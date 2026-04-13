Dune 3, biglietti sold out rivenduti a migliaia di euro

Mancano otto mesi all'uscita nelle sale, ma i biglietti per le proiezioni IMAX 70mm di Dune: Parte Tre sono già esauriti (e sul mercato secondario raggiungono prezzi da capogiro). Un fenomeno che racconta qualcosa di più grande del semplice hype cinematografico

A Londra, in una sala da 498 posti dove il biglietto costava tra le 24 e le 28 sterline (circa 30 euro), tutti i posti sono stati prenotati in appena due minuti . Nessuna possibilità di rimborso, nessuna certezza su cosa accadrà tra otto mesi: i fan non hanno esitato. Il precedente era già stato stabilito da Christopher Nolan con Odissea , per cui Universal e IMAX avevano aperto le prevendite con un anno di anticipo, con diverse sale esaurite in dodici ore. Dune 3 ha replicato la formula con risultati altrettanto straordinari, trasformando la prevendita in un evento mediatico autonomo , capace di generare attenzione globale ben prima di qualsiasi trailer o campagna promozionale.

Warner Bros. ha messo in vendita i biglietti di Dune 3 per le proiezioni serali del weekend d'apertura - dal 17 al 20 dicembre 2026 - in sole 19 sale IMAX 70mm nel mondo. Il risultato? Un vero e proprio record nel panorama cinematografico globale.

Il mercato nero dei posti in sala

Esauriti i biglietti ufficiali, è subito partita la corsa alla rivendita. Su eBay sono comparsi annunci con prezzi fino a 2.100 dollari per un singolo posto. Un venditore è riuscito a cedere un biglietto per il cinema Cinemark di Dallas a 999,99 dollari. Il meccanismo è lo stesso dei concerti dei grandi artisti: bot automatici rastrellano i posti appena disponibili, per poi riversarli sul mercato secondario a prezzi gonfiati. I fan - esasperati - hanno chiesto a gran voce sistemi anti-bot, lamentando un'esperienza d'acquisto frustrante e iniqua.

Ma perché questa domanda così estrema proprio per il formato IMAX 70mm? Il regista Denis Villeneuve ha spiegato che, gran parte del film, è stato girato con telecamere IMAX e pellicola 70mm, definendolo "il formato più immersivo in assoluto". In questo formato l'immagine si "espande" rispetto allo schermo classico, soprattutto in verticale, mostrando il fotogramma originale per intero senza il taglio orizzontale a cui siamo abituati.

Sullo sfondo c'è anche la questione della concorrenza diretta: il 18 dicembre 2026 uscirà anche Avengers: Doomsday di Disney, in quello che i fan hanno già ribattezzato "Dunesday". Dune 3 ha però assicurato l'esclusiva IMAX per le prime tre settimane, un vantaggio competitivo che pesa moltissimo sulla corsa ai biglietti premium. I fan italiani, intanto, dovrano attendere ancora: le prevendite non sono ancora aperte, né per le sale IMAX né per quelle tradizionali. L'uscita in Italia è prevista per il 17 dicembre 2026.