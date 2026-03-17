Dune 3, la prima immagine del film con Timothée Chalamet

Dune 3, la prima immagine del film con Timothée ChalametCinema
L'attore ha svelato in una story Instagram una foto del principe guerriero Paul Atreides, il personaggio che ha già interpretato nei primi due capitoli della saga di fantascienza basata sui romanzi di Frank Herbert. Oggi uscirà anche il trailer
Timothée Chalamet ha svelato in una story Instagram la prima immagine del film Dune: Parte tre, basato sul romanzo Dune Messiah (1969) di Frank Herbert ed epico finale della trilogia fantascientifica diretta dal regista Denis Villeneuve. La pellicola uscirà nei cinema degli Stati Uniti il 18 dicembre, data nella quale si scontrerà con il film Avengers: Doomsday. Oggi, martedì 17 marzo, arriverà il trailer ufficiale, anticipato sempre su Instagram in un post di Chalamet.
IL VIAGGIO SUL PIANETA ARRAKIS
Nel film Dune – Parte due (2024), scritto da Denise Villeneuve insieme a Jon Spaihts, Timothée Chalamet ha interpretato il principe guerriero e prescelto Paul Atreides, che ha proseguito il viaggio con la madre Lady Jessica (Rebecca Ferguson) sul pianeta desertico di Arrakis. Il protagonista si è poi unito al popolo nativo dei Fremen e si è innamorato di una giovane guerriera, Chani (Zendaya), durante i combattimenti in nome della libertà dal malvagio impero degli Harkonnen. Alla fine, Paul ha sconfitto gli Harkonnen e ha promosso insieme all’esercito Fremen una guerra contro le Grandi Casate. Il sequel ha introdotto nuovi volti nella saga, compreso Austin Butler nel ruolo del cattivo Feyd-Rautha Harkonnen e Florence Pugh nel ruolo della principessa Irulan, la figlia dell’imperatore Shaddam IV (Christopher Walken). Léa Seydoux ha invece debuttato nel ruolo di Lady Margot delle Bene Gesserit. La pellicola ha vinto due premi Oscar su cinque nomination e ha incassato oltre 714 milioni di dollari al botteghino mondiale. Nel dicembre 2023, prima ancora dell’uscita del secondo capitolo della saga, Denis Villeneuve aveva confermato di essere già al lavoro sulla sceneggiatura di un possibile sequel. “Sogno di realizzare un terzo film”, aveva dichiarato all’epoca. “Per me avrebbe perfettamente senso”. Poi, durante il tour promozionale del film Dune – Parte due, aveva aggiunto che un terzo capitolo avrebbe ampliato i ruoli di Florence Pugh, di Léa Seydoux e di Anya Taylor-Joy, che ha interpretato la versione adulta e futura di Alia, la sorella non ancora nata di Paul. Ora, anche Gurney Halleck (Josh Brolin) e Duncan Idaho (Jason Momoa) torneranno nella pellicola Dune: Parte tre, alla quale si aggiungerà anche Robert Pattinson nel ruolo del cattivo Scytale. Nel 2024, inoltre, il compositore Hans Zimmer aveva dichiarato alla rivista Variety di essere già al lavoro sulla musica del terzo capitolo. “Denis arriva il secondo giorno di riprese [del film Dune: Parte due, ndr] e, senza dire una parola, mette Dune Messiah sulla mia scrivania”, aveva raccontato. “So dove stiamo andando, e so che non abbiamo ancora finito”.
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IL TALENTO DI TIMOTHÉE CHALAMET
Nato il 27 dicembre 1995 a New York, Timothée Chalamet è uno dei migliori attori della sua generazione. Dopo essere stato notato dalla critica per la performance nel film Lady Bird (2017) di Greta Gerwig, ha ricevuto il riconoscimento internazionale grazie all'interpretazione di Elio Perlman nel film Chiamami col tuo nome (2017) di Luca Guadagnino, per il quale ha ricevuto la prima candidatura al Premio Oscar come Miglior attore protagonista all’età di soli 22 anni. Ha poi collaborato con Woody Allen nella pellicola Un giorno di pioggia a New York (2019) e ancora una volta con Greta Gerwig nel film Piccole donne (2019). Ancora, ha interpretato il ruolo di Paul Atreides negli acclamati film Dune (2021) e Dune – Parte due (2024) di Denis Villeneuve, di Willy Wonka nel film musicale Wonka (2023) e di Bob Dylan nel biopic A Complete Unknown (2024), per il quale ha ottenuto la seconda candidatura al Premio Oscar come Miglior attore protagonista. Per il successivo film Marty Supreme (2025), dove ha interpretato Marty Mauser, ha invece vinto il Golden Globe come Miglior attore in un film commedia o musicale, il Critics Choice Award come Miglior attore e ha ricevuto una candidatura al Premio Oscar come Miglior attore protagonista.
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