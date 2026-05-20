Introduzione

A dieci anni dall’uscita di The Wailing, Na Hong-jin torna a imporsi sulla scena internazionale e riporta il proprio cinema al centro del Festival di Cannes con Hope, presentato in Concorso come una delle produzioni economicamente più ambiziose mai affrontate dall’industria cinematografica sudcoreana.

Il regista approda nuovamente sulla Croisette con un’opera monumentale e irregolare, un monster movie che sceglie deliberatamente l’eccesso e il caos come linguaggio espressivo, trasformando ogni sequenza in un’esperienza fisica e frenetica.

Fin dai primi minuti, Hope rivela la volontà di fondere registri differenti: l’azione più convulsa e spettacolare convive con un umorismo nero tagliente, mentre sotto la superficie emergono riflessioni sulla paura collettiva, sull’isolamento e sull’aggressività umana. Il film alterna inseguimenti ad altissima tensione, esplosioni improvvise di violenza e momenti grotteschi che spezzano continuamente il tono del racconto, mantenendo lo spettatore in uno stato di costante instabilità.

Na Hong-jin costruisce così un’opera che rifiuta qualsiasi forma di equilibrio classico.

Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film Hope, dalla trama al cast. Nel frattempo potete guardare il trailer ufficiale della pellicola nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.