Mi batte il corazon, trama e cast del film di Francesco Prisco in sala

Arriva nelle sale italiane dal 19 marzo 2026 Mi batte il corazon, commedia distribuita da Run Film che intreccia umorismo, paradosso e riflessione esistenziale. Il film propone una vicenda surreale che prende avvio da un evento estremo per svilupparsi in un racconto dal tono leggero ma carico di implicazioni emotive e sociali.

Una vita ordinaria interrotta dalla morte che vede protagonista Peppe Iovine, un giornalista di una piccola emittente locale, abituato a una vita tranquilla, ordinaria e senza grandi scosse. La sua esistenza procede senza deviazioni fino a quando un infarto improvviso lo colpisce, decretandone apparentemente la fine. La vicenda sembra chiudersi bruscamente, ma è proprio in questo punto che il racconto prende una svolta inattesa...

Una svolta anche tra tra burocrazia e umanità: il percorso di Peppe si sviluppa tra situazioni grottesche e momenti di forte impatto emotivo. Le difficoltà legate alla sua particolare condizione legale si intrecciano con confessioni destabilizzanti e attimi di sincera tenerezza, in un contesto che alterna ironia e introspezione.

Con una durata di 96 minuti, Mi batte il corazon si inserisce nel panorama della commedia italiana contemporanea, mantenendo un equilibrio tra leggerezza narrativa e riflessione esistenziale. Si tratta di un viaggio interiore mascherato da commedia, una narrazione in cui la regia di Francesco Prisco costruisce un racconto che si muove tra assurdo e reale, accompagnato dalla fotografia di Emilio Costa e dal montaggio di Domenico Calabrese.

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