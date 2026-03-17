Dune 3, la prima immagine del film con Timothée Chalamet

IL VIAGGIO SUL PIANETA ARRAKIS

Nel film Dune – Parte due (2024), scritto da Denise Villeneuve insieme a Jon Spaihts, Timothée Chalamet ha interpretato il principe guerriero e prescelto Paul Atreides, che ha proseguito il viaggio con la madre Lady Jessica (Rebecca Ferguson) sul pianeta desertico di Arrakis. Il protagonista si è poi unito al popolo nativo dei Fremen e si è innamorato di una giovane guerriera, Chani (Zendaya), durante i combattimenti in nome della libertà dal malvagio impero degli Harkonnen. Alla fine, Paul ha sconfitto gli Harkonnen e ha promosso insieme all’esercito Fremen una guerra contro le Grandi Casate. Il sequel ha introdotto nuovi volti nella saga, compreso Austin Butler nel ruolo del cattivo Feyd-Rautha Harkonnen e Florence Pugh nel ruolo della principessa Irulan, la figlia dell’imperatore Shaddam IV (Christopher Walken). Léa Seydoux ha invece debuttato nel ruolo di Lady Margot delle Bene Gesserit. La pellicola ha vinto due premi Oscar su cinque nomination e ha incassato oltre 714 milioni di dollari al botteghino mondiale. Nel dicembre 2023, prima ancora dell’uscita del secondo capitolo della saga, Denis Villeneuve aveva confermato di essere già al lavoro sulla sceneggiatura di un possibile sequel. “Sogno di realizzare un terzo film”, aveva dichiarato all’epoca. “Per me avrebbe perfettamente senso”. Poi, durante il tour promozionale del film Dune – Parte due, aveva aggiunto che un terzo capitolo avrebbe ampliato i ruoli di Florence Pugh, di Léa Seydoux e di Anya Taylor-Joy, che ha interpretato la versione adulta e futura di Alia, la sorella non ancora nata di Paul. Ora, anche Gurney Halleck (Josh Brolin) e Duncan Idaho (Jason Momoa) torneranno nella pellicola Dune: Parte tre, alla quale si aggiungerà anche Robert Pattinson nel ruolo del cattivo Scytale. Nel 2024, inoltre, il compositore Hans Zimmer aveva dichiarato alla rivista Variety di essere già al lavoro sulla musica del terzo capitolo. “Denis arriva il secondo giorno di riprese [del film Dune: Parte due, ndr] e, senza dire una parola, mette Dune Messiah sulla mia scrivania”, aveva raccontato. “So dove stiamo andando, e so che non abbiamo ancora finito”.