Dune: Parte 3, svelata la durata del film di Denis Villeneuve

Dune - Parte Tre sarà il film più breve della trilogia di Denis Villeneuve: la classificazione irlandese indica 150 minuti e 7 secondi, circa cinque minuti in meno del primo Dune e sedici in meno di Parte Due. Timothée Chalamet e Zendaya tornano nella storia tratta da Messia di Dune, ambientata quasi vent’anni dopo l’ascesa al trono di Paul Atreides. Tra il record di prevendite al BFI IMAX di Londra e oltre un’ora di immagini in formato espanso, il viaggio su Arrakis riparte nei cinema italiani il 16 dicembre 2026
Due ore e mezza per tornare su Arrakis. Dune - Parte Tre, il capitolo conclusivo della trilogia di Denis Villeneuve, durerà 150 minuti e 7 secondi secondo la scheda dell’Irish Film Classification Office. Sarà dunque il film più breve dei tre: un dettaglio che ridimensiona le voci su un finale extralarge, senza togliere nulla all’attesa per il ritorno di Paul Atreides, interpretato da Timothée Chalamet.
Nel 1656, congedando la sedicesima delle sue Lettere provinciali, Blaise Pascal si scusava con il lettore per averla scritta così lunga: non aveva avuto, confessava, il tempo di farla più breve. Quasi quattro secoli dopo, quella lezione di sintesi torna in mente davanti al minutaggio del terzo Dune. Almeno sul cronometro, l’epica non è obbligata a crescere a ogni capitolo.
Quanto dura Dune - Parte Tre
La classificazione irlandese, datata 3 novembre 2026, registra una durata precisa: due ore, trenta minuti e sette secondi. Il dato non coincide perfettamente con quello di alcune schede delle sale: l’Irish Film Institute, per esempio, indica 151 minuti. Una differenza inferiore a un minuto: in entrambi i casi, il terzo film risulta il più breve della trilogia.
I 140 minuti comparsi in precedenza nelle schede IMAX restano così superati dal dato della classificazione. Quanto alle indiscrezioni su un primo montaggio di oltre tre ore, si tratta di notizie mai confermate ufficialmente: non vanno confuse con la durata del film destinato alle sale.
Approfondimento
Dune - Parte Tre, il trailer finale del film al cinema a dicembre
Il più breve della trilogia di Villeneuve
Rispetto ai minutaggi comunemente indicati per i primi due capitoli, circa 155 minuti per Dune e 166 per Dune - Parte Due, il terzo film sarà più corto di circa cinque minuti del primo e sedici del secondo. Resterà comunque più lungo del Dune di David Lynch, che nel 1984 arrivava a 137 minuti.
Il riferimento letterario è Messia di Dune, il romanzo pubblicato da Frank Herbert nel 1969, più breve sia di Dune sia di I figli di Dune. Al centro c’è un imperatore prigioniero della propria leggenda: il potere conquistato diventa una gabbia, il messia deve fare i conti con le conseguenze del culto che lo circonda.
Villeneuve ha scritto la sceneggiatura insieme a Brian K. Vaughan. La sinossi ufficiale colloca la vicenda quasi vent’anni dopo la presa del potere da parte di Paul Atreides, ampliando l’intervallo di dodici anni del romanzo. Paul e Chani, nuovamente interpretata da Zendaya, sono al centro di una storia segnata da complotti, ritorni e dal prezzo delle scelte compiute.
Del resto la durata, al cinema, non è mai stata una colpa in sé: i 207 minuti di I sette samurai di Akira Kurosawa scorrono come un fiume in piena, perché il tempo, quando è abitato, non pesa
Approfondimento
Dune - Parte Tre, nuovi poster del film e la prima canzone di Chalamet
Oltre un’ora di immagini in formato espanso IMAX
L’esperienza in sala avrà ancora un ruolo centrale. Il film è stato girato in parte con macchine da presa IMAX su pellicola e offrirà oltre un’ora di immagini in formato espanso. IMAX Melbourne annuncia oltre 71 minuti a schermo pieno in formato 1.43:1 per la propria presentazione in IMAX 70 mm. Le proporzioni visibili dipenderanno dall’impianto di proiezione: conviene verificare le caratteristiche della sala prima di scegliere il biglietto.
Il record di prevendite al BFI IMAX di Londra
L’attesa, intanto, ha già prodotto un record documentato. Secondo il comunicato diffuso dal BFI il 21 ottobre, il BFI IMAX di Londra, lo schermo più grande del Regno Unito, ha venduto 33.000 biglietti in 24 ore, per un totale superiore a 880.000 sterline. È il miglior primo giorno di prevendite nella storia della sala: superate le 750.000 sterline di The Odyssey di Christopher Nolan.
La corsa ai biglietti racconta una domanda già molto forte per il ritorno su Arrakis: il deserto, almeno alla biglietteria londinese, è tutt’altro che vuoto.
Webphoto/Nintendo/Warner Bros./Lionsgate
I 20 film più attesi del 2026, da Il Diavolo veste Prada a Dune
Sequel e prequel di grandi saghe, da 'Star Wars' ad 'Avengers' e 'Hunger Games', ma anche 'The Odyssey' di Cristopher Nolan, Steven Spielberg che torna a cimentarsi con gli UFO e 'Cime tempestose' con Jacob Elordi e Margot Robbie. Ecco 20 titoli che faranno parlare durante l'anno che si è appena aperto