benessere in toto degli animali, alcuni hanno alle spalle esperienze difficili, altri aspettano semplicemente di incontrare la famiglia giusta: per tutti l'obiettivo è ritrovare fiducia e avere una seconda possibilità. La serie racconta così il lavoro, la pazienza e la dedizione di chi ogni giorno si occupa del benessere degli animali, ma anche il legame speciale che può nascere tra persone e cani. Conosciuto dal pubblico britannico grazie a programmi come The Only Way Is Essex e Strictly Come Dancing, Pete Wicks mostra qui un lato più personale e sensibile, mettendo al centro una delle sue più grandi passioni: l’amore per i cani.