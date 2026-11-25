Oscar 2027, Variety svela i 20 film in corsa per gli effetti visiviCinema
Il magazine americano Variety, attraverso più fonti, ha verificato tutti i film arrivati a questo passaggio della competizione. L'Academy però non pubblica ufficialmente la lista dei 20 titoli e non ha commentato né confermato l'elenco diffuso da Variety
La corsa agli Oscar per i migliori effetti visivi entra nel vivo, secondo ciò che nelle ultime ore ha risportato in esclusiva Variety (per adesso senza alcuna conferma né smentita da parte dell'Academy).
Sarebbero 20 i film che hanno superato la prima selezione dell'Academy e che si preparerebbero alla fase successiva in vista della 99ª edizione degli Academy Awards. Tra i titoli confermati figurerebbero alcuni dei film più attesi della stagione, da The Odyssey di Christopher Nolan a Dune: Part Three di Denis Villeneuve, passando per Avengers: Doomsday, Project Hail Mary e Ramayana: Rise of a Legend.
L'Academy non pubblica ufficialmente la lista dei 20 titoli e non ha commentato né confermato l'elenco. Il magazine americano Variety, attraverso più fonti, ha però verificato tutti i film arrivati a questo passaggio della competizione.
Disney è lo studio più rappresentato
Con quattro titoli, Disney sarebbe la major con il maggior numero di film ancora in gara. Oltre a Avengers: Doomsday, diretto da Anthony e Joe Russo, la selezione comprende Star Wars: The Mandalorian and Grogu, Whalefall della 20th Century Studios e il live action Moana, con Dwayne Johnson nuovamente nei panni del semidio Maui.
Seguirebbero con tre titoli, secondo ciò che riporta Variety, Sony e Skydance, mentre Universal Pictures e Amazon MGM Studios ne portano due ciascuno.
Dune: Part Three punta a un'impresa storica
Per Denis Villeneuve la candidatura rappresenta un passaggio particolarmente significativo. I primi due capitoli della saga, Dune e Dune: Part Two, hanno entrambi conquistato l'Oscar per gli effetti visivi. Ora Dune: Part Three, in uscita il 18 dicembre, potrebbe permettere al regista di avvicinarsi a un risultato ottenuto finora da pochissimi franchise: vincere la statuetta in questa categoria con tutti e tre i film di una trilogia.
La sfida sarà particolarmente interessante anche per Christopher Nolan. Inception, Interstellar e Tenet hanno tutti vinto l'Oscar per gli effetti visivi, mentre Oppenheimer, nonostante il grande successo agli Academy Awards, era stato escluso dalla selezione dei 20 film nella sua categoria.
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Da The Odyssey a Avengers: Doomsday
Tra i titoli più attesi c'è anche The Odyssey, il nuovo kolossal di Nolan, insieme a Disclosure Day di Steven Spielberg. Per il regista di Jurassic Park si tratta di un'altra incursione in una categoria già conquistata nel 1994 proprio con il film dedicato ai dinosauri.
Marvel Studios è invece presente con Avengers: Doomsday, mentre Sony schiera Spider-Man: Brand New Day e Jumanji: Open World. Amazon MGM Studios entra nella selezione con Project Hail Mary e The Sheep Detectives.
Non solo Hollywood
La selezione rivelata da Variety comprende anche alcuni progetti provenienti da realtà esterne al tradizionale sistema degli studios hollywoodiani. È il caso di Godzilla Minus Zero, che arriva dopo il successo di Godzilla Minus One, vincitore dell'Oscar per gli effetti visivi e primo film della saga a conquistare una statuetta.
C'è poi Wildwood, film in stop motion prodotto da Laika e diretto da Travis Knight. Lo studio aveva già ottenuto una candidatura nella categoria con Kubo and the Two Strings, uno dei pochissimi film d'animazione ad aver raggiunto questo traguardo insieme a The Nightmare Before Christmas.
Particolarmente significativo è anche l'ingresso di Ramayana: Rise of a Legend, kolossal mitologico indiano prodotto da Sony. Il film segue il percorso internazionale già intrapreso da RRR, che era entrato nella top 20 degli effetti visivi agli Oscar del 2023.
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La sorpresa di Backrooms
Tra i titoli più sorprendenti figura Backrooms, debutto cinematografico alla regia del ventunenne Kane Parsons. Il progetto nasce dalla serie pubblicata su YouTube dal regista, ispirata all'universo delle cosiddette «liminal spaces», e ha trasformato una leggenda nata online in un fenomeno cinematografico capace di superare i 400 milioni di dollari al box office mondiale.
Nella selezione entra anche The Mosquito Bowl, dramma bellico diretto da Peter Berg per Netflix, mentre Lionsgate è rappresentata da The Hunger Games: Sunrise on the Reaping.
I film esclusi
Non tutti i titoli inizialmente considerati hanno superato il primo sbarramento. Paramount, per esempio, vede avanzare Heart of the Beast, thriller di sopravvivenza diretto da David Ayer e interpretato da Brad Pitt, ma resta fuori con Ebenezer, con Johnny Depp, e con l'adattamento cinematografico di Street Fighter.
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Le prossime tappe verso gli Oscar
La votazione preliminare per la shortlist inizierà il 7 dicembre alle 9 del mattino, ora del Pacifico, e terminerà l'11 dicembre alle 17. Le shortlist ufficiali di tutte le categorie saranno annunciate il 15 dicembre.
Per gli effetti visivi seguiranno i cosiddetti «bake-off», previsti dall'8 al 10 gennaio. In quell'occasione i dieci film rimasti in corsa saranno presentati ai membri della sezione, che potranno valutarli in vista delle nomination. Le votazioni per le candidature si svolgeranno dall'11 al 15 gennaio e le nomination saranno annunciate il 21 gennaio.
La 99ª cerimonia degli Academy Awards è fissata per il 14 marzo 2027 al Dolby Theatre di Ovation Hollywood e sarà trasmessa in diretta da ABC.
I 20 film in corsa per gli effetti visivi
Ricapitolando, la lista dei film in corsa per il premio ai migliori effetti visivi comprende Avengers: Doomsday, Backrooms, Digger, Disclosure Day, Dune: Part Three, Godzilla Minus Zero, Heart of the Beast, The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, Jumanji: Open World, Moana, The Mosquito Bowl, The Odyssey, Project Hail Mary, Ramayana: Rise of a Legend, The Sheep Detectives, Spider-Man: Brand New Day, Star Wars: The Mandalorian and Grogu, Supergirl, Whalefall e Wildwood.
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