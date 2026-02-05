Lucky: trailer, trama, cast e data della serie tv con Anya Taylor-Joy

In Lucky, Anya Taylor-Joy abbandona l’immagine della prodigiosa regina degli scacchi per vestire i panni di una protagonista molto diversa.

Il personaggio al centro della storia è una donna con un passato criminale alle spalle, decisa a lasciarsi definitivamente alle spalle la vita da truffatrice. Il suo obiettivo è ricominciare, costruire una nuova esistenza e convincersi che, questa volta, il cambiamento possa essere reale e duraturo. Tuttavia, il percorso verso la redenzione si rivela tutt’altro che lineare e il destino sembra pronto a metterla nuovamente alla prova...