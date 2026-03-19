Quella notte, trama e cast della serie Netflix tratta da un bestseller

Clara Galle, pseudonimo di Clara Huete Sánchez, nata a Pamplona nel 2002, è nota per aver interpretato il ruolo di Raquel Mendoza nella trilogia cinematografica iniziata con Dalla mia finestra, e quello di Eva Merino nella serie La scuola dei misteri. Dal 2025 è protagonista della serie Olympo. Claudia Salas, spagnola classe 1994, ha studiato in una scuola d'arti drammatiche. Ha esordito in tv con la serie La peste, dopo un lungo percorso teatrale con classici come Sogno di una notte di mezza estate e L'importanza di chiamarsi Ernesto. Il grande pubblico internazionale la conosce principalmente per il ruolo di Rebeka nella serie Netflix Élite, in cui ha recitato dalla terza all'ottava stagione. Paula Usero, valenciana classe 1991, ha iniziato a recitare all'età di sette anni. È nota per aver interpretato il ruolo di Luisita Gómez Sanabria nella telenovela Per sempre e nel relativo spin-off Luimelia. Grazie al film Il matrimonio di Rosa è stata candidata ai Premi Goya come miglior attrice non protagonista.