Lucky: trailer, trama, cast e data della serie tv con Anya Taylor-Joy

Introduzione
Dopo il successo planetario ottenuto con La regina degli scacchi, Anya Taylor-Joy è pronta a tornare al centro della scena televisiva come protagonista di una nuova miniserie. Il progetto si intitola Lucky ed è un thriller prodotto da Apple TV, che ha appena diffuso il primo teaser trailer (che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo) insieme con l'annuncio ufficiale della data di uscita. L’arrivo sulla piattaforma streaming è fissato per il 15 luglio, una data che segna l’inizio di un’attesa ancora piuttosto lunga per il pubblico...
Per ingannare questa attesa, scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sulla serie televisiva Lucky, dalla trama al cast.
Quello che devi sapere
Anya Taylor-Joy da icona degli scacchi a donna in fuga
In Lucky, Anya Taylor-Joy abbandona l’immagine della prodigiosa regina degli scacchi per vestire i panni di una protagonista molto diversa.
Il personaggio al centro della storia è una donna con un passato criminale alle spalle, decisa a lasciarsi definitivamente alle spalle la vita da truffatrice. Il suo obiettivo è ricominciare, costruire una nuova esistenza e convincersi che, questa volta, il cambiamento possa essere reale e duraturo. Tuttavia, il percorso verso la redenzione si rivela tutt’altro che lineare e il destino sembra pronto a metterla nuovamente alla prova...
La trama e le suggestioni del primo teaser trailer
La miniserie Lucky è tratta dall’omonimo romanzo bestseller del New York Times di Marissa Stapley ed è stata sviluppata da Jonathan Tropper, già noto per Banshee e Warrior, insieme con Cassie Pappas, che ha lavorato a Silo.
Lucky segue la protagonista nel momento in cui un colpo multimilionario prende una piega disastrosa, costringendola a tornare alla fuga. Braccata dall’FBI e da una spietata boss del crimine, la donna si trova a lottare per la sopravvivenza mentre cerca una via d’uscita definitiva da quell’universo oscuro che continua a richiamarla. Il racconto si muove sul filo della tensione, ponendo una domanda centrale: riuscirà Lucky a immergersi un’ultima volta nel crimine senza distruggersi e a chiudere quel capitolo per sempre?
Il primo teaser trailer offre un’anteprima intensa di ciò che attende gli spettatori. Le immagini mostrano Lucky, la protagonista messa anche a titolo, alle prese con una “serie di cattive decisioni” che l’hanno condotta fino a quel punto, mentre sullo schermo si alternano inseguimenti ad alta velocità, auto che si ribaltano, esplosioni e atti di sabotaggio, delineando un’atmosfera adrenalinica e carica di pericolo.
Il cast e i personaggi principali
Accanto ad Anya Taylor-Joy, protagonista nel ruolo del personaggio messo a titolo (Lucky, appunto), il cast riunisce interpreti di rilievo. Aunjanue Ellis-Taylor dà volto all’agente dell’FBI Billie Rand, determinata a catturare Lucky e a porre fine alla sua fuga. Annette Bening interpreta Priscilla, una pericolosa leader mafiosa che rappresenta uno degli ostacoli più insidiosi lungo il cammino della protagonista.
Timothy Olyphant è John, il padre di Lucky, mentre Drew Starkey veste i panni di Cary, il marito della protagonista. A completare il gruppo di interpreti ci sono anche Clifton Collins Jr. e William Fichtner, che arricchiscono ulteriormente un cast pensato per sostenere una narrazione tesa e complessa.
Data di uscita e attesa per il debutto
L’appuntamento con la serie televisiva Lucky è fissato per il 15 luglio 2026 su Apple TV, segnando l’inizio dell’arrivo della miniserie sulle piattaforme streaming.
Nonostante la disponibilità ancora futura, il primo teaser trailer ha già acceso l’interesse del pubblico, offrendo un’anticipazione ad alta tensione della vicenda e dei personaggi. La scelta di fissare l’uscita a metà luglio lascia agli spettatori qualche mese di attesa, durante i quali cresce l’aspettativa per il ritorno di Anya Taylor-Joy in un ruolo completamente diverso da quello che l’ha resa celebre in La regina degli scacchi.