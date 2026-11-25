Il magazine americano Variety, attraverso più fonti, ha verificato tutti i film arrivati a questo passaggio della competizione. L'Academy però non pubblica ufficialmente la lista dei 20 titoli e non ha commentato né confermato l'elenco diffuso da Variety Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

La corsa agli Oscar per i migliori effetti visivi entra nel vivo, secondo ciò che nelle ultime ore ha risportato in esclusiva Variety (per adesso senza alcuna conferma né smentita da parte dell'Academy). Sarebbero 20 i film che hanno superato la prima selezione dell'Academy e che si preparerebbero alla fase successiva in vista della 99ª edizione degli Academy Awards. Tra i titoli confermati figurerebbero alcuni dei film più attesi della stagione, da The Odyssey di Christopher Nolan a Dune: Part Three di Denis Villeneuve, passando per Avengers: Doomsday, Project Hail Mary e Ramayana: Rise of a Legend. L'Academy non pubblica ufficialmente la lista dei 20 titoli e non ha commentato né confermato l'elenco. Il magazine americano Variety, attraverso più fonti, ha però verificato tutti i film arrivati a questo passaggio della competizione.

Disney è lo studio più rappresentato Con quattro titoli, Disney sarebbe la major con il maggior numero di film ancora in gara. Oltre a Avengers: Doomsday, diretto da Anthony e Joe Russo, la selezione comprende Star Wars: The Mandalorian and Grogu, Whalefall della 20th Century Studios e il live action Moana, con Dwayne Johnson nuovamente nei panni del semidio Maui. Seguirebbero con tre titoli, secondo ciò che riporta Variety, Sony e Skydance, mentre Universal Pictures e Amazon MGM Studios ne portano due ciascuno. Dune: Part Three punta a un'impresa storica Per Denis Villeneuve la candidatura rappresenta un passaggio particolarmente significativo. I primi due capitoli della saga, Dune e Dune: Part Two, hanno entrambi conquistato l'Oscar per gli effetti visivi. Ora Dune: Part Three, in uscita il 18 dicembre, potrebbe permettere al regista di avvicinarsi a un risultato ottenuto finora da pochissimi franchise: vincere la statuetta in questa categoria con tutti e tre i film di una trilogia. La sfida sarà particolarmente interessante anche per Christopher Nolan. Inception, Interstellar e Tenet hanno tutti vinto l'Oscar per gli effetti visivi, mentre Oppenheimer, nonostante il grande successo agli Academy Awards, era stato escluso dalla selezione dei 20 film nella sua categoria. Approfondimento Dune: Parte 3, svelata la durata del film di Denis Villeneuve

Da The Odyssey a Avengers: Doomsday Tra i titoli più attesi c'è anche The Odyssey, il nuovo kolossal di Nolan, insieme a Disclosure Day di Steven Spielberg. Per il regista di Jurassic Park si tratta di un'altra incursione in una categoria già conquistata nel 1994 proprio con il film dedicato ai dinosauri. Marvel Studios è invece presente con Avengers: Doomsday, mentre Sony schiera Spider-Man: Brand New Day e Jumanji: Open World. Amazon MGM Studios entra nella selezione con Project Hail Mary e The Sheep Detectives. Non solo Hollywood La selezione rivelata da Variety comprende anche alcuni progetti provenienti da realtà esterne al tradizionale sistema degli studios hollywoodiani. È il caso di Godzilla Minus Zero, che arriva dopo il successo di Godzilla Minus One, vincitore dell'Oscar per gli effetti visivi e primo film della saga a conquistare una statuetta. C'è poi Wildwood, film in stop motion prodotto da Laika e diretto da Travis Knight. Lo studio aveva già ottenuto una candidatura nella categoria con Kubo and the Two Strings, uno dei pochissimi film d'animazione ad aver raggiunto questo traguardo insieme a The Nightmare Before Christmas. Particolarmente significativo è anche l'ingresso di Ramayana: Rise of a Legend, kolossal mitologico indiano prodotto da Sony. Il film segue il percorso internazionale già intrapreso da RRR, che era entrato nella top 20 degli effetti visivi agli Oscar del 2023. Approfondimento Odissea, il cast alla première del film di Christopher Nolan a Londra

La sorpresa di Backrooms Tra i titoli più sorprendenti figura Backrooms, debutto cinematografico alla regia del ventunenne Kane Parsons. Il progetto nasce dalla serie pubblicata su YouTube dal regista, ispirata all'universo delle cosiddette «liminal spaces», e ha trasformato una leggenda nata online in un fenomeno cinematografico capace di superare i 400 milioni di dollari al box office mondiale. Nella selezione entra anche The Mosquito Bowl, dramma bellico diretto da Peter Berg per Netflix, mentre Lionsgate è rappresentata da The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. I film esclusi Non tutti i titoli inizialmente considerati hanno superato il primo sbarramento. Paramount, per esempio, vede avanzare Heart of the Beast, thriller di sopravvivenza diretto da David Ayer e interpretato da Brad Pitt, ma resta fuori con Ebenezer, con Johnny Depp, e con l'adattamento cinematografico di Street Fighter. Approfondimento Backrooms, recensione: l’incubo virale del web diventa un horror A24