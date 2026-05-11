Creature luminose, trama e cast del film con Sally Field in streaming su NetflixCinema
Introduzione
Creature luminose, il film di Olivia Newman tratto dal romanzo omonimo di Shelby Van Pelt - in originale Remarkably Bright Creatures - è in streaming su Netflix dall'8 maggio. La pellicola drammatica, ricca di sfumature comedy e sentimentali, è una storia di ripartenze ed incontri magici capaci di cambiare il corso di esistenze che sembrano senza speranza. Protagonisti, Sally Field, Lewis Pullman e un polpo gigante (doppiato da Alfred Molina).
Quello che devi sapere
Creature luminose, dove vederlo
Creature luminose, film del 2026 che in originale si intitola Remarkably Bright Creatures, come il romanzo bestseller di Sheby Van Pelt del 2022 che in Italia è edito da Mondadori, ha debuttato su Netflix ed è una delle proposte originali della piattaforma di streaming del mese di maggio (VEDI TUTTI I FILM DEL MESE IN STREAMING).
Disponibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick, è il nuovo film dell'americana Olivia Newman, già regista de La ragazza della palude, che ne ha scritto anche la sceneggiatura.
La trama del film (e del romanzo)
L'acquario di Sowell Bay, non lontano da Seattle, è il cuore della trama di Creature luminose. Davanti alle vasche di vetro che contengono le specie marine provenienti delle acque della baia circostante si svolgono le storie dei visitatatori, perlopiù scolaresche rumorose, e delle persone che ci lavorano, di giorno e di notte.
Tova, l'anziana signora delle pulizie, è l'umana preferita di Marcellus, il polpo gigante che da anni è ospitato dalla struttura in una condizione che naturalmente per lui è di assoluta cattività.
Marcellus ha trovato una via di fuga che, ogni notte, gli permette di sfuggire alla prigionia per concedersi qualche istante di libertà prima di tornare nella sua vasca, spesso riaccompagnato proprio da Tova che empatizza con la sua condizione.
Quando Tova ha un incidente, l'acquario deve trovare un rimpiazzo. Al suo posto arriva Cameron, un giovane che accetta il lavoro perché ha bisogno di soldi ma che in realtà ha altri sogni e altri piani, primo fra tutti ritrovare il padre che non ha mai conosciuto e che è un ricco imprenditore della zona.
Tova e Cameron iniziano a conoscersi e si confessano i reciproci traumi del passato. L'anziana donna ha perso un figlio moltissimi anni prima e accetta di aiutare Cameron, sia sul lavoro che nella missione di ritrovare il genitore.
Marcellus, voce narrante della vicenda e protagonista anche del trailer del film - disponibile in testa a questa scheda - che ascolta in silenzio tutti i loro sfoghi e che ha capito che entrambi potrebbero aver bisogno l'uno dell'altra più di quanto dicono, deve trovare un modo per tenerli assieme.
Il cast
In Creature luminose Sally Field, attrice premio Oscar, star di pellicole come Fiori d'acciaio e Mrs. Doubtfire, è Tova, la protagonista femminile del film, mentre Lewis Pullman, apparso nelle ultime stagioni in *Thunderbolts e Il testamento di Ann Lee, è Cameron.
La coppia di attori si ritrova per la prima volta sul set per una collaborazione che segna la costruzione di una coppia che funziona alla perfezione, complice una sceneggiatura fatta di dialoghi emozionanti e delicati e meccanismi della trama in cui i vari pezzi si incastrano in un puzzle avvincente.
Accanto a loro compaiono in ruoli minori ma significativi, gli attori Colm Meaney (Star Trek: The Next Generation), Sofia Black-D'Elia (Single Drunk Female) e Kathy Baker e Beth Grant, nei panni delle amiche della protagonista.
Nella versione originale del film Alfred Molina dà la voce al polpo Marcellus, che in italiano è doppiato da Marco Mete.
I temi della pellicola: solitudine, amicizia, redenzione
Creature luminose sviluppa sul piccolo schermo una storia di seconde possibilità narrata nel romanzo di partenza.
Tova si è isolata nel suo dolore ultra decennale ed è ancora vittima dei sensi di colpa legati alla tragica morte del figlio.
Cameron vuole cercare il padre perchè è a corto di denaro ma, in realtà, non si rende conto che ciò che gli serve, non è solo il sostegno materiale ma anche il supporto emotivo che non gli permette di voltare pagina e amare a sua volta qualcuno.
Gli amici sono la famiglia che ci si sceglie, il film di Olivia Newman prova ancora una volta la validità di questa massima il cui valore va oltre il senso comune.
Solo la costruzione di un ponte con l'altro, fatto di empatia e reciproca comprensione, può sciogliere nodi complessi e dare una direzione a esistenze segnate da destini avversi.
Sally Field è stata l'ispirazione per la scrittura del personaggio di Tova per la scrittrice del romanzo Shelby Van Pelt. L'attrice, ha dichiarato la scrittrice, era incredibilmente somigliante a sua nonna, una donna pratica e determinata.
Il film e il romanzo riflettono sul lutto, i traumi emotivi e le maniere soprendenti con cui il destino decide di dare una mano a chi sperimenta in prima persona una perdita e le sue conseguenze.
Lewis Pullman ha imparato a suonare a chitarra e a cantare nelle scene in cui il suo personaggio, un musicista, si esibisce con lo strumento.