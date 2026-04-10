Netflix ha rilasciato il trailer di "Creature luminose", il film tratto dal romanzo omonimo di Shelby Van Pelt, che arriverà in streaming sulla piattaforma dall'8 maggio. La pellicola è interpretata da Sally Field, attrice due volte premio Oscar, affiancata da Lewis Pullman, che si è distinto col suo ruolo nel film Marvel "Thunderbolts*".

Debutterà in streaming su Netflix il prossimo 8 maggio il nuovo film dell'americana Olivia Newman, già regista de La ragazza della palude, Creature luminose, pellicola drammatica carca di messaggi di speranza con protagonista Sally Field, l'attrice statunitense di Cuori d'acciaio, Forrest Gump e Mrs. Doubtfire.

Del film, tratto dal bestseller omonimo di Shelby Van Pelt (che in originale è Remarkably Bright Creatures), è ora disponibile anche in trailer in italiano - visibile in alto in questo video articolo.

Nel cast della pellicola, tante altre star, tra cui spicca Lewis Pullman. Alfred Molina è la voce orginale del polpo Marcellus, che ha un ruolo centrale nella storia.

La trama del film

"Talvolta gli umani possono essere creature estremamente luminose", così Marcellus, un polpo gigante - che nel film sentiamo parlare - che vive nell'acquario di Sowell Bay, un piccolo centro acquatico non lontano da Seattle, a contatto con le persone che orbitano intorno alla sua vasca, un microcosmo che racchiude l'intero mondo emotivo dei protagonisti del film.

Tova Sullivan, la donna delle pulizie del centro, deve lasciare il suo posto per anzianità a un nuovo addetto, il giovane Cameron, un ragazzo introverso e un po' burbero, segnato dalle assenze della sua famiglia.

I due non hanno nulla in comune, almeno in apparenza, ma sembrano condividere una grande tristezza. Tova ha perso un figlio da tempo. Cameron vuole ritrovare il padre che non ha mai conosciuto.

Il dialogo sorge spontaneo nel silenzio della contemplazione delle creature acquatiche.

Per la insolita coppia è solo l'inizio di una grande amicizia che si tramuterà in una vera rinascita per entrambi.

Il cast del film con Sally Field

L'attrice premio Oscar Sally Field regala al pubblico una nuova interpretazione emozionante calandosi nei panni di Tova, una donna anziana che, nel romanzo originale, è stata creata dall'autrice su modello della sua vera nonna, una donna pragmatica e profonda.

Lewis Pullman, di recente sullo schermo in Thunderbolts* ma anche ne Il testamento di Ann Lee, si dismostra ancora una volta uno dei volti più interessanti della sua generazione, fin dalle immagini del trailer della pellicola.

Completano il cast: Colm Meaney, Joan Chen e Sofia Black-D'Elia.

Nella versione originale la voce di Marcellus è di Alfred Molina.