Creature luminose, trama e cast del film con Sally Field in streaming

L'acquario di Sowell Bay, non lontano da Seattle, è il cuore della trama di Creature luminose. Davanti alle vasche di vetro che contengono le specie marine provenienti delle acque della baia circostante si svolgono le storie dei visitatatori, perlopiù scolaresche rumorose, e delle persone che ci lavorano, di giorno e di notte.

Tova, l'anziana signora delle pulizie, è l'umana preferita di Marcellus, il polpo gigante che da anni è ospitato dalla struttura in una condizione che naturalmente per lui è di assoluta cattività.

Marcellus ha trovato una via di fuga che, ogni notte, gli permette di sfuggire alla prigionia per concedersi qualche istante di libertà prima di tornare nella sua vasca, spesso riaccompagnato proprio da Tova che empatizza con la sua condizione.

Quando Tova ha un incidente, l'acquario deve trovare un rimpiazzo. Al suo posto arriva Cameron, un giovane che accetta il lavoro perché ha bisogno di soldi ma che in realtà ha altri sogni e altri piani, primo fra tutti ritrovare il padre che non ha mai conosciuto e che è un ricco imprenditore della zona.

Tova e Cameron iniziano a conoscersi e si confessano i reciproci traumi del passato. L'anziana donna ha perso un figlio moltissimi anni prima e accetta di aiutare Cameron, sia sul lavoro che nella missione di ritrovare il genitore.

Marcellus, voce narrante della vicenda e protagonista anche del trailer del film - disponibile in testa a questa scheda - che ascolta in silenzio tutti i loro sfoghi e che ha capito che entrambi potrebbero aver bisogno l'uno dell'altra più di quanto dicono, deve trovare un modo per tenerli assieme.