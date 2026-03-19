Mi batte il corazon, trama e cast del film di Francesco Prisco in sala

Introduzione
Arriva nelle sale italiane a partire da oggi, giovedì 19 marzo 2026, Mi batte il corazon, commedia diretta da Francesco Prisco che intreccia umorismo, paradosso e riflessione esistenziale.
Il film, distribuito da Run Film, propone una vicenda surreale che prende avvio da un evento estremo per svilupparsi in un racconto dal tono leggero ma carico di implicazioni emotive e sociali. Protagonista è Peppe Iovine, interpretato da Peppe Iodice, affiancato da un cast che include Gianni Ferreri, Ivana Lotito, Antonio Milo e Francesco Procopio. La pellicola racconta un ritorno dall’aldilà tra ironia e verità, mettendo al centro il paradosso umano di Peppe Iovine.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su Mi batte il corazon, dalla trama al cast. E in alto, nel frattempo, potete guardare il trailer.
Quello che devi sapere
La trama
Al centro di Mi batte il corazon, diretto da Francesco Prisco, si sviluppa la vicenda di Peppe Iovine, giornalista impiegato presso una piccola emittente televisiva locale e immerso in una quotidianità monotona, priva di particolari slanci. La sua esistenza subisce un’interruzione improvvisa quando un infarto lo colpisce, portandolo alla morte.
***Attenzione: seguono spoiler, quindi se non volete anticipazioni sul film non proseguite con la lettura di questo paragrafo***
Tuttavia, ciò che appare come un epilogo definitivo si trasforma rapidamente in un evento paradossale: il giorno seguente, durante il suo funerale, Peppe si risveglia all’interno della bara.
Da quel momento, la sua condizione si fa ambigua e contraddittoria. Per lo Stato è ufficialmente morto, per la moglie rappresenta un mistero inspiegabile e per il contesto sociale diventa l’uomo che sostiene di aver incontrato Maradona nell’aldilà. Alla domanda insistente “Chi hai incontrato nell’aldilà?”, Peppe risponde senza esitazione: “Ho visto Maradona”. Questa esperienza lo conduce a una scelta radicale: vivere dicendo sempre ciò che pensa, senza filtri. Ma la sincerità assoluta si rivela presto una strada complessa, tra assurdità burocratiche, rivelazioni scomode e momenti di inattesa dolcezza. Nel corso di questo percorso, Peppe comprende che una seconda possibilità non coincide con un nuovo inizio, ma con un’occasione per conoscersi a fondo.
Il cast
Il film Mi batte il corazon vede protagonista Peppe Iodice nei panni di Peppe Iovine, affiancato da un ampio gruppo di interpreti che contribuiscono a delineare il tono corale della narrazione.
Tra i nomi presenti figurano Gianni Ferreri, Ivana Lotito, Antonio Milo e Francesco Procopio, insieme a Yari Gugliucci, Ivan Castiglione, Maria Bolignano, Francesco Mastandrea, Gigi Savoia e Nicola Bello. La regia è firmata da Francesco Prisco, che partecipa anche alla sceneggiatura insieme a Peppe Iodice, Francesco Burzo e Marco Critelli.
Un ritorno dall’aldilà tra ironia e verità
Arriva nelle sale italiane dal 19 marzo 2026 Mi batte il corazon, commedia distribuita da Run Film che intreccia umorismo, paradosso e riflessione esistenziale. Il film propone una vicenda surreale che prende avvio da un evento estremo per svilupparsi in un racconto dal tono leggero ma carico di implicazioni emotive e sociali.
Una vita ordinaria interrotta dalla morte che vede protagonista Peppe Iovine, un giornalista di una piccola emittente locale, abituato a una vita tranquilla, ordinaria e senza grandi scosse. La sua esistenza procede senza deviazioni fino a quando un infarto improvviso lo colpisce, decretandone apparentemente la fine. La vicenda sembra chiudersi bruscamente, ma è proprio in questo punto che il racconto prende una svolta inattesa...
Una svolta anche tra tra burocrazia e umanità: il percorso di Peppe si sviluppa tra situazioni grottesche e momenti di forte impatto emotivo. Le difficoltà legate alla sua particolare condizione legale si intrecciano con confessioni destabilizzanti e attimi di sincera tenerezza, in un contesto che alterna ironia e introspezione.
Con una durata di 96 minuti, Mi batte il corazon si inserisce nel panorama della commedia italiana contemporanea, mantenendo un equilibrio tra leggerezza narrativa e riflessione esistenziale. Si tratta di un viaggio interiore mascherato da commedia, una narrazione in cui la regia di Francesco Prisco costruisce un racconto che si muove tra assurdo e reale, accompagnato dalla fotografia di Emilio Costa e dal montaggio di Domenico Calabrese.