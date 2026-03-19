Quella notte, trama e cast della serie Netflix tratta da un bestseller inedito in ItaliaSerie TV
Introduzione
La miniserie spagnola prodotta da Txintxua Films, in streaming su Netflix ma visibile anche visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, è composta da 8 episodi della durata di circa 40 minuti ciascuno
Quello che devi sapere
Da dove viene la storia
Quella notte è basata sul romanzo bestseller del Sunday Times That Night, di Gillian McAllister. Il libro non è mai stato pubblicato in Italia, il che rende la serie l'unico modo per il pubblico italiano di conoscere questa storia.
La trama
Durante una vacanza in famiglia nella Repubblica Dominicana, Elena investe accidentalmente un uomo con la sua auto. Disperata e spaventata, chiama le sue sorelle Paula e Cris chiedendo aiuto. Al loro arrivo, le tre donne devono decidere come gestire l'accaduto: dire la verità significherebbe mandare la sorella in carcere e lasciare il nipote senza madre, nascondere tutto richiede invece lucidità, sangue freddo e capacità di mantenere le bugie.
Il dilemma morale
Quella notte non è un giallo procedurale, ma un'analisi serrata fatta di paura, lealtà e conseguenze, in cui ogni decisione chiude un'altra possibile via d'uscita. Il confine tra cura e occultamento inizia presto a sfumare, mostrando quanto in fretta le certezze morali si sgretolino sotto pressione.
Il cast
Le tre protagoniste sono Clara Galle nei panni di Elena, Claudia Salas in quelli di Paula e Paula Usero in quelli di Cris. Accanto a loro il cast include Nüll García, Gabriel Polanco, Sonya Peña, Alicia Falcó, Peio Etxarri, Raider Díaz, Ignacio Visca e Luis del Valle.
Chi sono le protagoniste
Clara Galle, pseudonimo di Clara Huete Sánchez, nata a Pamplona nel 2002, è nota per aver interpretato il ruolo di Raquel Mendoza nella trilogia cinematografica iniziata con Dalla mia finestra, e quello di Eva Merino nella serie La scuola dei misteri. Dal 2025 è protagonista della serie Olympo. Claudia Salas, spagnola classe 1994, ha studiato in una scuola d'arti drammatiche. Ha esordito in tv con la serie La peste, dopo un lungo percorso teatrale con classici come Sogno di una notte di mezza estate e L'importanza di chiamarsi Ernesto. Il grande pubblico internazionale la conosce principalmente per il ruolo di Rebeka nella serie Netflix Élite, in cui ha recitato dalla terza all'ottava stagione. Paula Usero, valenciana classe 1991, ha iniziato a recitare all'età di sette anni. È nota per aver interpretato il ruolo di Luisita Gómez Sanabria nella telenovela Per sempre e nel relativo spin-off Luimelia. Grazie al film Il matrimonio di Rosa è stata candidata ai Premi Goya come miglior attrice non protagonista.
Chi ha creato la serie
La serie è stata creata da Jason George, che ricopre anche il ruolo di produttore esecutivo insieme a Marian Fernández Pascal. George ha co-scritto le sceneggiature con Lara Sendim. La regia è stata affidata a Jorge Dorado e Liliana Torres.
Dov'è ambientata
La storia si svolge nella Repubblica Dominicana, in un contesto isolato che amplifica la claustrofobia emotiva e la tensione tra le tre sorelle.