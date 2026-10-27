Warner Bros. ha diffuso il trailer finale originale e in italiano del terzo capitolo della trilogia sci-fi di Villeneuve. Paul Atreides, imperatore di migliaia di mondi, è al centro di una cospirazione nella quale è coinvolta anche Chani. Al cinema in Italia dal 16 dicembre Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

L'attesa è febbrile per il terzo e ultimo lungometraggio che chiude la trilogia di Dune di Villeneuve, in programma nei cinema italiani dal 16 dicembre.

A poco più di un mese e mezzo dal debutto, arriva il trailer finale con le ultime immagini inedite svelate dai realizzatori, una clip lunga circa due minuti e mezzo, che mostra i volti dei protagonisti, da Timothée Chalamet a Zendaya, Robert Pattinson e Florence Pugh, e le sequenze della battaglia per il potere che si svolge a quasi due decenni di distanza dai fatti del secondo film del 2024.

La cospirazione contro Paul Atreides/Muad'Dib Il potere di Paul Atreides (Timotheé Chalamet) è diventato sconfinato e ormai è diventato imperatore di migliaia di mondi.

Acclamato dalle folle, il condottiero di mille battaglie rischia però di perdere tutto per una cospirazione che coinvolge anche l'amore della sua vita, Chani (Zendaya).

Paul è a capo di un impero vastissimo ma le sue visioni adesso sono svanite. Non c'è futuro in un orizzonte dove si intravede solo distruzione.

Intanto, per fermare il suo delirio, vecchi protagonisti della scena politica cercano alleanze.

In una scena vediamo Paul torturare la principessa Irulan (Florence Pugh) per sapere cosa lei sa della cospirazione che monta sotto la sabbia, silenziosa e letale come i vermi del deserto.

C'è molto sangue in un frammento dove si vede il volto sporco della sorella di Paul, Alia, interpretata da Anya Taylor-Joy, personaggio introdotto nel secondo capitolo sul grande schermo.

Paul sa che deve scendere in campo per difendere ciò che è suo ma il prezzo potrebbe essere altissimo. Così, chiede a Duncan (Jason Momoa) di proteggere la sua famiglia perché potrebbe non fare mai più ritorno. Leggi anche Dune 3, biglietti sold out rivenduti a migliaia di euro

Un abbraccio tra le dune del deserto Il trailer mette insieme molte immagini forti e scene cruente che confermano il carattere d'azione dell'epopea drammatica sci-fi di Villeneuve.

Non mancherà lo spettacolo visivo nell'ultimo film che vede sullo schermo i più talentuosi interpreti della giovane Hollywood, da Chalamet a Pattinson, uniti a volti amatissimi della generazione precedente, da Rebecca Ferguson a Jason Momoa, e a icone leggendarie come Charlotte Rampling.

Non mancheranno neppure le emozioni, come provano le immagini del trailer, che anticipa la resa dei conti tra Paul e Chani, con lei impegnata a difendere la popolazione Fremen da lui, un capo che è diventato esattamente il tiranno che lei e i suoi antenati hanno combattuto per tutta la vita.

Il trailer si conclude con un abbraccio tra le lacrime tra i due protagonisti, che si stringono ancora una volta tra le dune del deserto sulle note della colonna sonora di Hans Zimmer, ennesimo elemento di pregio in un'opera che si annuncia raffinatissima sotto ogni punto di vista.



Dune - Parte Tre è principalmente l'adattamento del volume della saga di Frank Herbert "Dune Messiah", in Italia "Messia di Dune", edito da Mondadori.

Villeneuve lavora a questo progetto cinematografico di ampio respiro, diventato poi una trilogia, da circa dieci anni.

Il primo film è stato presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2021. Dune - Parte Due è uscito al cinema all'inizio del 2024.

