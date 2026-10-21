Dune - Parte Tre, nuovi poster del film e la prima canzone di Timothée ChalametCinema
Warner Bros. presenta i manifesti dedicati alle sale IMAX, 4DX e Dolby Cinema del nuovo capitolo diretto da Denis Villeneuve. Intanto Chalamet lancia Desert Chant, brano inedito legato al film, in arrivo nelle sale italiane il 16 dicembre 2026, distribuito da Warner Bros. Pictures, anticipando di due giorni l'uscita negli Stati Uniti fissata per il 18 dicembre
La campagna promozionale di Dune: Parte tre entra nel vivo con nuovi poster e una sorpresa musicale firmata Timothée Chalamet.
Warner Bros. ha diffuso le locandine realizzate per i formati premium IMAX, 4DX e Dolby Cinema (potete guardarle in fondo a questo articolo), accompagnando il lancio dei biglietti con nuovo materiale dedicato al terzo capitolo della saga fantascientifica diretta da Denis Villeneuve.
A richiamare l'attenzione è anche Desert Chant, il primo singolo interpretato da Chalamet per il film, nel quale l'attore torna a vestire i panni di Paul Atreides. Un estratto del brano era già comparso in un precedente trailer, mentre ora la canzone è disponibile integralmente.
Timothée Chalamet canta Desert Chant
La musica diventa così una parte della promozione del nuovo capitolo, che riprende la storia di Paul Atreides e dell'universo immaginato da Frank Herbert. Desert Chant era stato anticipato per pochi istanti nel materiale video diffuso in precedenza; la pubblicazione integrale consente ora di ascoltare per la prima volta il brano nella sua interezza (potete ascoltarlo in fondo a questo articolo).
Il singolo accompagna l'arrivo dei nuovi poster, pensati per le diverse tecnologie di proiezione cinematografica. Le locandine dedicate a IMAX, 4DX e Dolby Cinema puntano a valorizzare l'esperienza visiva e sonora del film, uno degli elementi centrali della saga di Villeneuve.
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Il cast: tornano Zendaya, Florence Pugh e Jason Momoa
Accanto a Chalamet, il nuovo film riporta sullo schermo diversi interpreti dei capitoli precedenti. Zendaya torna nel ruolo di Chani, Florence Pugh in quello della principessa Irulan, Anya Taylor-Joy interpreta Alia Atreides e Javier Bardem riprende il personaggio di Stilgar.
Rientra nel cast anche Jason Momoa, nuovamente nei panni di Duncan Idaho, che nella storia ritorna sotto forma di ghola, un essere ricreato attraverso le tecnologie dell'universo di Dune.
Tra le novità spicca Robert Pattinson, chiamato a interpretare Scytale, il nuovo antagonista. Ida Brooke sarà invece Ghanima Atreides, figlia di Paul, mentre Nakoa-Wolf Momoa, figlio di Jason Momoa, interpreterà Leto II Atreides.
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Denis Villeneuve torna alla regia
Villeneuve dirige il terzo capitolo dopo aver firmato i primi due film della saga. La sceneggiatura è stata scritta dal regista insieme a Brian K. Vaughan, autore noto anche per il suo lavoro sulla serie televisiva Lost. Il nuovo episodio prosegue così il percorso cinematografico avviato con i precedenti adattamenti del ciclo letterario di Frank Herbert.
Il film arriverà nelle sale italiane il 16 dicembre 2026, distribuito da Warner Bros. Pictures, anticipando di due giorni l'uscita negli Stati Uniti fissata per il 18 dicembre.
Nel frattempo, il lancio dei biglietti e la diffusione dei nuovi materiali promozionali segnano una nuova fase di avvicinamento al film, tra immagini pensate per il grande schermo e una canzone che vede Chalamet cimentarsi anche sul fronte musicale.
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Dune, il cast del film con Timothée Chalamet e Zendaya. FOTO
Va in onda su Italia 1, giovedì 3 aprile, il film diretto da Denis Villeneuve, prima parte dell'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo scritto da Frank Herbert