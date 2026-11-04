Dune: Parte 3, svelata la durata del film di Denis Villeneuve

Dune - Parte Tre sarà il film più breve della trilogia di Denis Villeneuve: la classificazione irlandese indica 150 minuti e 7 secondi, circa cinque minuti in meno del primo Dune e sedici in meno di Parte Due. Timothée Chalamet e Zendaya tornano nella storia tratta da Messia di Dune, ambientata quasi vent’anni dopo l’ascesa al trono di Paul Atreides. Tra il record di prevendite al BFI IMAX di Londra e oltre un’ora di immagini in formato espanso, il viaggio su Arrakis riparte nei cinema italiani il 16 dicembre 2026

Nel 1656, congedando la sedicesima delle sue Lettere provinciali, Blaise Pascal si scusava con il lettore per averla scritta così lunga: non aveva avuto, confessava, il tempo di farla più breve. Quasi quattro secoli dopo, quella lezione di sintesi torna in mente davanti al minutaggio del terzo Dune. Almeno sul cronometro, l’epica non è obbligata a crescere a ogni capitolo.

Due ore e mezza per tornare su Arrakis. Dune - Parte Tre, il capitolo conclusivo della trilogia di Denis Villeneuve, durerà 150 minuti e 7 secondi secondo la scheda dell’Irish Film Classification Office. Sarà dunque il film più breve dei tre: un dettaglio che ridimensiona le voci su un finale extralarge, senza togliere nulla all’attesa per il ritorno di Paul Atreides, interpretato da Timothée Chalamet.

La classificazione irlandese, datata 3 novembre 2026, registra una durata precisa: due ore, trenta minuti e sette secondi. Il dato non coincide perfettamente con quello di alcune schede delle sale: l’Irish Film Institute, per esempio, indica 151 minuti. Una differenza inferiore a un minuto: in entrambi i casi, il terzo film risulta il più breve della trilogia.

Il più breve della trilogia di Villeneuve

Rispetto ai minutaggi comunemente indicati per i primi due capitoli, circa 155 minuti per Dune e 166 per Dune - Parte Due, il terzo film sarà più corto di circa cinque minuti del primo e sedici del secondo. Resterà comunque più lungo del Dune di David Lynch, che nel 1984 arrivava a 137 minuti.

Il riferimento letterario è Messia di Dune, il romanzo pubblicato da Frank Herbert nel 1969, più breve sia di Dune sia di I figli di Dune. Al centro c’è un imperatore prigioniero della propria leggenda: il potere conquistato diventa una gabbia, il messia deve fare i conti con le conseguenze del culto che lo circonda.

Villeneuve ha scritto la sceneggiatura insieme a Brian K. Vaughan. La sinossi ufficiale colloca la vicenda quasi vent’anni dopo la presa del potere da parte di Paul Atreides, ampliando l’intervallo di dodici anni del romanzo. Paul e Chani, nuovamente interpretata da Zendaya, sono al centro di una storia segnata da complotti, ritorni e dal prezzo delle scelte compiute.

Del resto la durata, al cinema, non è mai stata una colpa in sé: i 207 minuti di I sette samurai di Akira Kurosawa scorrono come un fiume in piena, perché il tempo, quando è abitato, non pesa