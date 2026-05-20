Hope, cosa sapere sul film horror coreano presentato al Festival di Cannes 2026Cinema
Introduzione
A dieci anni dall’uscita di The Wailing, Na Hong-jin torna a imporsi sulla scena internazionale e riporta il proprio cinema al centro del Festival di Cannes con Hope, presentato in Concorso come una delle produzioni economicamente più ambiziose mai affrontate dall’industria cinematografica sudcoreana.
Il regista approda nuovamente sulla Croisette con un’opera monumentale e irregolare, un monster movie che sceglie deliberatamente l’eccesso e il caos come linguaggio espressivo, trasformando ogni sequenza in un’esperienza fisica e frenetica.
Fin dai primi minuti, Hope rivela la volontà di fondere registri differenti: l’azione più convulsa e spettacolare convive con un umorismo nero tagliente, mentre sotto la superficie emergono riflessioni sulla paura collettiva, sull’isolamento e sull’aggressività umana. Il film alterna inseguimenti ad altissima tensione, esplosioni improvvise di violenza e momenti grotteschi che spezzano continuamente il tono del racconto, mantenendo lo spettatore in uno stato di costante instabilità.
Na Hong-jin costruisce così un’opera che rifiuta qualsiasi forma di equilibrio classico.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film Hope, dalla trama al cast. Nel frattempo potete guardare il trailer ufficiale della pellicola nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama: isolamento, paura e una minaccia sconosciuta
La storia raccontata dal film Hope si svolge a Hope Harbor, un remoto villaggio portuale situato vicino alla zona demilitarizzata che separa le due Coree. La fragile tranquillità della comunità viene improvvisamente spezzata da una scoperta inquietante ai margini della cittadina, mentre iniziano a diffondersi voci su una presenza feroce nascosta tra i boschi e le montagne della zona.
Il capo della polizia Bum-seok viene chiamato a intervenire in un contesto che precipita rapidamente nel caos. Quello che inizialmente sembra un incidente isolato si trasforma infatti in qualcosa di molto più oscuro e incomprensibile. Con il passare delle ore, la cittadina resta intrappolata nell’isolamento, mentre incendi, paura e sospetto alimentano una spirale di violenza e sopravvivenza.
Senza rivelare troppo degli sviluppi successivi, Hope costruisce gran parte della propria tensione sulla presenza invisibile della minaccia, mantenendo a lungo il mistero attorno alla natura delle creature e trasformando l’attesa in uno degli elementi più efficaci del racconto.
Un cast internazionale tra Corea del Sud e Hollywood
Il film Hope riunisce interpreti provenienti dal cinema sudcoreano e dal panorama internazionale. A guidare il cast è Hwang Jung-min nel ruolo di Beom Seok, il capo della polizia costretto a gestire una situazione fuori controllo. Accanto a lui compaiono Zo In-sung nei panni di Sung Ki e Hoyeon nel ruolo di Sung Ae.
Nel progetto trovano spazio anche nomi internazionali come Michael Fassbender, Alicia Vikander e Taylor Russell, coinvolti però in un utilizzo insolito e lontano dalle classiche dinamiche da blockbuster hollywoodiano. Completano il cast Eum Moon-suk e Cameron Britton.
Na Hong-jin sceglie di non costruire il film attorno allo stardom degli attori, privilegiando invece il ritmo dell’azione e la dimensione collettiva del caos narrativo.
Hope Harbor e l’atmosfera di frontiera
L’ambientazione di Hope gioca un ruolo centrale nella costruzione del film. Hope Harbor viene rappresentata come una località sospesa, isolata e costantemente attraversata da una sensazione di precarietà. La vicinanza con la zona demilitarizzata coreana contribuisce ad amplificare il clima di tensione permanente che attraversa tutta la narrazione.
Boschi, montagne, strade sterrate e villaggi immersi nella natura diventano il teatro di inseguimenti e scontri continui. La scelta di ambientare gran parte dell’azione in pieno giorno elimina inoltre il tradizionale rifugio dell’oscurità tipico dell’horror, esponendo personaggi e spettatori a una violenza sempre visibile e diretta.
Una produzione gigantesca
Hope rappresenta uno dei progetti produttivamente più ambiziosi mai affrontati dal cinema sudcoreano. Dietro il film ci sono Forged Films, Plus M Entertainment e Westworld, coinvolte nella realizzazione di un’opera che punta apertamente a una dimensione internazionale.
Le riprese si sono svolte in Romania, scelta che ha contribuito a costruire gli scenari boschivi e le ambientazioni naturali che dominano il film. La durata complessiva raggiunge i 160 minuti, confermando la volontà di Na Hong-jin di realizzare un’opera di grande respiro e dal ritmo volutamente esasperato.
La fotografia è firmata da Hong Kyung-pyo, collaboratore fondamentale nella definizione dell’estetica del film, caratterizzata da immagini dinamiche, campi lunghi e movimenti continui della macchina da presa.
Il cinema di Na Hong-jin tra caos e spettacolo
Con Hope, Na Hong-jin prosegue il percorso autoriale che lo ha reso uno dei registi più riconoscibili del cinema coreano contemporaneo. Dopo opere come The Chaser, The Yellow Sea e The Wailing, il regista torna a esplorare temi come la paura collettiva, la violenza e l’incomprensibilità del male, spostandoli però all’interno di un contesto apertamente fantascientifico.
Il film mostra influenze che spaziano dal disaster movie americano al monster movie asiatico, richiamando in alcuni momenti il cinema di Steven Spielberg, Roland Emmerich, Michael Bay e George Miller. Tuttavia, Na Hong-jin mantiene uno stile personale, fondato su una regia nervosa, sull’accumulo di tensione e su una continua ricerca dell’eccesso.