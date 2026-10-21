Warner Bros. presenta i manifesti dedicati alle sale IMAX, 4DX e Dolby Cinema del nuovo capitolo diretto da Denis Villeneuve. Intanto Chalamet lancia Desert Chant, brano inedito legato al film, in arrivo nelle sale italiane il 16 dicembre 2026, distribuito da Warner Bros. Pictures, anticipando di due giorni l'uscita negli Stati Uniti fissata per il 18 dicembre

La campagna promozionale di Dune: Parte tre entra nel vivo con nuovi poster e una sorpresa musicale firmata Timothée Chalamet.

Warner Bros. ha diffuso le locandine realizzate per i formati premium IMAX, 4DX e Dolby Cinema (potete guardarle in fondo a questo articolo), accompagnando il lancio dei biglietti con nuovo materiale dedicato al terzo capitolo della saga fantascientifica diretta da Denis Villeneuve.

A richiamare l'attenzione è anche Desert Chant, il primo singolo interpretato da Chalamet per il film, nel quale l'attore torna a vestire i panni di Paul Atreides. Un estratto del brano era già comparso in un precedente trailer, mentre ora la canzone è disponibile integralmente.