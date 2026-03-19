La torta del presidente, tutto sul film ambientato nell’Iraq anni '90

Girato interamente in Iraq, paese d’origine del regista Hasan Hadi, il film La torta del Presidente punta su una rappresentazione autentica degli ambienti e delle atmosfere. La produzione vede il coinvolgimento di figure come Eric Roth, Chris Columbus e Marielle Heller, con Leah Chen Baker nel ruolo di produttrice. Sul piano tecnico, Tudor Vladimir Panduru firma la fotografia, mentre il montaggio è curato da Andu Radu; la scenografia è affidata ad Anamaria Tecu e i costumi a Tamara Nouri.

Per ciò che concerne il percorso internazionale, il film ha ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui la Caméra d’or e il Premio del Pubblico alla Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes 2025. È stato inoltre selezionato come rappresentante dell’Iraq ai Premi Oscar 2026, entrando nella short list per la candidatura al miglior film in lingua straniera. Sul piano commerciale, ha registrato un incasso di 216 mila dollari al box office statunitense.